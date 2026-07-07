Как отпразднуют в Югре День семьи, любви и верности

Всероссийский свадебный фестиваль «Соединяя сердца» Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в честь празднования Дня семьи, любви и верности уже прошли десятки мероприятий. Так, в Сургуте было семейное шествие, в других муниципалитетах – спортивные состязания. Однако, часть мероприятий запланирована и 8 июля. О том, где и как отпразднуют югорчане этот замечательный праздник, читайте в нашей афише.

ХАНТЫ-МАНСИЙСК

III Всероссийский свадебный фестиваль «Соединяя сердца». В филиале Национального центра «Россия» в Югре одновременно с Москвой пройдут торжественные церемонии бракосочетания. В них участвуют 12 пар из Нягани, Нижневартовска, Югорска и Сургутского района. Молодожёны проедут по центральным улицам в составе массового свадебного кортежа. На остановке Археопарк сотрудники музея «Торум Маа» встретят пары традиционным хлебом, проведут обряд окуривания (как символ очищения и благословения), вручат сувениры и вместе исполнят танец «Куренька». Завершится маршрут у Национального центра «Россия», где пары пройдут по красной ковровой дорожке. В самом центре в 15:00 начнётся главная церемония: хореографическая постановка «Хоровод. Соединяя сердца», а затем — массовая церемония, где главный регистратор отдела ЗАГС Ханты-Мансийска произнесёт торжественную речь.

В Государственной библиотеке Югры с11:00 до 18:00 в библиотеке пройдут мастер-классы: «Подкова», «Семейное дерево», «Ромашка — символ любви и верности», а также информационный час «Хранители времён (семейные традиции)» с элементами VR, настольные игры «Семейные посиделки», книжная выставка «Счастливы вместе» и познавательная викторина «В семейном кругу». Вход свободный, но нужна предварительная регистрация.

Торжественное открытие и торговля в парке им. Бориса Лосева запланированы праздничные активности. Также в этот день организуют выездное торговое обслуживание.

СУРГУТ

На площадке структурного подразделения Сургутского краеведческого музея «Купеческая усадьба. Дом купца Г.С. Клепикова» с 12.00 д 15.00 ч. в этот день состоится мастер-класс для семейных пар по изготовлению русской обереговой куклы «Неразлучники». Она символизирует долгие, крепкие отношения и приносит счастье молодым. Считается, что молодожёны всю жизнь будут идти рука об руку, если у них будет такой оберег.

НИЖНЕВАРТОВСК

Основное торжество пройдет 8 июля в парке Победы, начало в 17:00. Гостям приготовили концерты, викторины, соревнования, мастер-классы, шоу мыльных пузырей, аквагрим, интерактивные площадки и другие мероприятия. Вход свободный.

В 10:00 в Центральной городской библиотеке пройдет мастер-класс по изготовлению открытки «Семейное дерево», в 11:00 — беседа об истории, значении и традициях праздника.

В 12:00 в Краеведческом музее проведут экскурсию, где гости узнают о культуре и бытовом укладе жизни семей ваховских и аганских ханты. В то же время Музей русского быта приглашает вартовчан на мероприятие «Ромашек много не бывает» с викториной, русскими народными играми и оригами. Напомним, ромашка — символ Дня семьи.

Также в 12:00 в Сквере Героев состоится семейный праздник «Пусть в вашей семье светит солнце!», а в спорткомлексе «Радуга» — спортивные эстафеты для всей семьи с полосой препятствий, а также лаборатория настольных игр.

Фото: администрация Мегиона

МЕГИОН

День семьи, любви и верности в Мега.Парке. Приглашают жителей и гостей города на тёплый семейный праздник, наполненный добрыми традициями, яркими эмоциями и незабываемыми моментами. В программе: 17:00 — интерактивные площадки и фотозоны; 17:30 — торжественное чествование юбиляров семейной жизни; 18:00 — праздничное шествие «Парад колясок» и «Парад семей»; 18:30 — концертная программа «Мой Мегион — моя семья».

Фото: администрация Нягани

НЯГАНЬ

Праздничные мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности. В программе

17:30 - в храме Святителя Алексия Московского пройдёт молебен в память благоверных князей Петра и Февронии Муромских; 17:45 - в рамках Всероссийской акции «Парад семьи» состоится шествие семей города (от храма до Лесной гостиной «Амфитеатр»); 18:00 - торжественное чествование семей города Нягани и праздничный концерт «Ромашковые поля» (Лесная гостиная парка «Центральный лес культуры и отдыха»).

Фото: администрация Покачей

ПОКАЧИ

С 17:00 на территории четвёртой очереди сквера «Таёжный» состоится праздничная программа. Обязательно приходите со своими семьями, друзьями и коллегами.

Фото: админитсрация Берёзово

БЕРЁЗОВО

Уважаемые жители и гости поселка Березово. Администрация в 16:30 приглашает горожан на Праздничные мероприятия. Хотите участвовать? Скорее регистрируйтесь — мы ждём каждую семью, которая хочет стать частью этого доброго события!

Зарегистрироваться на Парад Семей можно Здесь https://clck.ru/3USTds

СОВЕТСКИЙ РАЙОН

В Советском районе пройдут праздничные мероприятия, посвящённые Дню семьи, любви и верности. В программе мероприятий Вас ждут: концертная программа; парад семей; мастер классы; розыгрыш лотереи; эстафета; И многое другое.