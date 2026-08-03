Погода в Югре с 3 по 9 августа 2026 года: на смену жаре придут похолодание и грозы

Погода в Югре с 3 по 9 августа Фото: Вера ЗЕНИНА. Перейти в Фотобанк КП

В ближайшие семь дней, с 3 по 9 августа 2026 года, жителей Югры ждет похолодание. Так, в начале недели столбики термометров будут показывать примерно +25 градусов, но затем начнется похолодание и уже к среде воздух охладится до +20. А в выходные и вовсе будет +17 градусов.

Что касается осадков, они пройдут во всех муниципалитетах, причем во многих ежедневно.

Ханты-Мансийск. Средняя температура воздуха ночью составит +13 градусов, а днем +20. Практически всю неделю над головами хантымансийцев будет лить дождь. Исключение составит лишь среда: в этот день обещается облачность с прояснениями. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный от 2 до 11 м/с. Атмосферное давление колеблется от 749 до 758 мм. рт. ст. Относительная влажность воздуха меняется от 43 до 97 %.

Сургут. Средняя температура воздуха ночью составит +13 градусов, а днем +22. Абсолютно все семь дней в городе будет идти дождь, но не сильный. Кроме того, в понедельник, вторник и субботу не исключено небольшое прояснение. Ветер северо-восточный с переходом на западный от 1 до 8 м/с. Атмосферное давление колеблется от 749 до 758 мм. рт. ст. Относительная влажность воздуха меняется от 41 до 98 %.

Нижневартовск. Средняя температура воздуха ночью составит +14 градусов, а днем +23. В понедельник и вторник в городе будет одновременно и солнечно, и дождливо. А со среды по субботу - просто дождливо. Что касается воскресенья, оно выдастся с прояснениями. Ветер северо-западный с переходом на западный от 1 до 9 м/с. Атмосферное давление колеблется от 749 до 758 мм. рт. ст. Относительная влажность воздуха меняется от 43 до 98 %.

Когалым. Средняя температура воздуха ночью составит +13 градусов, а днем +22. С понедельника по пятницу в Когалыме будет поливать дождь. В субботу небесная канцелярия даст горожанам небольшой перерыв, а в воскресенье осадки возобновятся с новой силой. Ветер юго-восточный с переходом на западный от 1 до 11 м/с. Атмосферное давление колеблется от 747 до 758 мм. рт. ст. Относительная влажность воздуха меняется от 37 до 96 %.

Мегион. Средняя температура воздуха ночью составит +13 градусов, а днем +23. В понедельник над головами мегионцев будет облачно, во вторник и среду ожидается гроза, а в четверг - небольшой дождь. С пятницы по воскресенье также пройдут осадки, но незначительные. Ветер юго-западный с переходом на западный от 1 до 9 м/с. Атмосферное давление колеблется от 749 до 758 мм. рт. ст. Относительная влажность воздуха меняется от 43 до 98 %.

Нягань. Средняя температура воздуха ночью составит +12 градусов, а днем +20. В понедельник синоптики обещают пасмурную погоду, во вторник - дождливую, а в среду - без существенных осадков. С четверга по воскресенье зарядят дожди. Ветер северный с переходом на западный от 1 до 6 м/с. Атмосферное давление колеблется от 747 до 758 мм. рт. ст. Относительная влажность воздуха меняется от 35 до 97 %.

Радужный. Средняя температура воздуха ночью составит +13 градусов, а днем +23. В понедельник и воскресенье над головами таркосалинцев будут блуждать серые тучи, а во вторник и субботу можно будет увидеть солнце. Что касается оставшихся среды, четверга и пятницы, они выдадутся дождливыми. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный от 1 до 8 м/с. Атмосферное давление колеблется от 748 до 758 мм. рт. ст. Относительная влажность воздуха меняется от 37 до 98 %.

Лангепас. Средняя температура воздуха ночью составит +13 градусов, а днем +23. Всю неделю синоптики обещают дожди, особенно сильные - в понедельник, среду и пятницу. В остальные же дни осадки будут несущественными. Ветер северо-восточный с переходом на западный от 1 до 9 м/с. Атмосферное давление колеблется от 749 до 758 мм. рт. ст. Относительная влажность воздуха меняется от 42 до 98 %.

Пыть-Ях. Средняя температура воздуха ночью составит +13 градусов, а днем +22. С понедельника по среду Пыть-Ях накроют грозы, а с четверга по воскресенье обещаются дожди. Ветер северо-восточный с переходом на западный от 1 до 10 м/с. Атмосферное давление колеблется от 749 до 758 мм. рт. ст. Относительная влажность воздуха меняется от 45 до 98 %.

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