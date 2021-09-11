Гонка закончилась. Каковы стартовые позиции участников выборов – 2021 в Югре? Фото: Иван МАКЕЕВ

До выборов – 2021 в Югре, которые пройдут во всех муниципалитетах региона 17, 18 и 19 сентября, осталось всего ничего – несколько дней. Итоги предвыборной гонки подводить пока рановато, зато посмотреть на стартовые показатели партий уже можно. Далее небольшой спойлер: правящей партии по-прежнему доверяют большинство избирателей.

Не словом, а делом

По результатам последних опросов ВЦИОМ, в России в целом стабилизировалась политическая партийная ситуация. Об этом заявил руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов, комментируя итоги круглого стола, посвященном рейтингу партий за две недели до выборов. По его словам, на начало сентября популярность «Единой России» составила 28-30%, за ней идет КПРФ с показателем 16-18%. Последняя, правда, уже теряет свои позиции, а первая, наоборот, наращивает.

Примерно одинаковые показатели – у ЛДПР и «Справедливой России», им доверяют 8% и 7% опрошенных людей. За непарламентские партии (а их в этом году, ну, очень много) свои голоса могут отдать около 16% опрошенных. По словам Мамонова, «старички» смогут пройти в Государственную думу нового созыва, а вот «Яблоко», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» и «Новые люди» могут даже «перепрыгнуть» пятипроцентный рубеж для вхождения в парламент.

А что в округе?

Что касается выборов в Югре, то подобное телефонное социологическое исследование среди двух тысяч респондентов провела «Северная консалтинговая медиагруппа». Картина вырисовывается аналогичная: за единороссов – 43,9%, за коммунистов (КПРФ) – 15,2%, за ЛДПР – 13,5%, за «Справедливую Россию» - 7,6%. Среди непарламентских партий в лидерах у югорчан – «Коммунисты России» (3,9%), которую частенько путают с партией Зюганова.

Как мы видим, «северный» расклад аналогичен федеральному, только «Единая Россия» и ЛДПР в нашем регионе ещё более популярны, чем в целом по России. По словам регионального представителя «Независимого общественного мониторинга» Станислава Розенко, столь высокий рейтинг единороссов в Югре означает одно: их кандидаты показывают реальные направления развития, в отличие от программ других партий. Народ верит, что даже в сложных климатических условиях здесь можно спокойно жить и работать.

Даже в условиях экономического кризиса из-за пандемии Югра уверенно, причем впервые, вошла в ТОП-6 национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России и качеству жизни населения. По итогам 2020 года объем инвестиций в экономику региона превысил 1 триллион (!) рублей, а к 2030 году округ планирует достичь показателей в 1,7 триллиона рублей.

Как отмечает глава региона Наталья Комарова, в регионе особый, бережный подход к каждому инвестиционному рублю.

- Всем потенциальным инвесторам предлагаются надежные инструменты, которые защищают их проектные решения. В Югре уже отлажен опыт использования отдельных элементов этой системы, включая «зеленые облигации», применяемые с 2017 года. Это очень привлекательный для инвесторов проект, он реализуется с применением международных стандартов, - подчеркнула Наталья Комарова.

Эксперты считают главу Югры сильным лидером и игроком на политической арене. В её руках сосредоточен реальный политический, финансовый административный ресурс, который формирует огромную долю бюджета всей России. Отсюда и доверие к партии, которая эффективно действовала в условиях «постпандемийного» кризиса.

Несмотря на популярность «Единой России», нельзя отметать и малые непарламентские партии. По прогнозу заведующей кафедрой политико-правовых дисциплин СурГУ Надежды Ушаковой, в Югре они могут набрать около 15% голосов в совокупности. В свою очередь доктор политических наук Михаил Мартынов сделал свой прогноз по отношению к парламентским партиям. По его словам, КПРФ максимум сохранит позиции в думе ХМАО-Югры (а может, и вообще без них остаться) а ЛДПР вряд ли нарастит количество мандатов.

- Что касается единороссов, то их большое преимущество – в «Команде Югры», - говорит Михаил Мартынов. – Она воспринимается как собранная в одном центре власть региона, и члены этой команды – известные в регионе люди.

Он подчеркнул, что голос правящей партии могут отдать и те, кто традиционно считает: «А кто, если не они?». То есть ещё раз подтверждается версия о том, что в России на выборах голосуют за тех, кто сейчас распоряжается властью и ресурсами.

КСТАТИ

В Югре с конца августа идет досрочное голосование представителей коренных малочисленных народов Севера и вахтовиков, которые живут на труднодоступных территориях. Как сообщили в Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, иногда они находятся в 100-300 км от ближайшего избирательного участка, и добраться до них можно только на лодках, вездеходах и вертолетах.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» сообщала о самых нелепых обещаниях, с которыми партии идут в Госдуму: Квартиры всем и золотой рубль. «КП» собрала самые нелепые и просто вредные идеи.