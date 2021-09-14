Чем живет поселок Сентябрьский Нефтеюганского района спустя 50 лет со дня основания

Поселок Сентябрьский Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Заяц и Волк из «Ну, погоди!», Емеля на печи, гигантские шахматы, как будто из фильма о Гарри Поттере, и новая церквушка, которая виднеется издалека. Такие диковинные достопримечательности видят гости уютного поселка Сентябрьский Нефтеюганского района. Казалось бы, территорию поселка можно обойти за двадцать минут, однако то и дело останавливаешься, чтобы полюбоваться необычными арт-объектами и достопримечательностями.

Заяц и Волк из "Ну, погоди!" как настоящие! Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Вы только посмотрите на эти шахматы! Фото: Алексей КОСЕНЧУК

С юбилеем!

Поселок Сентябрьский, отметивший 11 сентября свой 50-летний юбилей, может дать фору многим российским городкам. Ухоженный, благоустроенный, он идет в ногу со временем. Здесь нет таких проблем, как отсутствие работы или отток молодежи. Подростки бегают по улицам, играют в классики, а некоторые днями живут в палатках, жаря зефирки и мясо на углях. Взрослые активно работают и даже не помышляют о том, чтобы перебраться в город.

Ребята живут в палатках на отдыхе Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Например, нынешний Глава поселка Андрей Светлаков живет в Сентябрьском больше сорока лет. Сначала трудился на градообразующем предприятии «Транснефть», потом был избран депутатом, а затем, в 2007-м, поднялся до главы поселения. Он вспоминает, что история поселка началась с запуска первой очереди нефтеперекачивающей станции (сегодня это крупнейшая станция в Европе ЛПДС «Южный Балык» Нефтеюганского управления магистральных нефтепроводов). Тогда здесь ютились старые двухэтажки, да и клуб был в аварийном состоянии, но со временем все изменилось.

- Там, где шатались деревянные бараки, «вырос» детский сад на 60 мест, а в 2011-м году появился Дом культуры с залом на 200 мест, - рассказал корреспонденту «Комсомольской правды – Югра» Андрей Владимирович.

Емеля на печи - потрясающий арт-объект Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Но самая главная победа «сентябрят» - в расселении жителей из старого жилого фонда. Только представьте, что всего за 10 лет бывшие обитатели 16-ти аварийных домов стали полноправными хозяевами новеньких квартир.

- Люди моего поколения потихоньку уходят на пенсию. Приезжает молодежь, заводит детей – демографические показатели у нас хорошие, поэтому и детский сад построили, и школу. Люди не уезжают, им здесь комфортно, – признается глава поселка.

Новая школа встречает ребятишек Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Спортзал в школе Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Ребята в школе Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Все только начинается

Большой упор делается и на благоустройство территории. В рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» на средства федерального, окружного и поселкового бюджетов, а также за счет предприятий, в Сентябрьском построили роскошный сквер Победы. Участие в разработке проекта приняла аж треть жителей поселка (570 из 1,5 тысяч).

Здесь появились скульптурные композиции, арка с несколькими красными звездами, площадь со сценой, деревца и скульптура гармониста – главное место притяжения во всем поселке.

Скульптура баяниста - место притяжения горожан Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Ещё одна достопримечательность поселка – православный храм с колокольней в честь воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня, который построили в 2017 году на деньги одной из местных компаний. Пока она не функционирует из-за того, что батюшку перевели в Шадринский приход, но жители поселка надеются, что Владыка решит вопрос с новым настоятелем.

Та самая церквушка Фото: Алексей КОСЕНЧУК

– Большое спасибо губернатору Наталье Комаровой, благодаря которой реализуется множество муниципальных программ, депутату окружной думы Владимиру Семенову и главе Нефтеюганского района Галине Лапковской. Благодаря нашей слаженной команде в Сентябрьском созданы все условия для комфортной жизни, - заключил Андрей Светлаков.

На этом благоустройство Сентябрьского не заканчивается. В планах – строительство площадки для выгула собак на пустыре возле центральной площади и новые площадки для занятия спортом. Так что, несмотря на 50-летний юбилей, история Сентябрьского только начинается.