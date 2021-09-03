В Нижневартовске открыли Литературный сквер Фото: Официальный сайт органов местного самоуправления г. Нижневартовска

В Нижневартовске открыли Литературный сквер, который располагается на пересечении улицы Дружбы народов и улицы Ленина возле центральной библиотеки.

Сквер станет местом для отдыха и общения, а также социально значимых культурных объектов Нижневартовска. Кроме того сквер находится недалеко от центральной библиотеки, можно зайти, взять любимую книгу и на одной из скамеек уединиться и прочитать её.

МБУ «Библиотечно-информационная система» в этом году победило в грантовом конкурсе и благодаря финансовой поддержке на площадке перед зданием центральной городской библиотеки имени Маргариты Анисимковой появился Литературный сквер, органично соединивший искусство и природу.

- Мы уверены, что это не последний наш совместный проект с «СИБУР Холдинг» по благоустройству территорий. Такая командная работа позволяет не только получить удовольствие от результата, но и становится гарантом надежности компании, - рассказала директор МБУ «Библиотечно-информационная система» Ирина Ивлева.

Сквер разделён на несколько секторов: «Литературная беседка», где жители города могут обмениваться книгами в рамках международного проекта «Буккроссинг»; зона отдыха, в которой есть круговая скамейка и подвесные качели; арт-объект книга со словами русских классиков.