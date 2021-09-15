В сургутском Центре помощи бездомным животным «Переправа» появится уникальное котокафе

Центр помощи бездомным животным «Переправа» в Сургуте Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Когда смотришь в эти глазенки, не представляешь, что когда-то они видели боль, страх и приближающуюся смерть. Все 68 собак, которые живут в Центре помощи бездомным животным «Переправа» в Сургуте, могли бы сейчас бегать по радуге, если бы не волонтеры. Самоотверженные люди, готовые глотку грызть за своих любимцев, не получают за свой труд ничего, кроме благодарности от животных и от людей. И диву даешься, что в нашем жестоком мире есть место для такой бескорыстной любви.

Собаки в вольере Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Название Центра «Переправа» пошло от того, что добровольцы «переправляют» своих четвероногих воспитанников в добрые руки. Волонтеры категорически не приемлют слово «приют», ибо считают, что у людей оно ассоциируется с местом, где можно оставить животное.

Как все начиналось

В 2017 году, когда Центру исполнилось 5 лет, добровольцы получили в аренду земельный участок. Гуляя по нему, невозможно представить, что год назад здесь было болото, заваленное мусором. Волонтеры гуляли в болотниках, а 11 бригад подрядчиков в голос повторяли: «Здесь работать невозможно!». Но глаза боятся, а руки делают.

- Мы сами межевали, ставили ограждение, отсыпали землю, - говорит волонтер Александра Нуриева. – Самую высокую точку - угол - подняли на 1,5 метра!

Первые три секции вольеров построили в 2019 году, тогда же сюда перевезли первых животных. Год спустя построили ещё пять секций, а в этом году волонтеры начали строить дом, протоптали тропинки, посадили газон, расставили лавочки и соорудили дрессировочную площадку.

Собаки с удовольствием гуляют с гостями Фото: Алексей КОСЕНЧУК

На что существует Центр?

Все деньги на кормление, лечение, хозяйственные нужды (оплата электроэнергии, интернета) пока идут, в основном, от пожертвований неравнодушных людей. Коммерческие компании помогают строительными материалами или безвозмездной работой проектировщиков (например, одно из предприятий спроектировало дом). Подают волонтеры и на гранты президента РФ и гранты инициативного бюджетирования.

Вы только посмотрите на этого пупсика! Фото: Алексей КОСЕНЧУК

- Впереди у нас большие планы, - признаются добровольцы. – Хотим достроить дом, чтобы можно было согреться, попить чай, привлечь людей в ряды волонтеров. На втором этаже хотим соорудить котокафе, потому что через него хорошо пристраивать животных. Сейчас пишем заявку на грант президента РФ, чтобы получить деньги на обустройство.

Строительство дома Фото: Алексей КОСЕНЧУК

А гостей здесь действительно много! Александра вспоминает случай, когда единовременно в Центр приехало около сотни гостей.

- Собаки, с которыми можно было гулять, закончились, поэтому некоторым пришлось гулять по 2-3 раза, - смеется Саша. – Нас спасали молодые собаки, которые гуляли по 8 раз!

Фото собак, которые попали в Центр. Со временем их внешность меняется Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Социальный подход

Есть у волонтеров и большой просветительский блок. Они работают со школами, рассказывая ребятам о проблеме бездомных животных и об ответственном отношении к братьям нашим меньшим. Серию видеоуроков, разработанную ими, помог распространить департамент образования и молодежной политики Югры. Их посмотрели 32 тысячи человек.

- У нас есть большой банк соцрекламы – мы снимаем ролики, которые крутятся на ТВ, в автобусах, на радио. Создаем комиксы для детей, участвуем как эксперты, когда нас приглашают прокомментировать какие-то законы или моменты, связанные с животными, - говорит Александра.

Гости гуляют с собаками Фото: Алексей КОСЕНЧУК

А ещё волонтеры планируют проводить канистерапию. По-русски говоря, лечение собаками.

- Аутисты, например, сложно идут на контакт, но через собаку ребенка легко раскрутить на общение. Когда они видят животное, забывают про боль и начинают двигаться. Пока мы не можем развивать это направление из-за отсутствия территории, но в будущем хотим этим заниматься, - признаются добровольцы.

Некоторые собакены гуляют только с волонтерами Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Центр помощи бездомным животным «Переправа» в Сургуте – место для Югры уникальное, ведь раньше в округе не было такого вообще. В 2019 году он стал победителем конкурса инициативного бюджетирования: администрация выделила деньги в качестве гранта, чтобы волонтеры построили все сами – качественно и быстро.

- Весной к нам приезжала губернатор Югры Наталья Комарова, которая была в курсе всей ситуации, - говорит Александра Нуриева. – Я лично к ней ездила несколько раз. Сначала жаловалась, что нам не выделяют землю, потом разговаривала о свалке на территории и о том, что мы не могли подключиться к электроэнергии. Наталья Владимировна выслушала наши просьбы и вот, теперь у нас есть тепло, свет и возможность развиваться!

Кто-то сердится и просит не снимать Фото: Алексей КОСЕНЧУК

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