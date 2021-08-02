Владимир Цейтлин идет на выборы в Госдуму от партии «Новые люди», чтобы улучшить экологию в Югре

Фото: Владимир Цейтлин

Партия «Новые люди» выдвинула предпринимателя Владимира Цейтлина кандидатом в депутаты Госдумы по Нижневартовскому одномандатному избирательному округу.

Своей главной задачей кандидат видит решение в регионе вопросов экологии. Один из богатейших регионов страны рискует скатиться в экологическую пропасть, и Владимир Цейтлин будет бороться за то, чтобы это не случилось.

Он уже занимается проблемами экологии. Владимир Цейтлин обсудил состояние окружающей среды на встрече с ректором НВГУ. Кандидат предлагает привлекать к решению экологических проблем студентов. В июле Владимир участвовал в субботнике на территории строящейся мечети в Нижневартовске.

Фото: Владимир Цейтлин

В ближайшее время в рамках акции «Экологическая разведка» кандидат планирует посетить проблемные места региона. Он намерен установить экономические и экологические последствия деятельности нефте- и газодобывающих предприятий. Также Владимир Цейтлин планирует развивать дворовую инфраструктуру Югры: обустраивать современные детские площадки, уличные тренажеры, создавать места для семейного отдыха. Еще одна задача кандидата - защищать в Госдуме интересы малого и среднего бизнеса.

- Я мечтаю, чтобы у подрастающего поколения было полноценное и безопасное детство. Для этого в первую очередь нам нужен чистый ухоженный город, район, регион. Также необходимо новое законодательство по вопросам защиты детей и обновления детских площадок. Конечно, нужно больше поддержки работодателям из малого и среднего бизнеса, каждый из которых дает работу десяткам людей. Они сильно пострадали из-за коронавирусных ограничений, - поделился Владимир Цейтлин.

Фото: Партия Новые люди

Владимир давно занимается общественной деятельностью. Он был экспертом Общественной палаты Югры в сфере образования и молодежной политики. Именно социальной работой Владимир и планирует заниматься в статусе депутата. Кандидат рассказал, что выбрал партию «Новые люди» потому, что она открывает дорогу в политику тем, кто готов работать на благо общества.

Помимо Владимира, на выборах в Госдуму региональную группу Тюменской области от партии «Новые люди» идут Владислав Осатюк и Валерия Зайцева. Федеральный список партии возглавили основатель Новых людей Алексей Нечаев и экс-мэр Якутска Сардана Авксентьева. По Нижневартовскому одномандатному избирательному округу №223 уже выдвинули своих кандидатов ЛДПР (кандидат - депутат Госдумы VII созыва Евгений Марков) и «Единая Россия» (кандидат - Вадим Шувалов, заместитель губернатора Югры, бывший мэр Сургута).