Селяне из Ханты-Мансийского района прогнали вертолет с медиками, который прилетел на помощь пациенту с коронавирусом

Жителей Югры напугал санитарный вертолет Фото: скриншот с видео

Видеоролик, на котором видно, как медики в защитных костюмах выгружают какой-то медицинский бокс из санитарного вертолета, опубликовали в социальных сетях. Всё это происходило в селе Селиярово Ханты-Мансийского района. Жители села снимали медиков на видео, кричали на них матом и утверждали, что они "завозят вирус в тайгу".

Фото: скриншот с видео

В Центре медицины катастроф Югры рассказали, что врачи прилетели по вызову в Селиярово, чтобы забрать ковидного пациента с пневмонией. Ждали, что его подвезёт медицинская машина на взлётную площадку и выгрузили специализированный короб для перевозки таких больных. В этот момент подъехали местные жители на нескольких автомобилях и начали вести себя агрессивно. Медикам пришлось улететь с этой площадки и забрать больного с другой, которая находится неподалеку.

- Жителя села Селиярово, который агрессивно себя вёл задержали, допросили и отпустили. В настоящее время ведётся проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение, - рассказали корреспонденту "Комсомольской правды - Югра" в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре.