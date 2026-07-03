Воздушный шар, ягом-фест, парад судов, пенная вечеринка, краски холи, рок и танцы: афиша мероприятий для всей семьи на 4 и 5 июля 2026 года в Югре

Фото: администрация Ханты-Мансийска

Предстоящие выходные в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре станут незабываемыми. Впереди множество фестивалей, парад судов в Ханты-Мансийске, песни «Сектора газа» и группа «Инфинити», физкульт-вечеринки, очень много танцев, автогонки и даже будет возможность подняться в небо на настоящем воздушном шаре. А где это можно сделать – читайте в нашей афише.

ХАНТЫ-МАНСИЙСК

Суббота, 4 июля

18:00 - Парк имени Бориса Лосева. Дискотека 80-х в эту субботу. Танцплощадку под открытым небом организует КДЦ «Октябрь». На «Летнем вечере» прозвучат хиты, которые известны и любимы не одним поколением слушателей. Дополнят программу выступления артистов культурно-досугового центра. Гостей мероприятия ждут в джинсовках, лосинах и пёстрых рубашках. Для создания атмосферы и просто хорошего настроения. Вход свободный. 6+

19:00 – Культштаб. Сольный концерт Никиты Белова. Вечер на стыке бард-рока, разговорного рэпа и поп-музыки. В этот раз только авторские песни и цельное музыкальное высказывание, выстроенное как драматический путь: от внутренний сомнений до принятия и надежды. Стоимость билета: от 500 рублей. 18+

Фото: администрация Ханты-Мансийска

Воскресенье, 5 июля

12:00 – набережная «Ассоль», район речпорта. Празднование Дня работников морского и речного флота. В программе: парад судов, концертная программа, мастер-классы, игровые для детей. Вход свободный. 0+

13:00 - Ханты-Мансийский театр кукол. Литературный вечер «Семья — это важно». Артисты будут читать произведения советских и российских детских поэтов. Гостям обещают добродушные шутки и неповторимую домашнюю атмосферу. Стоимость билета: 350 рублей. 6+

Все выходные

Лучшие смотровые точки на берегах Оби и Иртыша. Просторы, от которых захватывает дух, – идеально для фото и паузы: Луга у протоки Байбалак. Здесь небо сливается с водой, ветер качает травы – в кадре настоящая живая картина; Озеро Светлое - лес, птицы – место для перезагрузки. Летом пахнет травами, осенью – уютно от опавшей листвы; Берега протоки Горная - главные изгибы реки и меняющиеся оттенки воды – любимое место фотографов и ценителей тишины.

СУРГУТ

Суббота, 4 июля

10:00 - ФИЗКУЛЬТФЕСТ. Югорский тракт 8 А, на спортивной площадке и лыжероллерной трассе - прием нормативов комплекса ГТО. Всем участникам с собой необходимо иметь: медицинский допуск, спортивную форму, воду. Обязательна регистрация на сайте. Заявку на прохождение тестирования и согласие на обработку персональных данных можно будет заполнить на месте проведения мероприятия. Форма регистрации:

forms.yandex.ru/cloud/686d...

12:00 - танцевальный фитнес-фестиваль на Стадионе «Спортивное ядро в мкрн 35 А». В рамках мероприятия для всех желающих опытными инструкторами будут представлены различные танцевальные направления фитнеса. Регистрация для участия в мероприятии и участия в лотерее: forms.yandex.ru/cloud/6a31...

15:00 - на футбольной площадке спортивной школы «Кедр» в 43-м мкрн. соревнования по лапте! Состав команды 6 человек, независимо от пола. Возраст участников от 10 до 14 лет, имеющих навыки игры в русскую лапту и спортивную подготовку.

Регистрация для участия в мероприятии и участия в лотерее: forms.yandex.ru/cloud/686d...

10:00-18:00 - Галерея современного искусства «Стерх». Выставка «Лаборатория природы». Экспозиция Государственного природного заповедника «Юганский», посвященная научным исследованиям в Югре. Посетители смогут увидеть экспонаты научных коллекций, приборы и материалы полевых исследований, а также узнать, как работают ученые в заповеднике. А для юных гостей организаторы подготовили интерактивные задания, которые помогут больше узнать о природе родного края. Стоимость билета: от 50 до 150 рублей. 0+

19:00 - Летний морок в Компромате. Для жителей и гостей Сургута на сцене Компромата выступят две рок-группы: «Моджо» и «Торум». Этот вечер будет наполнен тяжелым роком и сокрушительной энергией. Стоимость билета 500 рублей. 16+

Фото: афиша Нижневартовска

Воскресенье, 5 июля

12:00 – Студенческая Набережная со стороны СурГУ. Всероссийский Парад Семьи. В программе: в шествии приветствуется использование атрибутики мероприятия (фото прилагается). 12.30 – начало торжественного шествия в рамках Всероссийского Парада Семьи. Колонна пройдет по Студенческой набережной вдоль реки Саймы, проследует через пешеходный мост и завершит шествие на территории историко-культурного центра «Старый Сургут» у памятника святым Петру и Февронии, где состоятся праздничный молебен и церемония возложения цветов. Символом праздника традиционно станет ромашка, олицетворяющая чистоту, любовь, верность и семейное благополучие. Вход свободный. 0+

Фото: администрация Сургута

13:00 – Старый Сургут. В «Старом Сургуте» пройдет фестиваль традиционных ценностей. Фестиваль традиционных российских ценностей «Русский мир». Гостям предложат погружение в историю: от секретов старинного земледелия до темы блокадного хлеба как урока мужества и стойкости. В программе запланированы лекции и мастер-классы «История на вкус» о значении хлеба в традициях народов России. Также будет работать «Город мастеров» с более чем 20 интерактивными площадками от югорских ремесленников. Посетителей ждут конкурсы «Русская красавица» и «Русский богатырь». В программе: народные гуляния, хороводы, старинные игры, молодецкие забавы, выступления клуба военной реконструкции и концерт с участием народных коллективов Сургута и приглашенных артистов. На ярмарке мастеров можно будет приобрести изделия сургутских ремесленников, а в русской фотозоне — сделать семейные снимки. Гости в одежде с элементами русского узора смогут принять участие в лотерее в народном стиле. Вход на фестиваль свободный. 6+

14:00-18:00 – Старый Сургут. СтароСургутский АРТ – квартал.Сургутян приглашают провести выходные на свежем воздухе. Для гостей подготовили концерты, ярмарку, бесплатные мастер-классы, настольные и уличные игры. Для детей организуют квесты, экскурсии и развлекательные программы, а познакомиться с культурой коренных народов можно будет в стойбище ханты и манси. Вход свободный. 0+

18:00 - Городской парк культуры и отдыха. Музыкально-танцевальная программа «В городском саду играет...». Любителей музыки и танцев приглашают на ретро-вечер под открытым небом. В парке прозвучат популярные хиты прошлых лет, а все желающие смогут потанцевать и провести вечер в атмосфере любимой музыки. Вход свободный. 0+

НИЖНЕВАРТОВСК

Суббота, 4 июля

10:00 - лесной комплекс «Ягом». Фестиваль семейного спорта «Быть здоровым здорово!». Мероприятие пройдет в рамках проекта «Семейный движ». Состоятся семейный забег на дистанцию 1300 метров и индивидуальный забег на дистанцию 5200 метров. К участию в семейном забеге приглашаются семейные команды от двух человек (ребенок и взрослый) с минимальным возрастом участника 2 года. В индивидуальном забеге могут принять участие лица от 16 лет (необходима медицинская справка). В программе: регистрация и выдача номеров, в 10:45 - старт индивидуального забега, в 11:30 - старт семейного забега и награждение. Вход свободный. 2+

Фото: афиша Нижневартовска

12:00 - База отдыха «Черная Горка». Okunevka Fest. Программа разделена на два этапа: Семейно-развлекательная с 12:00 до 18:00. Будут аниматоры, игры, конкурсы, квесты, фотозоны, фестиваль красок и дискотека. 4+ Молодежно-концертная программа с 20:00. Хедлайнер — группа «Инфинити». В программе: открытие дверей фестиваля/Ярмарка/Свободная программа; игры с аниматорами/Фотозоны; квест; запуск Воздушных Змеев; краски Холи/Выступление студии 4/4; пенная Дискотека/Выступление студии 4/4; караоке со Студией 4/4; дискотека с DJ SЭRGO; Открытие вечерней программы/DJ HERVI; караоке со Студией 4/4; показ "Смотра на Okunevka Fest"/МС Святой/Завальный; группа ИНФИНИТИ (г. Москва). В ПОЛНОЧЬ: DJ SЭRGO/Фейрверк над озером; группа RIFF FM /Файер-Шоу и очень очень много ди-джеев. На фестивале будет Воздушный Шар. Аэростат установят на парковке перед входом на Okunevka Fest. Подъёмы на воздушном шаре в порядке живой очереди (все по погоде). Но! Если желающих много, то оставим шар на воскресенье, что бы у каждого желающего были крутые фотки и невероятные эмоции! Стоимость билетов: от 1000 рублей. Они не включают аренду домиков или беседок, а также фотосессий - их нужно бронировать отдельно. 18+

18:00 – набережная возле селфи-моста. Вечеринка «Рейв на Оби». Летний музыкальный проект Дворца искусств. Местные диджеи и хип-хоп-исполнители сыграют свежие треки прямо под открытым небом. Приводите друзей, будет громко, ярко и очень музыкально! Вход свободный. 6+

19:00 - арт-бар «Убежище». Концерт Игоря Перова с программой «Сектор Газа». Это не просто музыка. Это голос целого поколения. На этом концерте не будет шумной «стены звука». Только акустическая гитара, рок-каверы и репертуар «Сектора Газа», который многие знают с юности. Стоимость билета: 300–500 рублей. 18+

НЕФТЕЮГАНСК

Суббота, 4 июля

12:00 – Аэропорт, трасса «Сибириус». Торжественное открытие фестиваля технических видов спорта «Карфест» и чемпионат Югры по автомногоборью. В соревнованиях примут участие около 170 спортсменов из городов Югры, Тюменской области и ЯНАО.

В программе: дрифт, дрэг, джип-триал, мото-джимхана, автовыставка, соревнования по автозвуку и чемпионат по автомногоборью. Финальные заезды пройдут 5 июля, а в 16:00 зрители смогут прокатиться на «Дрифт такси» с профессиональными пилотами. Стоимость билета: 1200 рублей. 12+

Фото: афиша Нефтеюганска

КОГАЛЫМ

Воскресенье, 5 августа

15:00 – МКЦ «Феникс». В рамках проекта «Счастливы вместе» «Семейная гостиная», Молодёжный комплексный центр «Феникс», Движение Первых и Добро.центр «Навигатор добра» приглашают жителей города на праздничную программу, посвящённую Дню семьи, любви и верности. В программе: аквагрим, интерактивные аттракционы, игровая программа и творческие мастер-классы. Вход свободный. 0+

Фото: афиша Когалыма

ПОКАЧИ

Воскресенье, 5 июля

13:00 - Молодёжный информационный центр. Покачевцев приглашают на Тёплый берег - на пикник с играми, мастер-классами, фотозонами и веселой компанией горожан! Вход свободный. 0+

Фото: администрация Покачей

СОВЕТСКИЙ

Суббота, 4 июля

17:00 – этно-экопарк «Лес легенд». Семейная программа «Тайна леса легенд». Гостей ждет презентация парковой скульптуры «Лесной хозяин», познавательный эко-квест, мастер-классы и спортивные состязания. Вход свободный. 0+