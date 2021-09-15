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Дом. Семья15 сентября 2021 14:18

В сургутском Центре помощи бездомным животным «Переправа» появится уникальное котокафе

Планы у волонтеров грандиозные
Алексей КОСЕНЧУКАлексей КОСЕНЧУК
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Центр помощи бездомным животным «Переправа» в Сургуте

Центр помощи бездомным животным «Переправа» в Сургуте

Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Когда смотришь в эти глазенки, не представляешь, что когда-то они видели боль, страх и приближающуюся смерть. Все 68 собак, которые живут в Центре помощи бездомным животным «Переправа» в Сургуте, могли бы сейчас бегать по радуге, если бы не волонтеры. Самоотверженные люди, готовые глотку грызть за своих любимцев, не получают за свой труд ничего, кроме благодарности от животных и от людей. И диву даешься, что в нашем жестоком мире есть место для такой бескорыстной любви.

Собаки в вольере

Собаки в вольере

Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Название Центра «Переправа» пошло от того, что добровольцы «переправляют» своих четвероногих воспитанников в добрые руки. Волонтеры категорически не приемлют слово «приют», ибо считают, что у людей оно ассоциируется с местом, где можно оставить животное.

Как все начиналось

В 2017 году, когда Центру исполнилось 5 лет, добровольцы получили в аренду земельный участок. Гуляя по нему, невозможно представить, что год назад здесь было болото, заваленное мусором. Волонтеры гуляли в болотниках, а 11 бригад подрядчиков в голос повторяли: «Здесь работать невозможно!». Но глаза боятся, а руки делают.

- Мы сами межевали, ставили ограждение, отсыпали землю, - говорит волонтер Александра Нуриева. – Самую высокую точку - угол - подняли на 1,5 метра!

Первые три секции вольеров построили в 2019 году, тогда же сюда перевезли первых животных. Год спустя построили ещё пять секций, а в этом году волонтеры начали строить дом, протоптали тропинки, посадили газон, расставили лавочки и соорудили дрессировочную площадку.

Собаки с удовольствием гуляют с гостями

Собаки с удовольствием гуляют с гостями

Фото: Алексей КОСЕНЧУК

На что существует Центр?

Все деньги на кормление, лечение, хозяйственные нужды (оплата электроэнергии, интернета) пока идут, в основном, от пожертвований неравнодушных людей. Коммерческие компании помогают строительными материалами или безвозмездной работой проектировщиков (например, одно из предприятий спроектировало дом). Подают волонтеры и на гранты президента РФ и гранты инициативного бюджетирования.

Вы только посмотрите на этого пупсика!

Вы только посмотрите на этого пупсика!

Фото: Алексей КОСЕНЧУК

- Впереди у нас большие планы, - признаются добровольцы. – Хотим достроить дом, чтобы можно было согреться, попить чай, привлечь людей в ряды волонтеров. На втором этаже хотим соорудить котокафе, потому что через него хорошо пристраивать животных. Сейчас пишем заявку на грант президента РФ, чтобы получить деньги на обустройство.

Строительство дома

Строительство дома

Фото: Алексей КОСЕНЧУК

А гостей здесь действительно много! Александра вспоминает случай, когда единовременно в Центр приехало около сотни гостей.

- Собаки, с которыми можно было гулять, закончились, поэтому некоторым пришлось гулять по 2-3 раза, - смеется Саша. – Нас спасали молодые собаки, которые гуляли по 8 раз!

Фото собак, которые попали в Центр. Со временем их внешность меняется

Фото собак, которые попали в Центр. Со временем их внешность меняется

Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Социальный подход

Есть у волонтеров и большой просветительский блок. Они работают со школами, рассказывая ребятам о проблеме бездомных животных и об ответственном отношении к братьям нашим меньшим. Серию видеоуроков, разработанную ими, помог распространить департамент образования и молодежной политики Югры. Их посмотрели 32 тысячи человек.

- У нас есть большой банк соцрекламы – мы снимаем ролики, которые крутятся на ТВ, в автобусах, на радио. Создаем комиксы для детей, участвуем как эксперты, когда нас приглашают прокомментировать какие-то законы или моменты, связанные с животными, - говорит Александра.

Гости гуляют с собаками

Гости гуляют с собаками

Фото: Алексей КОСЕНЧУК

А ещё волонтеры планируют проводить канистерапию. По-русски говоря, лечение собаками.

- Аутисты, например, сложно идут на контакт, но через собаку ребенка легко раскрутить на общение. Когда они видят животное, забывают про боль и начинают двигаться. Пока мы не можем развивать это направление из-за отсутствия территории, но в будущем хотим этим заниматься, - признаются добровольцы.

Некоторые собакены гуляют только с волонтерами

Некоторые собакены гуляют только с волонтерами

Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Центр помощи бездомным животным «Переправа» в Сургуте – место для Югры уникальное, ведь раньше в округе не было такого вообще. В 2019 году он стал победителем конкурса инициативного бюджетирования: администрация выделила деньги в качестве гранта, чтобы волонтеры построили все сами – качественно и быстро.

- Весной к нам приезжала губернатор Югры Наталья Комарова, которая была в курсе всей ситуации, - говорит Александра Нуриева. – Я лично к ней ездила несколько раз. Сначала жаловалась, что нам не выделяют землю, потом разговаривала о свалке на территории и о том, что мы не могли подключиться к электроэнергии. Наталья Владимировна выслушала наши просьбы и вот, теперь у нас есть тепло, свет и возможность развиваться!

Кто-то сердится и просит не снимать

Кто-то сердится и просит не снимать

Фото: Алексей КОСЕНЧУК

КАК ПОМОЧЬ ЦЕНТРУ?

Чтобы финансово помочь центру, зайдите на страничку «ВКонтакте», где указаны все реквизиты. Поможем Центру вместе!

Центр помощи бездомным животным "Переправа" в Сургуте
Живой уголокЖивой уголок: Собаки