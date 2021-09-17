Почти 20 % избирателей проголосовало в Югре в первый день выборов

Итоги первого дня голосования подвели в Югре

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югра сегодня, 17 августа, проголосовало 19,85 % или 230 028 избирателей. Лидером по явке избирателей стал Белоярский район, там явка составила 42,29%. А вот в Сургуте отмечена наименьшая активность избирателей — это 11,57%, сообщает Избирком Югры.

Сегодня утром в Югре приступили к работе 741 избирательный участок. На «больших выборах» жители округа выбирают депутатов в Государственную, Тюменскую областную, окружную и городскую думы. На руки югорчане получают от шести до девяти бюллетеней.

– Мы очень внимательно мониторим ситуацию. Нам в данном случае помощниками в мониторинге является Центр общественного наблюдения за выборами, все отслеживается в оперативном режиме. Налажены тесное взаимодействие, обмен информацией и оперативное реагирование по всем тем случаям, которые будут выявляться, — отметил председатель избирательной комиссии ХМАО-Югры Денис Корнеев.

Первый день выборов завершился

За голосованием наблюдали независимые общественные наблюдатели и на избирательных участках, и по видеонаблюдению. Как рассказала руководитель Центр общественного наблюдения Югры Заместитель руководителя регионального общественного штаба по наблюдению, член Общественной палаты РФ Ольга Сидорова на брифинге по итогам работы первого дня центра общественного наблюдения за выборами, эксперты и юристы просматривали сомнительные моменты и анализировали, является ли эта ситуация нарушением.

– Были ситуации, когда мы реагировали на вопросы от наблюдателей с разных избирательных участков. Мы использовали перемотку видеозаписи, это было очень оперативно, четко. За весь день нарушений не было. Все прошло в штатном режиме. Раньше восьми часов утра на участки вышли 85,5 % от подготовленных нами наблюдателей. Утром они проверяли пустые урны, вечером остались следить за пересыпанием бюллетеней в сейф-пакеты, — рассказала Ольга Сидорова.

Лидером по явке на выборы в первый день голосования стал Белоярский район Фото: СОЦСЕТИ

Сегодня Центр общественного наблюдения за выборами работал первый день. По его словам, во время голосования возникали самые различные вопросы, как организационные, так и связанные с техническим взаимодействием, которые отработала Ассоциация «Независимый общественный мониторинг».

– Каждый подобный случай, который может быть нарушением, надо четко разбирать и выносить соответствующее решение. Отмечу, что первый день больших выборов в Югре идет без серьезных нарушений, – считает директор Института политики, права и социального развития МГГУ имени Шолохова, член Российской ассоциации политических консультантов Владимир Шаповалов.

Как сообщает Избирком Югры, в первый день голосования поступило четыре жалобы. Проверки показали, что факты нарушений избирательного законодательства не подтвердились.

Инциденты на участках

Утром 17 сентября о старте выборов в Югре рассказал председатель избирательной комиссии ХМАО-Югры Денис Корнеев. Избирком Югры подсчитал данные досрочного голосования, которое завершилось накануне, 16 сентября. Досрочно проголосовали около 31 000 югорчан, которые живут в труднодоступных местностях. Данные учтут в протоколах при подсчете голосов уже после завершения трех дней голосования.

А вот первый день выборов в Югре прошел не ошибок – две ситуации потребовали особого внимания. Сначала в Урае произошла техническая заминка, когда два КОИБ начали работу позднее восьми утра. Пока их перезагружали, согласно инструкции, на избирательные участки выставили временные ящики для голосования.

В Нижневартовске в УИК № 623 сработал человеческий фактор: участковая избирательная комиссия при подготовке бюллетеней допустила ошибку при исключении из бюллетеня кандидатов в гордуму по одномандатному округу № 14. Из-за оплошности недействительными оказались 50 бюллетеней, территориальная избирательная комиссия Нижневартовска оперативно направила имеющиеся в резерве муниципальные бюллетени на избирательный участок и голосование продолжилось, пояснил Денис Корнеев.

– Избирательная комиссия четко отработала и инцидент был исчерпан. Мгновенно поступил сигнал от председателя избиркома Югры, людям профессионально разъяснили ситуацию и, как следствие, не допустили жалоб. Считаю это самым важным, — что простое недоразумение, которому, естественно, надо давать оценку, не переросло в скандал, – считает кандидат юридических наук, доцент, директор юридического института Югорского государственного университета, эксперт ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Станислав Розенко.

Политолог, научный сотрудник Института философии и права Уральского отделения РАН Георгий Гаврилов считает, что оперативная проверка инцидентов на участках говорит о том, что в Югре хорошо налажена система информирования, нацеленная на устранение сбоев.

– Избирком нацелен на то, чтобы продемонстрировать открытые прозрачные выборы. В целом, первый день выборах проходит в Югре спокойно, новостей о нарушениях по минимуму. При этом добавлю, что фиксируется хорошая явка, несмотря на рабочий день, – отметил федеральный эксперт.

Прием бюллетеней на избирательных участках в первый день голосования завершился в 20:00. Отдать свой голос на выборах 2021 можно 18 и 19 сентября с 08:00 до 20:00.