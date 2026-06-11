Фестиваль «Самотлорские ночи», День России и гостеприимный Сабантуй: афиша мероприятий на 12, 13 и 14 июня 2026 в Югре

Фото: афиша Нижневартовск

Лето пришло в Ханты-Мансийский автономный округ с жарой, ливнями и грозами, а еще белыми ночами. Впереди у югорчан длинные выходные, на которых отмечается один из самых главных государственных праздников – Дня России. Во всех муниципалитетах округа пройдут различные мероприятия в честь этого события, а еще в Нижневартовске открывается фестиваль Самотлорские ночи. Подробности – в нашей афише.

ХАНТЫ-МАНСИЙСК

Пятница,12 июня

10:00 - 20:00

Парк им. Бориса Лосева. Фестиваль креатива «Сделано в Ханты-Мансийске». В программе: Гастрономический уголок «Дружба вкусов». Торжественное открытие фестиваля креатива «Сделано в Ханты-Мансийске».

Работа тематических площадок: квест «Экспедиция в сердце Югры»; Ярмарка-выставка; Клуб молодых семей «Счастье»; Этностойбище; Деревенские чудеса; Советский двор; Лагерь Первых; Массовая игра в шахматы; Этно-старты; Детские и дворовые игр; Легенды Самаровграда; Спортивные площадки; Мастер-классы; Рыбалка с Блесной; Спортивные состязания: жим лежа 444 раза, строгий подъем на бицепс; Фестиваль традиционных ремесел и семейных традиции «Легенды Самаровграда»; Зарядка «Зарядись энергией города». Тренер Рудковская Елена; Торжественное открытие Уличного фестиваля Ханты-Мансийского гостеприимства «Самоварово»; Выступление победителей городского конкурса «Говорим и читаем по-русски»; Квест «Экспедиция в сердце Югры»; Выступление Хора горожан; Массовая игра в шахматы; Театр кукол «Ушки на макушке»; Проведение розыгрыша призов участникам квеста «Экспедиция в сердце Югры»; Выступление национальных коллективов города Ханты-Мансийска; Награждение победителей спортивного состязания (жим лежа, строгий подъем на битцепс); Награждение победителей шахматного турнира;

Выступление кавер-группы «Cheely»; Проведение праздничного розыгрыша от предпринимателей «Ханты Мансийская удача».

Фото: афиша Ханты-Мансийск

10:00 – 15:00. Стоянка КДЦ «Октябрь», территория СОШ №2. Благотворительная ярмарка в поддержку участников СВО

10:00 – 12:00 -Набережная им. Геннадия Райшева. Бегу по берегу - легкоатлетический забег.

10:00 – 16:00 - СК «Дружба». Фестиваль дзюдо города Ханты-Мансийска.

12:00 – 16:00 - Центральная площадь. Ханты-Мансийск - город детства. Интерактивная программа.

12:00 – 15:00 - Центральная площадь. Пою тебе, Ханты-Мансийск! Концертная программа.

12:00 – 15:00 - СК «Дружба». Готов к труду и обороне - спортивная программа.

16:00 - КТЦ «Югра-Классик». Праздничная концертная программа.

20:00 – 23:00 Центральная площадь. Россия – в сердце навсегда. Концертная программа.

Суббота,13 июня

11:00 – 19:00 - Парк им. Бориса Лосева. Фестиваль креатива «Сделано в Ханты-Мансийске».

10:00 – 19:00 - Гастрономический уголок «Дружба вкусов».

11:00 – 18:00 - Работа тематических площадок: Квест «Экспедиция в сердце Югры»; Ярмарка-выставка;Клуб молодых семей «Счастье»; Этностойбище; Деревенские чудеса; Советский двор; Лагерь Первых; Этно-старты; Детские и дворовые игры; Легенды Самаровграда; Спортивные площадки; Мастер-классы.

11:00 – 15:00 - Фестиваль традиционных ремесел и семейных традиции «Легенды Самаровграда».

11:00 – 11:15 - Зарядка «Зарядись энергией города».

11:30 – 15:00 - Квест «Экспедиция в сердце Югры».

13:30 – 14:00 - Музыкальная группа «Вэншен-Ёхум».

14:00 - 14:30 - Награждение участников фестиваля.

15:00 - 15:20 - Проведение розыгрыша призов участникам квеста «Экспедиция в сердце Югры».

15:30 – 16:30 - Выступление Хора горожан.

17:00 – 19:00 - Выступление кавер-группы «Лови момент».

Фото: афиша Сургут

СУРГУТ

Пятница, 12 июня

12:00 - Центральная площадь Сургута. Празднование Дня Сургута и Дня России. Будут работать игровые и познавательные площадки, пройдут спортивные эстафеты и активности, в том числе сдача норм ГТО. Завершит день большой концерт с участием городской кавер-группы «PoluyaoVa Band» и приглашенных гостей – московского ансамбля ViVA, состоящего из артистов ведущих музыкальных театров.

12:00 - Культурный центр «Порт». Городской квест «Тут Сургут». Организаторы предлагают провести День Сургута вместе с городом, попытаться открыть его для себя с новой стороны, отыскав малоизвестные, но интересные объекты и узнав что-то новое об объектах знакомых и популярных.

12:00 - Городской парк культуры и отдыха. Программа «Город на Оби», посвященная Дню России, Дню города. В этот день на главной сцене состоится праздничный концерт, театрализованное представление, выступление музыкальной группы «СЕЛЕБРО». В программе мастер-классы, ярмарка мастеров, соревнования по уличной гимнастике, турнир по шашкам и шахматам. А на ретро-площадке с 18:00 состоится музыкально – танцевальная программа «Танцуй Россия!».

Фото: афиша Сургут

Воскресенье, 14 июня

14:00 - Сургутская филармония. Видеотрансляция сказок с оркестром «Кот в сапогах» и «Красная шапочка». Музыкальная история по мотивам одноименных сказок Шарля Перро расскажет о захватывающих приключениях находчивого кота и всеми любимой девочки в красной шапочке. Вход свободный. 6+

Выставка «Город мастеров» объединит более 170 человек со всей России. Они представят традиционные ремесла, а также современные техники. На параде лодок можно полюбоваться речными судами и поймать щуку на рыбалке. Городской драматический театр представит спектакль-концерт «На том же месте, в тот же час…». На музейной площадке «Парад планет» можно узнать больше о космосе и далеких мирах. Картину кофейным раствором нарисуют участники мастер-класса «КофеВместоКрасок».

Площадь Советов - Концерты под открытым небом «Летние филармонические сезоны» – серия уличных концертов под открытым небом. Концерты состоятся при благоприятных погодных условиях. Вход свободный. 6+

НИЖНЕВАРТОВСК

С 12 по 14 июня Нижневартовск станет центром притяжения для всех, кто ценит искусство, традиции и яркие события. В программе: концерты, мастер-классы, выставки, спортивные турниры, праздник Сабантуй.

Фото: афиша Нижневартовск

Пятница, 12 июня

12:00 - Набережная Оби. День России и открытие фестиваля.

Концерты, музейные и творческие площадки, лаборатория настольных игр и радиоуправляемый джиппинг. В 22:00 — церемония открытия фестиваля.

Суббота, 13 июня

12:00 – 18:00 - Комсомольское озеро. Калейдоскоп культур

- татаро-башкирский праздник «Сабантуй» и этнофестиваль «Акатуйская палитра». В программе также детский концерт, праздник уличных театров, концерт группы «К-700» и «Классика под открытым небом».

Фото: афиша Нижневартовск

Воскресенье, 14 июня

12:00 - 19:30 – Набережная Оби. Закрытие фестиваля и ретро-дискотека.

Праздник Дружбы народов, семейный фото-челлендж, фольклорный фестиваль «Всякая душа празднику рада», турниры по армрестлингу, дартсу и отжиманию, церемония закрытия, концерты групп «НЬЮ ТАЙМ» и вокальной студии «Монитор».

Все выходные

Выставка «Город мастеров» (0+); Аквагрим, настольные игры, надувная полоса препятствий; Радиоуправляемый джиппинг; Киндер Пати Дом; Выставки и мастер-классы от техно-клуба «МоделДрайв»; «Рыбалка в ХМАО с Дмитрием Новиковым» (0+).

Полная программа на все три дня - на официальном сайте фестиваля: samotlorfest.ru

Все дни фестиваля будет работать ярмарка «Товары земли Югорской», где все желающие смогут приобрести свежую местную продукцию.

С полной программой фестиваля можно ознакомиться на сайте. Яркая церемония открытия начнется в День России в 22:00 на стадионе «Центральный».

Фото: афиша Нефтеюганск

НЕФТЕЮГАНСК

Пятница, 12 июня

14:00 - Городская лыжная база. Спортивные игры.

Суббота, 13 июня

13:00 – 17:00 - Национальный праздник «Сабантуй» в районе городской лыжной базы,

на территории туристического центра «Юганская этнодеревня». В программе: национальные состязания праздника направлены на выявление сильнейших, весёлые национальные игры: бег с яйцом в ложке, бег в мешках, бег с коромыслом, бой мешками, бой горшков, поднятие гири, лазание по вертикальному столбу, перетягивание каната и, главное событие праздника это национальная борьба «курэш».

КОГАЛЫМ

Суббота, 12 июня

«Феникс» проводит велопробег «Здоровая Россия». Участников ждут активный маршрут, отличная атмосфера и праздничное настроение. Регистрация уже открыта онлайн по ссылке. Телефон для справок: 8 (34667) 4-09-66. Дети с 12 до 14 лет — строго в сопровождении взрослых.

Фото: афиша Югорск

ЮГОРСК

Пятница,12 июня

12:00 - центральный городской сквер «Северное сияние». Праздник «Вместе мы – Россия». В программе: тематические мастер-классы - своими руками создадите сувенир на память - и унесёте домой частичку праздника; Концерт от ЦК «Югра-презент» - любимые песни в исполнении творческих коллективов. Живой звук, душевная атмосфера и настоящий настрой на единство.

Суббота, 13 июня

11:00 - территория бывшей техпозиции в микрорайоне Югорск-2. Детский экстремальный забег «Вызов-дети». Участники - юноши и девушки от 14 до 18 лет.

Участников ждёт полоса препятствий: преодоление песчаной насыпи; канатные переправы; проход под колючей проволокой и другие испытания. Также в программе мероприятия: Семейные активности и мастер-классы; Фуд-зона и полевая кухня; Площадка волонтёрского объединения «СВОих не бросаем»; Концертная программа; Пенная дискотека от White Rabbit group при погодных условиях +20 градусов.

Для всех желающих будет организован трансфер: в 10:00 от стоянки Центра Югорского спорта. В 10:30 от Кафедрального собора Сергия Радонежского. Обратный трансфер - по окончании мероприятия в 14:30 и 15:00.

Фото: афиша Нягань

НЯГАНЬ

Пятница, 12 июня

11:00 - Стадион школы № 6 им. А.И. Гордиенко. Сдаём нормативы ГТО.

Площадка Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Дисциплины: наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье; подтягивание из виса на высокой/низкой перекладине; сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу; прыжок в длину с места толчком двумя ногами; поднимание туловища из положения лежа на спине за 1 минуту; бег на короткую дистанцию; бег на длинную дистанцию. С собой иметь: спортивную форму и обувь; медицинский допуск к выполнению нормативов; УИН (уникальный идентификационный номер) с предварительной регистрацией на официальном сайте gto.ru.

Фото: афиша Пыть-Ях

ПЫТЬ-ЯХ

Пятница, 12 июня

12:00 – Площадь Мира. Праздничные мероприятия, посвященные государственному празднику День России. С программой «Русь, Россия, Родина моя!» можно ознакомиться в прикрепленной афише.

Фото: афиша Берёзово

БЕРЁЗОВО

Пятница, 12 июня

12:00 – Центральная площадь. Праздничная программа, посвящённая Дню России. В программе ХI фестиваль национальных культур «Дружба» и ярмарка.

12:00 – 14:00 - Территория центральной площади. Ярмарка, приуроченная к мероприятиям, посвященным Дню России.Желающих принять участие просим обращаться в отдел предпринимательства и потребительского рынка комитета по экономической политике администрации Березовского района не позднее 08 июня 2026 года по телефонам: 8 (34674) 2-15-65, 2-20-50.

Суббота, 13 июня

11:00 – Спортивная школа «Виктория». Открытый кубок главы Березовского района по гиревому спорту в честь Дня России.

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