Фестивали, викторины, экскурсии и много спорта: афиша мероприятий на 1 и 2 августа 2026 года в Югре

Фото: Стройкомплекс Югры

Первые выходные последнего месяца лета будут теплыми и комфортными для прогулок. А это значит, что можно всей семьей запланировать массу активностей на свежем воздухе: пикники, экскурсии, пешеходные прогулки и даже заняться различными видами спорта под открытым небом. Рассказываем, куда можно сходить в Югре 1 и 2 августа 2026 года в нашей афише.

ХАНТЫ-МАНСИЙСК

Суббота, 1 августа

18:00 – Югорский кинопрокат. Семейный фильм «Школа волшебников». Юная Ариана и не догадывалась, что мир полон магии, пока мудрый алхимик Архибальд не пригласил её в таинственную школу волшебников. В древних стенах учебного заведения, спрятанного в туманных горах, девочка обретёт верных друзей, узнает секреты и столкнётся с ведьмой Муриен, которая охотится за магическим артефактом. Цена билета: 200 рублей. 6+

Воскресенье, 2 августа

12:00-18:00 - Государственная библиотека Югры. Фестиваль одной книги: «Волшебник Изумрудного города». Юные гости пройдут квест с героями «Волшебника Изумрудного города» и создадут на мастер-классах сердце для Железного Дровосека, очки Гудвина, яркий цветок и многое другое. Поклонники технологий почувствуют себя героями книги с помощью VR-шлема. Можно также побывать на встречах с писателями, попробовать угощения по мотивам сказки, сдать литературное ГТО и послушать живой концерт, который завершится выступлением группы «Малибу». Вход свободный. 0+

Фото: ТИЦ Ханты-Мансийска

17:00 – Национальный центр «Россия». Выставка «Энергия молодых». Гости отправятся в путешествие через несколько поколений югорчан и узнают, как строились города округа, работали студенческие отряды, проходили смены в «Артеке» и «Орленке», а также как традиции прошлого продолжают жить в современных молодежных проектах. На выставке представлены подлинные артефакты разных эпох: форма, значки, документы, фотографии и личные вещи людей, которые участвовали в развитии Югры. Особое место занимает легендарная «капсула времени», заложенная в 1984 году. В завершение экскурсии посетители смогут оставить свою запись в «Книге памяти». Вход бесплатный по предварительной регистрации. Количество мест ограничено. 0+

СУРГУТ

Суббота, 1 августа

12:30 и 14:30 – Дом Ремесел. Мастер-класс «На зеленом поле». Здесь можно изготовить из шерсти путем валяния милые вещицы. Цена билета: 400 рублей в час. 12+

19:30 - концертный зал «Компромат». «Звездный ворс: „Космопорт17“ + „Палас?“» . На одной сцене сойдутся мастера атмосферных мелодий и запредельного драйва: инди-рокеры «Космопорт17» и мастера гранжа «Палас?». Культовые авторские хиты, новые композиции и каверы на любимые песни. Цена билета: 350 рублей. 16+

Воскресенье, 2 августа

12:30 и 14:30 – Дом Ремесел. Мастер класс «Браслет из кожи». Цена билета: 500 рублей в час. 12+

14:00-18:00 – Старый Сургут. Комплексная программа для семейного отдыха: концертная программа, конкурсы, игры, викторины, выступления творческих коллективов и солистов города, арт-занятия для всей семьи. Вход свободный. 0+

20:00 - клуб Onyx Стендап шоу «Ваши жалобы». Полностью импровизационное шоу, где зрители рассказывают свои жалобы, а комики делают из этого смешно. Никаких осуждений. Только разговор по душам и со смехом. Цена билета: 350–400 рублей. 18+

Фото: афиша Сургута

Все выходные

Экскурсионная программа в «Старом Сургуте» под названием «Под парусом в Сибирь» в 14:00 и 16:00. Участники выйдут в акваторию реки Сайма на деревянных стругах. Цена билета: 150 - 300 рублей. Запись обязательна: 24-38-89. 12 +

Игровая программа в Старом Сургуте «Забавные выходные с Чёрным Лисом» в 11:00 и 15:00. Чёрный Лис расскажет гостям древнейшую легенду о русских богатырях, загадает загадки, поиграет в веселые игры и вместе с родителями и детьми дружно сложит пазл. Вход свободный. 0+

Фестиваль «Физкульт Фест» 1 августа

10:00 - танцевальная тренировка от фитнес-клуба «DDX Fitness». Спортивная площадка МАУ «Ледовый Дворец спорта». Ссылка для регистрации: https://clck.ru/3V2iFK

12:00 на аллее от площади Нефтяников к Городскому парку культуры и отдыха состоится Чемпионат настольных игр (шахматы, шашки и нарды).

Регистрация участников: https://clck.ru/3V2iGo

16:00 - Соревнования по пляжному волейболу Волейбольная площадка ТРЦ «Сити Молл». Форма для регистрации: https://clck.ru/3V2iHR

17:00 - Спортивная площадка парка «За Саймой» Кардио-силовая тренировка от фитнес-клуба «Ультрафит». Регистрация: https://clck.ru/3V2iJQ

20:00 - Забег «Ночной вызов». Спортивная база «Олимпия» (пгт Барсово)

Регистрация по ссылке: https://clck.ru/3V2iMo

Фото: афиша Сургута

Фестиваль «Физкульт Фест» 2 августа

10:00 - Zumba - от фитнес-клуба World Class Спортивная площадка парка «За Саймой». Регистрация участников доступна по ссылке: https://clck.ru/3V2iQM

10:00 - соревнования по лыжероллерам Югорский тракт 8А, лыжероллерная трасса. Регистрация: https://clck.ru/3V2iRw

11:00 - Работа выездной площадки ГТО ТРЦ «Сургут Сити Молл» Виды испытаний: наклон, прыжок, отжимания, подтягивания, пресс, гиря. Регистрация: https://clck.ru/3V2iWJ

11:00 - Соревнования по флорболу Спортивная площадка МАУ «Ледовый Дворец спорта». Регистрация: https://clck.ru/3V2icE

12:00 - Бег с Чемпионом Разминка на траве, старт забега от спортивной площадки парка «За Саймой». Форма для регистрации: https://clck.ru/3V2ida

12:00 - Соревнования по настольному теннису ТРЦ «Сургут Сити Молл».

Регистрация: https://clck.ru/3V2ifd

16:00 - Соревнования по пляжному волейболу Волейбольная площадка ТРЦ «Сити Молл». Форма для регистрации: https://clck.ru/3V2iz9

17:00 - Групповая тренировка Мобилити стрейч (гибкость, мобильность, баланс) от фитнес-клуба Ультрафит Спортивная площадка парка «За Саймой». Регистрация: https://clck.ru/3V2igY

НИЖНЕВАРТОВСК

Все выходные

Неделя спорта «Нижневартовск спортивный». Стадион «Центральный», Комсомольское озеро, СОК «Радуга» и роллердром. В программе - фестиваль «Югорский силач» с армрестлингом, гиревым спортом, народным жимом и перетягиванием каната, стрит-фестиваль «Уличный баскетбол», эстафета ГТО, семейный забег, «Забег Победы», «Экстрим-фест», веселые старты «Азбука спорта», фестиваль по подтягиваниям «ЗОЖигай», шахматный турнир и многое другое. Даже состязание для вартовчан возрастом от 5 до 12 месяцев - забег в ползунках. Вход свободный. 0+

Воскресенье, 2 августа

11:00 – СОК «Олимпия». Забег в ползунках «Маленький чемпион - 2026» в рамках проекта «Семейный движ» Привлечение жителей и гостей города к занятиям физической культурой и спортом. Вход свободный. 0+