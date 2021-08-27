Спортсмены из Сургута завоевали золото Чемпионата мира по легкой атлетике Фото: Центр адаптивного спорта Югры

Двое спортсменов из Сургута завоевали золотые медали в Люблине Польше, где сейчас проходит Чемпионат мира по легкой атлетике среди спортсменов с нарушением слуха. Ардашер Муминджанов мастер спорта и неоднократный победитель чемпионатов России стал чемпионом мира в десятиборье. После всех испытаний: бег на 110 метров с барьерами, метание диска, прыжок с шестом, в длину, в высоту, метание копья, бег на 100, 400 и 1500 м, толкание ядра, он набрал 6 321 очко, оставив позади соотечественника Константина Хиленко и Вагхара Яшера из Ирана.

Максим Бган завоевал золото в метании молота. Максим заслуженный мастер спорта России, двукратный чемпион и серебряный призёр Сурдлимпийских игр метнул снаряд на 60,79 м.

Кстати, в составе сборной команды России на Чемпионате мира в Польше выступают три спортсмена Центра адаптивного спорта Югры из Сургута: Максим Бган, Ардашер Муминджанов и Игорь Залуцкий.

Сегодня, 27 августа, Игорь Залуцкий выступит в стипль-чезе – беге на 3 тысячи метров с препятствиями.