В Сургуте на шестнадцати трансформаторных будках появятся рисунки краснокнижных животных и уникальные пейзажи Югры

Картина Поленова на трансформаторной подстанции в Сургуте Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Шестнадцать трансформаторных подстанций разрисуют в Сургуте до 30 сентября 2021 года местные художники. На стенах «будок» появятся изображения краснокнижных животных, коренных малочисленных народов севера, ведущих экологичный образ жизни, и пейзажи северного края. Шедевры живописи «оживут» в рамках проекта «Музей под открытым небом», который так полюбился жителям города.

Например, на одной из улиц на трансформаторной подстанции изображен пейзаж русского художника Василия Поленова. Этим летом мастер из школы граффити «Гаражи» Виктор Широбоков преобразил электрическую «будку» картиной пейзажиста, чем очень воодушевил местных жителей.

- У нас зимой постоянно темно, снег. Но, когда ты выходишь на улицу и видишь такую красоту, невольно улыбаешься и идешь с хорошим настроением на работу, - признаются сургутяне.

Эскизы будущих шедевров Фото: Алексей КОСЕНЧУК

По словам одной из активисток проекта Регины Зайковой, все рисунки согласованы с «Сургутскими городскими электрическими сетями» - партнерами, которые готовят стены для покраски. А вот деньги на такую красоту выделяет городская администрация, в рамках инициативного бюджетирования «СургутБюджетОнлайн».

- «Музей под открытым небом» пользуется большой популярностью, потому что люди видят, как благоустраивают наш город, - улыбается Регина. – Конечно, не обходится и без вандалов, но художники своими силами пытаются выехать на место и убрать надписи.

«Жизнь» такой картины в среднем составляет около двух лет, причем подрядчик несет ответственность за сохранность рисунка. Разработка эскизов и само написание картины проходит в рамках торгов и аукционов. Первоначально на все про все власти выделили 3 миллиона рублей, однако подрядчик пообещал выполнить работы на сумму в два раза меньше.

Второй проект благоустройства – «Город ART». Благодаря нему на фасадах домов по улице Ленина (дома 51, 52, 55) появятся удивительные картины в концепции «Исторические вехи Сургута, начиная с XVI века». Совсем скоро на сургутян будут «смотреть» казаки, Старый острог Сургута, Черный лис, коренные малочисленные народы севера и легендарный нефтяник Фарман Салманов.

Все эскизы проработаны с комитетом культуры и туризма Сургута и департаментом градостроительства и архитектуры.