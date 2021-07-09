В Югорске открывается новый магазин «Галамарт». Гостей ждут подарки и специальные предложения

В Югорске открывается новый магазин «Галамарт»

10 июля, в субботу, состоится праздничное открытие народного магазина «Галамарт» в Югорске. В этот день на всю посуду будет действовать акция «Второй товар за 1 рубль», а 11 июля – на товары для красоты и бытовую химию.

Адрес магазина: г. Югорск, ул. Ленина, 2, ТЦ «Столичный Сити».

Помимо выгодной акции на посуду 10 июля гостей «Галамарта» ждут подарки: при совершении в этот день покупки от 500 рублей будет возможность получить денежные сертификаты на новые покупки номиналом 10 000, 15 000 и 25 000 рублей или телевизор.

В Югорске открывается новый магазин «Галамарт»

Акция «Второй товар за 1 рубль» будет также 11 июля на бытовую химию, товары по уходу за собой, на все для красоты и гигиены.

Кроме того, в разные дни здесь будут действовать ШОК-цены, а по 13 июля можно будет купить разные товары с дополнительными скидками: например, тележка-сумка – 499 рублей, двухколесный самокат – 699 рублей, аккумуляторная отвертка – 549 рублей.

В «Галамарте» вы найдете практически все для дома или дачи: посуду, бытовую технику, игрушки, текстиль, инструменты, хозтовары и многое другое. Все необходимое можно купить здесь по очень привлекательным ценам; кроме того, в магазине регулярно действуют акции, скидки и распродажи.

В Югорске открывается новый магазин «Галамарт»

Адрес: г. Югорск, ул. Ленина, 2, ТЦ «Столичный Сити».

Часы работы: 10.00-20.00 www.galamart.ru