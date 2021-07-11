«Опять ты!»: тиктокер из Югры запрыгнул на стойку ресторана быстрого питания в торговом центре

Вартовчане пожаловались на выходку тиктокера городским властям. Фотоколлаж: Ирина Ромашкина

Тиктокер из Нижневартовска Денис Давыдов (@Denisdavv 99.2K подписчиков) ради хайпа запрыгнул на стойку фудкорта в ТЦ «Югра Молл». Парень заявил, что очень хочет есть, но сотрудница ресторана быстрого питания выгнала его.

Парень заявил, что очень хочет есть, но сотрудница ресторана быстрого питания выгнала его. Скриншот видео

– Я хочу кушать! Я пошел кушать! – с таким заявлением парень запрыгнул на стойку ресторана быстрого питания, ступив ногами на место, где собирают заказы для клиентов, и стал требовать от кассира еды.

Свое «приветствие» Денис сдобрил отборной порцией мата.

– Блин, опять ты. Спустись, пожалуйста! – тут же взмолилась девушка за стойкой.

Парень попросился слезть за прилавок к ней, но девушка не пустила тиктокера.

– Ну, пожалуйста! Я просто кушать сильно хочу! – продолжал актерствовать молодой человек.

– Нельзя! Я сейчас охрану вызову! Я что тебя в Тик-Токе не видела? – пригрозила сотрудника фастфуда.

После такого отпора парень все же слез с прилавка, продолжил просить еды. Кассир указала ему на очередь и место, где делают заказы.

Горожане жалуются, что Денис уже всем надоел своими выходками. Скриншот видео

По словам очевидцев, горожане, недовольные поступком тиктокера, сообщили о ненормальном поведении молодого человека в общественном месте городским властям, которые обещали взять ситуацию на контроль.

Это не первая эпатажная выходка нижневартовского блогера. Недавно в своем Тик-Токе Денис разместил пару видео, где актерски падает при выходе из супермаркета, при этом рассыпал все содержимое пакета и чрезмерно громко выругался матом. Просмотры порядком собраны в обоих случаях. Осталось за ширмой актерского мастерства, то ли тиктокер снимал видео ради хайпа, то ли ради рекламы.