Все на спорте: афиша мероприятий на 11 и 12 июля 2026 года в Югре

Фото: правительство Югры

После активных, разрывных, громких и веселых зрелищных праздников во всех муниципалитетах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры наступило затишье. К счастью, оно не надолго. А пока югорчанам и гостям региона предлагаем сходить в кино, на выставки в музеи, а еще принять участие в субботнике, и активно заняться различными видами спорта.

ХАНТЫ-МАНСИЙСК

Суббота, 11 июля

Наводим порядок в лесу. Место и время встречи: 18 часов у подъезда к вышке. Как добраться: с ул. Берёзовская или с пер. Кедровый. Телефон для связи: +7 (912) 814 38 89.

Афиша Ханты-Мансийска

18:00 – танцплощадка «Летний вечер» в парке им. Бориса Лосева, 0+

Воскресенье, 12 июля

15:00 – «Час здоровья», мастер-классы инструкторов по фитнесу и танцам в парке им. Бориса Лосева, 0+

16:00 – «Богатырская рубаха: сила, узор и добрый сказ», познавательная программа, посвящённая Дню косоворотки, в парке им. Бориса Лосева, 0+

17:00 – «Музыка города», концертные программы солистов и творческих коллективов КДЦ «Октябрь» в парке им. Бориса Лосева, 0+

Югорский кинопрокат

На большом экране можно посмотреть мультфильм «Папа, купи пёсика» (Россия, 6+), комедии «Распаковка» (Россия, 6+) и «Холоп 3» (Россия, 16+) и другие новинки.

СУРГУТ

Афиша Сургута

Суббота, 11 июля

Сургутян ожидают ещё одни спортивные выходные

В 10:00 на спортивной площадке «Ледовый Дворец спорта» (Югорский тракт, 40) состоится функциональная тренировка от фитнес-клуба DDX Fitness. Ссылка для регистрации: clck.ru/3UcMNg

В 10:00 на футбольном поле спортивной школы «Кедр» (Пролетарский, 8/4) для всех желающих пройдут групповые занятия по ушу. Регистрация: clck.ru/3UcMPZ

В 11:00 в парке «Кедровый Лог» состоятся весёлые старты и масс-старт по скандинавской ходьбе для лиц среднего и старшего возраста.

Регистрация на мероприятие: clck.ru/3UcMSk

В 12:00 приглашаем на танцевальный фитнес-фестиваль. Он пройдёт на стадионе «Спортивное ядро в мкрн 35 А». Ссылка на регистрацию: clck.ru/3UcMg3

С 10:00 до 13:00 Центр тестирования организует приём нормативов комплекса ГТО (Югорский тракт 8 А).

Участников ждут следующие виды испытаний:

- скоростно-силовые возможности – пресс, прыжок;

- гибкость – наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье; - сила – подтягивание из виса на высокой перекладине / подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 90 см / сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу.

Всем участникам с собой необходимо иметь: медицинский допуск, спортивную форму, воду.

Обязательна регистрация на сайте: www.gto.ru/

Заявку на прохождение тестирования и согласие на обработку персональных данных можно будет заполнить на месте проведения мероприятия. Ссылка для регистрации: clck.ru/3UcMrU

В 15:00 на футбольной площадке спортивной школы «Кедр» в 43-м мкрн состоятся соревнования по лапте. Состав команды шесть человек, независимо от пола. Возраст участников от 10 до 14 лет, имеющих навыки игры в русскую лапту и спортивную подготовку. Ссылка для регистрации: clck.ru/3UcNdC

17:20 – «Галерея кино». Кинопоказ «Сны космонавта». На большом экране развернется трогательная драма мальчика по имени Альтаир. Ребенок, выросший на дедушкиных рассказах о родителях-космонавтах, внезапно заболевает тяжелой формой менингита. Находясь на грани между реальностью и собственными фантазиями, он погружается в вымышленную вселенную, где начинает отчаянную борьбу с чудовищами. 12+

20:00 – ДК «Невесомость». Шоу «Два Против». Горожан приглашают провести вечер в импровизационном формате. Двум опытным комикам Александру Хомякову и Роману Банникову предстоит справиться с неизвестными им вопросами и заданиями от зрителей. Организаторы обещают уникальную смесь абсурда и остроумия. Стоимость билета: от 500 рублей. 18+

20:00 – клуб 102 Db. «Свободный микрофон». Музыкальный вечер порадует гостей живым исполнением и яркими номерами. На сцене выступят талантливые местные вокалисты и музыкальные коллективы. Стоимость билета: 400 рублей. 18+

Воскресенье,12 июля

Программа спортивных мероприятий в парке «За Саймой»:

В 10:00 йога от фитнес-клуба «World Class». Регистрация участников: clck.ru/3UcMze

В 12:00 пройдёт бег с Чемпионом. Форма регистрации: clck.ru/3UcNBm

В 12:00 работа выездной площадки ГТО. Ссылка для участия: clck.ru/3UcNFF

Афиша Сургута

Тематический фестиваль «Город добрых соседей»

С 12:00 до 16:00 в Городском парке культуры и отдыха для гостей фестиваля будет организована программа, рассчитанная на посетителей всех возрастов.

На главной сцене выступят любительские творческие коллективы города, которые представят концертную программу, включающую вокальные и хореографические номера различных жанров. Музыкальным украшением фестиваля станет выступление сургутской инструментальной группы.

Юных посетителей ждут увлекательные конкурсы, весёлые эстафеты, интерактивные игры и анимационные программы. В течение дня будут работать тематические мастер-классы, где каждый желающий сможет познакомиться с различными направлениями декоративно – прикладного творчества, принять участие в спортивных состязаниях и танцевальном мастерстве, а также изготовить памятные сувениры своими руками.

Особое место в программе займёт ярмарка мастеров, на которой будут будут представлены авторские изделия ручной работы.

Завершится праздничная программа танцевальной площадкой под открытым небом, которая станет ярким финалом фестивального дня. Вход свободный! 0+

НИЖНЕВАРТОВСК

Афиша Нижневартовска

Воскресенье, 12 июля

12:00 – в парках города «Семейный движ», приуроченный празднованию Дня семьи, любви и верности; «Уличный спортзал» открытая тренировка, направление «ЗУМБА», «ФИТНЕС».

НЯГАНЬ

Суббота, 11 июля

12:00 на поляне «Лазурный берег» - Фестиваль ВФСК «ГТО» в честь Дня семьи, любви и верности!

День семьи, любви и верности - праздник, который напоминает нам о самом важном: о поддержке близких, о традициях и о том, как здорово всё делать вместе.

Спортивная школа им. А. Ф. Орловского в тандеме с форумом Движения Первых «Родные - Любимые» подготовили для семей Нягани особенный подарок - яркий и активный праздник.

Афиша Нягани

Что ждёт участников:

- сдача нормативов комплекса ГТО - проверьте свою силу, выносливость и ловкость;

- совместные спортивные испытания для всей семьи — отличный повод стать командой и поддержать друг друга;

- семейные активности и творческие площадки - будет не только спортивно, но и очень душевно;

- атмосфера единства, поддержки и настоящего семейного тепла.

Важная информация о регистрации:

- предварительную заявку на участие в мероприятии заполните по ссылке: forms.yandex.ru/u/6a463dfd...

- для сдачи нормативов ГТО необходима регистрация и наличие УИН на сайте ГТО: gto.ru/

- для участия в форуме «Родные — Любимые» нужно зарегистрироваться на сайте Движения Первых: projects.pervye.ru/projects/f...

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