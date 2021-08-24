В Ханты-Мансийске определят "Югорского силача" Фото: Молодежный центр

Долгожданный турнир «Югорский силач» по стрит-воркауту пройдет в Ханты-Мансийске 11 сентября. Street workout является одним из самых популярных и динамично развивающихся направлений молодежных субкультур. Молодые люди стали всё чаще выбирать этот вид спорта, так как на площадку можно прийти в любое время суток и тренироваться бесплатно.

Организаторы турнира собрали всех самых выносливых и сильных, чтобы выявить «Югорского силача».

- Югорский силач - это лучшая возможность для парней и даже девушек показать чему они научились, доказать что они сильнейшие и обменяться наработанным опытом. Большинство из них занимаются самостоятельно, и от этого их победы становятся более ценными - поделился лидер инициативной группы Street Workout Валерий Муравьев.

Соревнования пройдут на новой спортивной площадке в парке имени Бориса Лосева. Чтобы стать участником нужно подать заявку в информационной системе «Молодежь России» через личный кабинет пользователя до 8 сентября.