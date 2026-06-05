Сабантуй, фестиваль сказок и экофестиваль: афиша мероприятий в Югре 6 и 7 июня 2026 года

Фото: правительство Югры

Первые выходные лета в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре будут богатыми на события. Различные фестивали, сдача нормативов ГТО, джаз, День обласа и многие другие праздники. Главным праздником станет Иртышский Сабантуй. Подробнее читайте в нашей афише.

ХАНТЫ-МАНСИЙСК

Фото: афиша Ханты-Мансийска

Суббота, 6 июня

V Фестиваль духовой и эстрадно-джазовой музыки «Югра! Лето! Джаз!» проводит КТЦ «Югра-Классик». Здесь своё мастерство покажут музыканты из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Екатеринбурга, Тюмени, а также Ноябрьска и Ханты-Мансийска. Жители и гости города смогут насладиться джазом под открытым небом с видом на Иртыш. Ещё одной точкой на карте фестиваля, как и в прошлом году, станет Центр современных горожан «Культштаб», где можно будет встретить закат на поляне под атмосферную музыку. Кроме того, на набережной и в «Культштабе» все желающие смогут сыграть партию под присмотром тренеров-преподавателей Югорской шахматной академии.

Подробная программа фестиваля доступна по ссылке. Вход на «Джаз под открытым небом» (пройдёт на территории Национального центра «Россия») и на «Вечер эстрадно-джазовой музыки на закате» (на поляне у Культштаба) – свободный. 0+

Воскресенье, 7 июня

Фото: афиша Ханты-Мансийска

В 12:00 в парке имени Бориса Лосева состоится торжественное открытие юбилейного экофестиваля – традиционно одного из главных экологических событий года в Югре.

А еще вас ждут: мастер-классы Телефестиваля «Спасти и сохранить», Государственной библиотеки Югры, Школы Креативных Индустрий Ханты-Мансийска и Центра ремёсел Югры, экодженга «Югры-Экологии», медиалаборатория «Движения Первых», семейные эстафеты и нейроигры центра «Добрая сова», интересные площадки Молодёжного центра Югры и Обь-Иртышского филиала «Главрыбвода» и встреча с Оленем Чугасом и Бобром Лангалом. Вход свободный. 0+

СУРГУТ

Суббота, 6 июня

14:00 – ИКЦ «Старый Сургут». Национальный праздник «День обласа». В программе: обряд поклонения воде и традиционные ритуалы, соревнования по гребле на обласах, концертная программа, национальные игры, мастер-класс «Волшебный улов» и ярмарка сувениров, церемония награждения победителей. Вход свободный. 6+

14:00, 18:00 – Сургутский музыкально-драматический театр, исторический парк «Россия – моя история. Югра». Спектакль-погружение «В темноте». «Это история о талантливой девочке-музыканте, которая живет… в темноте. Она слепа от рождения. Но она тонко чувствует музыку и очень хочет стать пианистом. Исполнится ли ее мечта, получится ли у нее подчинить себе инструмент? И кто она – обычная девочка или супергерой? Цена билета:1000 рублей. 12+

18:00 – Городской культурный центр. Театральная импровизация «Сказ о работнике Балде». Юные таланты студии представят свою версию бессмертной сказки Пушкина в формате театральной импровизации. Это не просто представление, а размышление о вечных ценностях: справедливости, выборе и поиске своего пути. Цена билета: 450 рублей. 6+

19:30 – концертный зал «Компромат». Концерт Федора Ларюшкина. Федор – музыкант из Ханты-Мансийска, более 15 лет выступает в жанре live-looping. Его музыка – это смесь доброй сибирской поэзии с нотами регги, блюза и фолка. Его музыка – это джем с самим собой, под который хочется танцевать и подпевать. Цена билета: 800 рублей. 16+

20:00 – дом культуры «Невесомость». Рок-концерт (16+) (, Мира, 33/1). Очень громко выступят три любимые группы публики: ПАЛАС?, jun6, «Принцип». Цена билета: 500 рублей. 16+

Воскресенье, 7 июня

Сургут примет III Международный Иртышский Сабантуй. На Центральной площади состоится яркий праздник дружбы. Народный праздник с тысячелетней историей уже давно получил статус одного из важнейших межнациональных мероприятий. Югра, где проживают представители 139 народов, яркий пример многонационального единства.

Гостей ожидают выступления творческих коллективов из Республики Татарстан, Республики Башкортостан, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. В программе — Всероссийские соревнования по Корэш. Абсолютный батыр Сабантуя получит квадроцикл.

В 11:00 начнут работу национальные площадки, где будут представлены быт и культура народов, традиционные угощения и сувенирные изделия. Гости смогут поучаствовать в спортивных состязаниях и национальных играх. Для детей будут организованы мастер-классы.

Торжественное открытие назначено на 12:00. Важной частью праздника станет работа волонтерских организаций, которые оказывают помощь землякам на СВО. Желающие попробуют свои силы в плетении маскировочных сетей, изготовлении окопных свечей, вязании оберегов, мастер-классе по подготовке открытки для солдат. Также в рамках праздника будет организован сбор гуманитарной помощи. Впервые Иртышский Сабантуй прошел в 2022 году в Казахстане, затем — в Омске. Праздник получил свое название в честь реки Иртыш. Она протекает по России, Казахстану и Китаю, объединяя разные культуры и народы.

19:00 – концертный зал «Компромат». Концерт группы «АЙСЛЕТО». Приходи открыть летний сезон, зарядиться энергией, окунуться в море любимых мелодий, подэнсить и качественно оторваться под самые любимые песни. АЙСЛЕТО превратит ваш вечер в незабываемое путешествие по лучшим хитам всех времен. Цена билета: 400 рублей. 16+

18:00-20:00 – Городской парк культуры и отдыха, Набережный. Музыкально-танцевальная программа «В городском саду играет»… Знаете это чувство, когда вечером хочется не сидеть на лавочке, а двигаться под музыку? Два часа отличной музыки, позитива и легкого спорта. 12+ Вход свободный.

20:00 – рок-клуб 102 Db. Игра «Бункер». Это настольная игра, где вам предстоит убедить других выживших, что именно вы достойны спасения. Используйте свои характеристики (профессия, здоровье, багаж) и станьте лучшим игроком! Цена билета: 500 рублей, для членов клуба – 400 рублей. 16+

Фото: администрация Нижневартовска

НИЖНЕВАРТОВСК

Суббота, 6 июня

Парк Победы станет местом чудес и волшебства. В 12 часов здесь состоится большой праздник - фестиваль сказок «Жили были…». В течение фестивальной недели, с 1 по 5 июня, в городских библиотеках звучали сказки, проходили увлекательные встречи и творческие события. И вот, накануне Международного дня сказок, наступает кульминация — яркий, фееричный праздник в честь дня рождения великого русского классика Александра Сергеевича Пушкина! Гостей ждёт уникальная атмосфера с погружением в мир сказок: любимые герои, игровые программы, кукольные спектакли, громкие чтения, творческие мастер-классы, библиодартс, боулинг и шахматы, гонки на метлах, состязания по перетягиванию каната, забеги в лаптях, красочные фотозоны и многое другое.

Приглашаем в сказку девочек и мальчиков, мам и пап, бабушек и дедушек. Здесь каждый найдёт своё удивительное приключение. Вход свободный. 0+

ЮГОРСК

Фото: администрация Югорска

Суббота, 6 июня

С 11:00 до 14:00 на парковке у администрации города вновь пройдёт акция по раздельному сбору отходов «Экополезная привычка» в рамках XXIII Международной экологической акции «Спасти и сохранить».

Что можно сдать?

•Картон/бумагу

•Пластик (PET1, 2HDPE, 4LDPE, 5PP)

•«Добрые крышечки»

•Алюминий

Важные правила:

•Пластик должен быть чистым и смятым

•Бумагу и картон лучше связать бечёвкой

•Крышечки только чистые, без остатков пищи.

Фото: администрация Югорска

В 12:00 в в Центре культуры «Югра-презент» состоится традиционный праздник татаро-башкирского народа Сабантуй. В программе концертная программа. На одной сцене выступят профессиональные и самодеятельные артисты из Югорска, Советского, Урая и Нягани. Зрителей ждут отчётные номера ансамблей «Умырзая» и «Дуслар». Схватка. Национальная борьба Күрәш. Участники поборются за звание «Батыр». Фестиваль тюбетейки. В программе: мастер-класс «Искусство тюбетейки: роспись и традиции», проект «ЭтноМир национального головного убора» и хоровод «Айда, народ в тюбетейке хоровод». Игры для всех. Татарские и башкирские народные игры «Әйдәгез уйныйбыз!». Условие простое: выиграл — получи тюбетейку в подарок. Торговые и ремесленные ряды. Можно попробовать угощения, приобрести сувениры и подарки, а заодно приятно провести время. Вход свободный. 0+

Воскресенье, 7 июня

Экстремальный забег «ВЫЗОВ ДЕТИ» впервые состоится в Югорске. Участников в возрасте от 14 до 18 лет ждут дистанции до 3 км. Но главное - конечно, не километры, а препятствия, которые будут ждать на этом пути: грязь, вода, песок, крутые подъёмы и спуски. Это новый формат уже полюбившегося проекта, который с 2023 года объединил около 500 взрослых спортсменов из Югры и Свердловской области.

Будет чем заняться и зрителям забега. Для них организаторы подготовили большую программу: семейные активности и мастер-классы, детские аттракционы, фуд-зона с полевой кухней, концерт и дискотека (если позволит погода). Также будет работать площадка волонтёрского объединения «СВОих не бросаем».

А уже через две недели, 20 июня, в 11:00, здесь же состоится IV Открытый межмуниципальный экстремальный забег «ВЫЗОВ» для взрослых.

Та же сложная трасса, те же непростые условия. Мест осталось мало, регистрация ещё открыта: vk.com/wall-211413261_27838. Адрес проведения: микрорайон Югорск-2, территория бывшей технической позиции Вход свободный. Организован бесплатный трансфер

Фото: администрация Лангепаса

ЛАНГЕПАС

Суббота, 6 июня

В 10:00 приглашаем на грандиозное физкультурно-массовое мероприятие «Герои нашего времени». Это праздник для настоящих победителей, где каждый сможет испытать себя на прочность. В программе нас ждут захватывающие испытания, которые проверят не только силу, но и меткость, скорость и холодный расчёт:

- Армрестлинг - классическая битва на руках.

- Шахматы - битва умов и стратегий.

- Стрельба из лука и пулевая стрельба - для тех, у кого твердая рука и меткий глаз.

- Настольный теннис - скорость, реакция и азарт.

Фото: Октябрьского района

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

«Русь» едет в Октябрьский район! Встречайте гала-тур Межрегионального фестиваля фольклорных коллективов

У жителей Октябрьского района есть уникальная возможность прикоснуться к подлинному богатству русской народной культуры. В наш район с гастрольным туром прибывают участники Межрегионального фестиваля фольклорных коллективов «Русь».

В рамках тура концерты состоятся в Унъюгане и Талинке. На сцены выйдут талантливые исполнители и прославленные коллективы, бережно хранящие традиции народного искусства со всей страны. Среди участников гастролей: заслуженный коллектив народного творчества фольклорный ансамбль «ДОБРО» (г. Нижневартовск), руководители - Оксана и Руслан Шарафутдиновы, Дмитрий Верещагин (с. Уват, Тюменская область), Народный самодеятельный коллектив Театр казачьей песни - ансамбль «Иванов цвет» (г. Югорск), руководитель - Оксана Павлова, ансамбль казачьей песни «Раздолье» (г. Нефтеюганск), хормейстер - Татьяна Куделина, студия русского фольклора Ансамбль «Виноград» (г. Ханты-Мансийск), руководитель - Олеся Гилёва и дуэт «Златоцветы» (г. Карпинск, Свердловская область), руководитель - Олеся Каменская.

Также в рамках тура с творческими коллективами будет работать научно-исследовательская экспедиция «Славянский ход». В центре внимания исследователей — сохранившиеся фольклорные традиции русских старожилов и переселенцев. Собранный материал в перспективе станет основой для дополнения Реестра объектов нематериального этнокультурного достояния Югры, а особо ценные объекты будут рекомендованы для включения в федеральный реестр. Вход свободный. 0+