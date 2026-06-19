Гонки на обласах, фестивали, экскурсии, концерты, Сабантуй и рейв на Оби: афиша мероприятий на 20 и 21 июня 2026 года в Югре

Фото: правительство Югры

Вновь настали жаркие летние выходные. Погода в Ханты-Мансийском автономном округе на 20 и 21 июня обещают быть жаркой. Пекло иногда разбавят теплые дожди и грозы, но прогулкам на свежем воздухе это не помешает. В нашей афише на выходные мы предлагаем посетить несколько фестивалей, концерты, экскурсии, гостеприимный Сабантуй и танцы на набережной Оби.

ХАНТЫ-МАНСИЙСК

В полдень 20 июня горожане и гости Ханты-Мансийска соберутся в парке имени Бориса Лосева, Чтобы увидеть, услышать, спеть, удивиться, задуматься, поймать приятную ностальгию, создать что-то новое и забрать день в копилочку лучших в этом городе. Здесь стартует фестиваль «Местные». Для всех гостей будут организованы «Мастер-классная» и «Местная кухня». Здесь можно будет насладиться блюдами, приготовленными по рецептам бабушек. Особое тепло и уют создаст инсталляция «Вырастешь — поймешь». А на «Тихой вечеринке в березках» посетители смогут танцевать в наушниках, ощущая необычайную свободу.

На главной сцене с авторскими песнями выступят исполнители из Ханты-Мансийска и других населенных пунктов Югры. Вечером весь город споет вместе с «Хором горожан». Подробности в фотоафише.

Фото6 афиша Ханты-Мансийска

СУРГУТ

20 и 21 июня стартуют бесплатные экскурсии по Ботаническому саду. Горожан приглашают на прогулки, где можно узнать больше о растениях и работе сада. Начало экскурсий в 14:00 и 15:00. В субботу их проведёт Дарья Богданова, в воскресенье - Глеб Кукуричкин. Следует заранее сообщить организаторам о визите в комментариях к посту во ВКонтакте. Экскурсии состоятся при хорошей погоде и группе от 5 человек.

Суббота, 20 июня

15:00 - Концертная площадка «Компромат». Концерт VSPAK. Артист исполнит свои лучшие хиты. Вас ждут душевные и популярные песни разных годов творчества исполнителя. Стоимость билета: от 1 700 рублей. 12+

19:30 - Концертная площадка «Компромат» приглашает горожан на большой сольный концерт Сургутской метал группы «ЕЛЬ», посвященный выходу альбома «Цифровая агония: Отключение».

«Мир задыхается в бесконечных потоках данных, а наши души заперты в программном коде. Настало время выдернуть штекер. Тебя ждет погружение в атмосферу техногенного апокалипсиса, где холодный металл встречается с первобытной яростью. Готов ли ты услышать, как звучит финал цифровой эры?», – говорится в анонсе.

Стоимость билета: 500 рублей. 16+

Воскресенье, 21 июня

11:00 - Центральная площадь города. XXVI фестиваль национальных культур «Соцветие». Фестиваль посвящен Году единства народов России и Году молодой семьи в Югре. В этом году он пройдет под темой «Соцветие культур – богатство России».

Гостей праздника ждет насыщенная программа. На сцене выступят творческие коллективы города, а на площади развернутся выставка национального хлеба, ремесленная и торговая ярмарки, а также фотовыставка «Семейные традиции в кадре». Национально-культурные объединения представят собственные тематические площадки.

Центральная площадь Сургута превратится в праздничный городок, где можно за один день попробовать кухни разных народов – от татарских треугольников до армянского шашлыка, от башкирского меда до узбекского плова. В рамках XXVI фестиваля национальных культур «Соцветие» здесь развернется масштабная выездная ярмарка местных производителей.

Специальными гостями фестиваля станут Московский казачий ансамбль песни и танца и исполнительница фольклора обско-угорских народов Вера Кондратьева из Ханты-Мансийска. Организаторы обещают яркие концертные номера, народную музыку, танцы и зрелищные трюки с шашками.

Новинкой этого года станет площадка «Югра – территория счастья!», где выступят молодые семьи. Завершится праздник традиционным исполнением гимна фестиваля.

Вход свободный. 0+

Фото: афиша Нижневартовский район

НИЖНЕВАРТОВСК

Суббота, 20 июня

Молодежь Нижневартовска готовится встречать свой праздник. По традиции он будет проходить не один день, а целых семь. Неделя обещает быть насыщенной на события: мастер-классы, танцы, фестиваль уличных видов спорта, вечеринка под пластинки, фестиваль «Бодрофест» и многое другое. Открытие Недели молодежи «Север молодой: траектория полета» в 16 часов на площади Нефтяников. В программе мероприятия: тематические площадки (волонтерство, карьера, спорт, творчество, инновации), выступления молодых артистов и творческих коллективов, интерактивные зоны для общения. Вход свободный. 12+

Фото: афиша Нижневартовский район

Воскресенье, 21 июня

На Комсомольском озере в 11 часов стартует фестиваль уличных видов спорта. Испытать себя можно будет в двух дисциплинах - пляжный волейбол и стритбол. Перед началом состязаний разминку для молодежи проведет олимпийский чемпион по тхэквондо Максим Храмцов. Для участия в фестивале необходимо предварительно зарегистрироваться по ссылке clck.ru/3U3m6k

15:00 - Набережная реки Обь у монумента «Флаг города» состоится танцевальный вечер «Рейв на Оби». Хорошая музыка, танцевальное настроение и отличный выходной на Набережной города. Вход свободный. 6+

КОГАЛЫМ

Фото: афиша Когалым

Суббота, 20 июня

14:00 - Культурно-выставочный центр Русского музея. День национальной культуры в рамках проекта «Счастливы вместе». Подробнее, в афише

Ссылка на онлайн-регистрацию: https://forms.yandex.ru/u/6905c9af1f1eb5c7cb233254/.

ЮГОРСК

Фото: афиша Югорск

Суббота, 20 июня

В четвёртый раз в городе пройдёт экстремальный забег «Вызов» – испытание для тех, кто не боится грязи, препятствий и адреналина! 32 команды участников ждут: преодоление песчаных насыпей; канатные переправы; кантование покрышки

и другие испытания на силу, скорость, ловкость, выносливость и командный дух.

Начало в 10:30 в мкр. Югорск-2, бывшая техническая позиция. Для всех желающих будет организован трансфер: в 10:00 от стоянки Центра Югорского спорта; в 10:30 от Кафедрального собора преподобного Сергия Радонежского.

Обратный трансфер - по окончании мероприятия в 15:30 и 16:00.

Фото: афиша Югорск

Воскресенье, 21 июня

Приглашаем на самый душевный праздник нашего города. «Славянский хоровод» – настоящий праздник традиций, веселья и единения. Тематика праздника в этом году – «Деревенский разгуляй». Наличие в образах элементов русского народного костюма приветствуется. Гостей праздника ждут: традиционные гуляния с хороводами и обрядами, конкурсами и состязаниями; выступления творческих коллективов; интерактивные экспозиции и яркие фотозоны; ярмарка ремёсел и мастер-классы для всех возрастов

Начало в 13:00 в музее под открытым небом «Суеват пауль». Для всех желающих будет организован трансфер: в 12:15 от Кафедрального собора преподобного Сергия Радонежского и Центра Югорского спорта. Обратный трансфер - по окончании мероприятия в 15:30 (также два автобуса). Возьмите с собой наличные – безналичный расчёт в музее не работает.

СОВЕТСКИЙ

Фото: афиша Советский

Суббота, 20 июня

В городском парке состоится фестиваль «СОВЕТский характер» - событие, которое объединит спорт, общение и приятные эмоции. Программа дня: 10:30 - регистрация участников; 12:00 - торжественное открытие, разминка и инструктаж; 12:15 - общий старт; 12:45 - церемония награждения самых быстрых и активных; 12:45 - тёплое чаепитие для всех участников.

Почему стоит участвовать?

- Заряд энергии — бодрая прогулка на свежем воздухе!

- Спортивный азарт — поборитесь за победу и призы!

- Тёплая атмосфера — чаепитие и общение с единомышленниками.

- Отличное настроение — гарантируем на весь день!

Фестиваль подходит для всех желающих независимо от возраста и подготовки. Вход свободный. 0+

Фото: афиша Советский

ПОКАЧИ

Фото: афиша Покачи

Суббота, 20 июня

В 13:00 на территории горнолыжного комплекса «Урман» состоится межрегиональный «Сабантуй-2026». На праздничном концерте свои номера представят творческие коллективы Покачей, Лангепаса, Нижневартовска, Когалыма, Нефтеюганска, Сургута и заслуженные артисты из Республики Татарстан. Программа мероприятия представлена на афише.

Трансфер: автобусы от ТПП на Урман - 12:15 и 12:45, обратно в город - в 17:00.

НИЖНЕВАРТОВСКИЙ РАЙОН

Фото: афиша Нижневартовский район

Суббота, 20 июня

В Излучинске состоится районный национальный праздник Обласа. Торжественное открытие состоится в 10:30 на набережной реки Окуневка. В программе праздника:

районные соревнования по гребле на обласах; национальная площадка «Стойбище приглашает» с гостеприимным чумом, мастер-классами по традиционным народным промыслам и ремеслам, дегустацией национальной кухни; праздничная концертная программа творческих коллективов района; детская игровая площадка; выставка-ярмарка товаропроизводителей района.

В соревнованиях примут участие 81 спортсмен из Агана, Охтеурья, Корликов, Варьегана, Ларьяка и команда «Спасение Югры».

Программа заездов:

- массовые старты на 0,5 км среди мужчин и женщин;

- одиночные гонки среди юношей и девушек 12–14 лет (500 м) и 15–17 лет (800 м);

- заезды среди мужчин и женщин разных возрастных групп (до 25, до 35, до 55 лет и старше) на дистанциях 800–1000 м (мужские гонки предусматривали перетаску обласа);

- гонки экипажей-двоек (мужчины и женщины до 19 лет на 800 м);

- смешанная эстафету 3+3 (с участием юношей и девушек до 18 лет на 500 м);

- отдельные заезды одиночек стоя (личный зачёт) на 500 м.