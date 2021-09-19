Избирком Югры реабилитировал бюллетени с надомного голосования в поселке Федоровский

На выборах в Югре были созданы равные условия для обеспечения реализации их избирательного права для всех категорий граждан. Фото: правительство Югры

Ситуацию о признании недействительными бюллетеней с голосования на дому в поселке Федоровский прокомментировал Избирком Югры. Как сообщает ведомство, бюллетени будут учтены при подсчете голосов избирателей.

– ТИК Сургутского района отменила решение участковой избирательной комиссии N 445 о признании недействительными избирательных бюллетеней из переносного ящика. Законных оснований для признания данных избирательных бюллетеней недействительными у членов УИК не было, так как процедура надомного голосования была проведена в соответствии с избирательным законодательством. УИК надлежало принять все необходимые меры для сохранения волеизъявления граждан, а не поддаваться на эмоциональные заявления муниципальных кандидатов, – заявила окружная избирательная комиссия.

ТИК Сургутского района отменила решение участковой избирательной комиссии N 445 о признании недействительными избирательных бюллетеней из переносного ящика. Фото: правительство Югры

Без вбросов

После окончания работы избирательных участков председатель Избиркома Югры Денис Корнеев сообщил на брифинге, что в округе не было зафиксировано ни одного вброса, тогда как председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова сообщила о восьми вбросах, выявленных по итогам выборов в России. Кроме того, в Югре количество жалоб оказалось ниже, чем прогнозировалось.

– Всего за три дня выборов к нам поступило 22 жалобы. Серьезных среди них не было. Мы, исходя из практики, готовились, что обращений будет больше. Поскольку участвовало огромное количество кандидатов, много уровней выборов, – сообщил председатель Избиркома Югры Денис Корнеев.

За голосованием с 17 по 19 сентября следили независимые общественные наблюдатели, представители от партий, а также волонтеры Центра общественного наблюдения Югры.

За голосованием с 17 по 19 сентября следили независимые общественные наблюдатели, представители от партий, а также волонтеры Центра общественного наблюдения Югры. Фото: правительство Югры

Как рассказала заместитель руководителя регионального общественного штаба по наблюдению, член Общественной палаты РФ Ольга Сидорова, за три дня выборов в Центр поступило 25 заявлений о возможности просмотра ситуации на участках, от представителей партий – 28 обращений различного рода.

– Мы оперативно реагировали. В том числе, используя возможности перемотки записей видеонаблюдения. Это помогало нам быстро реагировать на все ситуации. Если сгруппировать обращения, первым делом стоит выделить вопросы о том, почему по окончанию пересыпания заполненных бюллетеней в сейф-пакеты и их опломбировке члены избирательных комиссий продолжали работать на участке. Но мы понимаем, что работа только на пересыпке не заканчивается. На видео была зафиксирована работа с документами на следующий день. Были обращения, в том числе, от граждан. Как правило, это представители кандидатов, которые вели себя очень громко на участках. Но они больше привлекали к себе внимание, – подчеркнула Сидорова.

Мнения экспертов

На самых разных объектах голосования в эти дни также работали мониторинговые группы при уполномоченном по правам человека в Югре. Как сообщила уполномоченный по правам человека Югре Наталья Стребкова, на выборах в Югре были созданы равные условия для обеспечения реализации их избирательного права для всех категорий граждан.

Кандидат юридических наук, доцент, директор юридического института Югорского государственного университета, эксперт ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Станислав Розенко отметил, что трехдневное голосование – новая форма как для избирателя, так и для избирательной системы, этот опыт еще нарабатывается. Поэтому поступают вопросы по организации выборов.

– Были обращения от инвалидов. Мы выходили на участковые избирательные комиссии, выясняли детали ситуации. Были обращения, когда людям казалось, что их права нарушают. Здесь мы обращались к видеонаблюдению, что позволяло оценить события, – сказал Розенко. – В Югре избирательная активность традиционно в сравнении с другими субъектами УрФО невысокая – в районе 40 %. В этом плане Ямал более активный. Сам округ включает 22 муниципалитета, следует сказать, что крупные города, такие как Сургут, более инертен, а Белоярский, Берёзовский районы – более деятельны. Как правило, в небольших муниципалитетах и поселениях люди более политически активны.

Явка в Югре составила более 43 % избирателей. Фото: правительство Югры

ОФИЦИАЛЬНО

Напомним, в последний день голосования 19 сентября по состоянию на 18:00 на выборах в Югре проголосовали 509 038 человек, что составляет 43,99 % от общего количества голосующих югорчан.

Лидером по явке избирателей остается Нефтеюганский район, явка там составила 74,07%.

Наименьшая активность избирателей по-прежнему в городе Сургуте – 32,92%.

А ЕЩЁ…

Как сообщает Telegram-канал «Дмитрий Комаровский», по данным экзитполов в Югре на выборах в Госдуму лидирует «Единая Россия» (47,2%). У КПРФ 18,9% голосов, у ЛДПР — 15,1%. «Справедливая Россия» смогла получить 8,4%. Остальные партии не преодолели 5% порог. По одномандатным округам в Югре также лидируют кандидаты от «Единой России»: Павел Завальный (44,5%) и Вадим Шувалов (37,3%).