Несколько городов Югры накрыло дымом из-за лесных пожаров в Якутии

Югру накрыло дымкой от лесных пожаров из Якутии Фото: Департамент общественных коммуникаций администрации города Нижневартовска

Из-за лесных пожаров в Якутии Югру окутал смог. Почувствовать запах гари сегодня смогли, например, жители Нижневартовска.

- На территории Нижневартовска, Нижневартовского района, соседних регионов – Томской области и Красноярского края нет лесных пожаров. Ситуация спокойная. Ветер северо-западных направлений принес в наш регион дым с лесных пожаров, которые действуют у нас на территории Республики Саха. Ситуацию усугубляет еще и туман, окутавший часть Югры, - прокомментировал ситуацию директор МКУ г. Нижневартовска «Управление по делам ГО м ЧС» Вадим Татаренков.

Корреспонденту "Комсомольской правды - Югра" удалось получить информацию об обстановке у жительницы Нижневартовска:

- Сейчас у нас идёт дождь и гроза, есть лёгкий туман. На балконе действительно чувствуется легкий запах, как будто что-то горит, вообще у нас всю неделю дожди, - рассказала Вера Георгиевна, проживающая в Нижневартовске.

Фото предоставлено КП

Из-за смога специалисты Роспотребнадзора проводят в Нижневартовске замеры состояния атмосферного воздуха. Они будут контролировать ситуацию до улучшения условий.

- Сегодня специалисты санитарно-эпидемиологической службы выезжали на замер, но результаты будут известны позже - рассказали на санитарно-эпидемиологической станции Нижневартовска.

Легкий запах гари и дымку, характерные для лесных пожаров, наблюдают и жители Сургута и Лангепаса. Но МЧС Югры успокаивает население: на территории округа не зарегистрировано ни одного лесного пожара, а дымка пришла из соседних субъектов. ГУ МЧС России по ХМАО-Югре просит югорчан не паниковать.

По оперативным данным Авиалесоохраны на территории Республики Саха действует 178 природных пожаров, в тушении задействовано более 2,5 тысяч человек и несколько сотен единиц техники.

Министерство обороны России направило дополнительные силы, а из некоторых населённых пунктов эвакуированы жители.

Фото: соцсети

Спасатели Югры рекомендуют свести к минимуму нахождение на открытом воздухе или использовать защитные маски. Чтобы предотвратить проникновение дыма в помещения лучше плотно закрывать окна и двери, щели между дверьми и окнами закрыть влажной тканью. При плохом самочувствии немедленно обращаться к врачу.

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