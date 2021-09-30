Югра подписала соглашение о строительстве мусоросортировочного полигона в Сургуте

Представители РЭО отметили высокий уровень работы правительства Югры с инвесторами. Скриншот видео

На что рассчитывать регионам в сфере ТКО? Какие новые механизмы поддержки Российского экологического оператора ждать? И будет ли государство софинансировать проекты, которые реализуют мусорную реформу? Эти и многие другие актуальные вопросы эксперты обсуждают на VIII инфраструктурном конгрессе «Российская неделя государственно-частного партнерства» в Москве 28-30 сентября.

На форум от Югры делегированы первый заместитель главы Югры Алексей Охлопков, заместители губернатора Алексей Забозлаев и Роман Генкель, а также генеральный директор фонда развития Югры Сергей Афанасьев.

Большая стройка в Сургуте

Первый заместитель главы Югры Алексей Охлопков участвовал в панельной дискуссии, посвященной коммунальным концессиям. Он подробно рассказал о программах и проектах Югры в сфере ТКО, как они финансируются и демонстрируют успешность.

На презентационной сессии конгресса «Новые механизмы поддержки от ППК РЭО: на что могут рассчитывать региональные концессии в сфере ТКО?» замглавы округа Алексей Забозлаев рассказал о тех мерах поддержки Российского экологического оператора, которые помогают развиваться проектам Югры. Он представил опыт региона в реализации политики по обращению с отходами. Напомним, в начале 2021 года наблюдательный совет «Российского экологического оператора» утвердил стратегию публичной компании до 2025 года, тем самым повышая инвестиционную привлекательность отрасли обращения с ТКО.

Представители РЭО отметили высокий уровень работы правительства Югры с инвесторами. Компания выделяет финансирование по заявкам регионов, и документы, которые поступают из Ханты-Мансийска, всегда собраны полным аккуратным комплектом, привлеченные инвесторы предоставляют всю необходимую информацию.

После продуктивной дискуссии Алексей Забозлаев подписал соглашение между правительством Югры и ППК «Российский экологический оператор» (РЭО) – стороны договорились о строительстве в Сургуте современного полигона твердых коммунальных отходов, на котором будет сортировка и переработка мусора во вторичные материальные ресурсы. Полигон построят в рамках государственно-частного партнерства. По словам замглавы региона, это будет самый крупный и капиталоемкий полигон в Югре, он закроет потребности всей сургутской агломерации.

– Концессия заключена на полигон в Сургуте мощностью 230 тыс. тонн отходов в год. Сейчас идут изыскательские работы на месте будущего строительства, затем будут этапы проектирования, экспертизы и в итоге – стройка, – сказал Алексей Забозлаев.

На строительство полигона в Сургуте правительство России выделит 170 млн рублей – облигационный заем на десять лет со ставкой 3 % годовых. В ближайшее время этот транш утвердит наблюдательный совет компании, заявил советник гендиректора организации Павел Бесшапов. Кроме того, региональное правительство предоставит грант на 20 % капитальных затрат. Остальные деньги – частные инвестиции.

Первый заместитель главы Югры Алексей Охлопков участвовал в панельной дискуссии, посвященной коммунальным концессиям. Скриншот видео

Перспективы роста

Замгубернатора Югры Роман Генкель выступил одним из экспертов на площадке «Технические аспекты в ГЧП-проектах: как на старте заложить фундамент для успешного проекта?». Эксперты высказали свое мнение о развитии проектов в сфере ТКО. Конечно, на этапе стартапа предпринимателям нужна финансовая поддержка, но так же важно, чтобы на начальном этапе был хорошо продуман весь бизнес-план. Допущенные на этапе проектирования и расчета основных параметров, могут привести не только к удорожанию проекта на этапе его реализации, но и в целом к тому, что он не состоится, убеждены специалисты.

Кроме того, Роман Генкель выступил спикером на открытых дебатах «Законодательные приключения ГЧП: сезон 2020-2021». А генеральный директор фонда развития Югры Сергей Афанасьев представил региональный проект «Инвестиционный бюджет» на питч-сессии «Цифровые решения на рынке инфраструктурных проектов: партнерство, а не конкуренция».

Напомним, по итогам 2020 года Ханты-Мансийский автономный округ – Югра сохранил лидерство по уровню развития государственно-частного партнерства и вошел в ТОП-10 субъектов РФ по этому показателю, заняв восьмое место. Общий объем концессионных соглашений, заключенных в Югре до 2020 года, составил 47,8 млрд рублей. В 2020 году объем инвестиций по проектам ГЧП достиг 19,7 млрд рублей: это концессионные соглашения по созданию трех межмуниципальных полигонов ТКО, строительству двух школ, а также по модернизации объектов ЖКХ.

Российская неделя ГЧП – крупнейшее мероприятие России, посвященное привлечению инвестиций в развитие инфраструктуры. Более 70 субъектов РФ ежегодно формируют делегации для участия в конгрессе. В прошлом году конгресс посетили около 1000 человек, в их числе представители федеральных и региональных органов власти, бизнес, финансирующие организации, деловые объединения и профильные эксперты. Онлайн-трансляцию мероприятий, которая велась на платформе «РОСИНФРА», посмотрели более 5000 человек. Подробная информация размещена на официальном сайте мероприятия.