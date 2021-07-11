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Политика11 июля 2021 9:35

«Опять ты!»: тиктокер из Югры запрыгнул на стойку ресторана быстрого питания в торговом центре

Вартовчане пожаловались на выходку тиктокера городским властям
Ирина Ромашкина
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Вартовчане пожаловались на выходку тиктокера городским властям. Фотоколлаж: Ирина Ромашкина

Вартовчане пожаловались на выходку тиктокера городским властям. Фотоколлаж: Ирина Ромашкина

Тиктокер из Нижневартовска Денис Давыдов (@Denisdavv 99.2K подписчиков) ради хайпа запрыгнул на стойку фудкорта в ТЦ «Югра Молл». Парень заявил, что очень хочет есть, но сотрудница ресторана быстрого питания выгнала его.

Парень заявил, что очень хочет есть, но сотрудница ресторана быстрого питания выгнала его. Скриншот видео

Парень заявил, что очень хочет есть, но сотрудница ресторана быстрого питания выгнала его. Скриншот видео

– Я хочу кушать! Я пошел кушать! – с таким заявлением парень запрыгнул на стойку ресторана быстрого питания, ступив ногами на место, где собирают заказы для клиентов, и стал требовать от кассира еды.

Свое «приветствие» Денис сдобрил отборной порцией мата.

– Блин, опять ты. Спустись, пожалуйста! – тут же взмолилась девушка за стойкой.

Парень попросился слезть за прилавок к ней, но девушка не пустила тиктокера.

– Ну, пожалуйста! Я просто кушать сильно хочу! – продолжал актерствовать молодой человек.

– Нельзя! Я сейчас охрану вызову! Я что тебя в Тик-Токе не видела? – пригрозила сотрудника фастфуда.

После такого отпора парень все же слез с прилавка, продолжил просить еды. Кассир указала ему на очередь и место, где делают заказы.

Горожане жалуются, что Денис уже всем надоел своими выходками. Скриншот видео

Горожане жалуются, что Денис уже всем надоел своими выходками. Скриншот видео

По словам очевидцев, горожане, недовольные поступком тиктокера, сообщили о ненормальном поведении молодого человека в общественном месте городским властям, которые обещали взять ситуацию на контроль.

Это не первая эпатажная выходка нижневартовского блогера. Недавно в своем Тик-Токе Денис разместил пару видео, где актерски падает при выходе из супермаркета, при этом рассыпал все содержимое пакета и чрезмерно громко выругался матом. Просмотры порядком собраны в обоих случаях. Осталось за ширмой актерского мастерства, то ли тиктокер снимал видео ради хайпа, то ли ради рекламы.

ЗвездаЗвезды: STARБЛОГИ