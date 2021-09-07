Партия «Новые люди» предложила решение экологических проблем Югры

Фото: Партия «Новые люди»

На территории Ханты-Мансийского автономного округа расположено множество незаконных полигонов, которые представляют опасность для жителей. Например, «Озеро шин» под Нижневартовском. Здесь, в 150 метрах от города, хранится 1,2 миллиона автопокрышек. Почти 40 лет тонны резины отравляют окружающую среду. Не меньший вред экологии наносят шламовые горы на реке Вах в Нижневартовском районе Югры. Кандидат в депутаты Госдумы от партии «Новые люди» Владимир Цейтлин предложил решение подобным проблемам. Общественник считает, что необходимо изменить законодательство таким образом, чтобы ответственность за «залежавшиеся» свалки несло государство.

Гигантский полигон отработанных автомобильных покрышек под Нижневартовском давно беспокоит местных жителей и экологов. Собственники пригородных участков жалуются, что в жаркие дни в воздухе стоит запах резины. Свалка стихийная, поэтому здесь нет гидроизоляции, и выделяемые шинами токсичные вещества могут попадать в грунтовые воды и далее в водоемы, отравлять почву. Картину бедствия с помощью квадрокоптера запечатлел кандидат в депутаты Госдумы от партии Владимир Цейтлин.

- Это настоящая бомба замедленного действия, находящаяся всего в 150 метрах от городской черты. Если на свалке начнется пожар, пострадает не только экология, но и жители Нижневартовска, - выразил беспокойство Владимир Цейтлин.

Свалку неоднократно проверяла прокуратура и каждый раз находила многочисленные нарушения природоохранного законодательства. Были попытки ликвидировать опасный объект через инвесторов и подрядчиков. Здесь пытались запустить предприятие по переработке резины, но бизнес-проект провалился.

Не меньшее беспокойство вартовчан вызывает шламовый амбар на реке Вах. Отходы от бурения нефтяных скважин – в общей сложности около 13 тысяч тонн – складированы без соблюдения правил безопасности. Суд уже выносил решение о приостановлении размещения шлама и его вывозе. Однако это не изменило ситуацию экологической катастрофы.

Владимир Цейтлин предложил решать вопросы экологии Югры путем изменения законодательства. Сейчас за ликвидацию подобных полигонов отвечает выигравший тендер подрядчик. Это в корне неправильно, считает кандидат. Он рассказал о необходимости разработать закон, по которому государство должно взять на себя ответственность за «залежавшиеся» свалки.

По замыслу общественника, утилизация опасных отходов не должна иметь коммерческой основы. Заниматься вывозом или переработкой отходов, восстановлением земли должны государственные учреждения, созданные специально под эти цели. После окончания работ по конкретному объекту предприятие должно закрываться. Также Владимир Цейтлин предложил внести поправки в закон о налогах на добычу полезных ископаемых.

- Очень важно увеличить процент тех денег, которые остаются в регионе. А также увеличить сумму, которая остается в регионе со штрафов компаниям ТЭК. Необходимо проработать механизм, который обяжет направлять эти дополнительные средства на восстановление экологии. Ханты-Мансийский автономный округ – богатейший регион страны. Почему мы не можем использовать собственные деньги на благие цели? - задается риторическим вопросом кандидат Новых людей.

Фото: Партия «Новые люди»

Стоит отметить, что после того, как Владимир Цейтлин придал огласке ситуацию с незаконными свалками, власти автономного округа обратили на них внимание. Шламовые горы на реке Вах исчезли. Чтобы убедиться в этом, кандидат выехал на место. Он обнаружил, что на месте амбара рассыпаны горы песка, местами почерневшего, и сделал вывод, что опасный объект просто засыпали.

Владимир Цейтлин будет участвовать в сентябрьских выборах депутатов Госдумы. Он идет по Нижневартовскому одномандатному избирательному округу №223. Кандидат рассчитывает получить поддержку жителей региона, чтобы иметь возможность воплотить в жизнь законодательные инициативы, касающиеся экологии Югры.