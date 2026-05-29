Борьба на подушках, косплей-фестиваль, пенная дискотека и праздник детства: афиша мероприятий на 30 и 31 мая 2026 в Югре

В преддверии Международного Дня защиты детей в Ханты-Мансийском автономном округе пройдет масса увлекательных мероприятий. А еще югорчан ждут спектакли, квесты, игры, мастер-классы и даже Сабантуй.

ХАНТЫ-МАНСИЙСК

Суббота, 30 мая

09:00 - Парк имени Бориса Лосева. «Зеленый марафон». Для участия нужна регистрация. Организаторы пригтовили спортивно-развлекательную программу с конкурсами, играми и подарками от партнёров мероприятия; праздничный концерт; благотворительные и экологические акции, а также забеги на разные дистанции: детские и взрослые. Вход свободный. 0+

10:00 – Театр кукол. Спектакль «Большой/Маленький». Кто-то грустит, что он маленький, а кто-то — что большой. Но что такое быть большим или быть маленьким? Земля ведь большая, а среди огромного космоса — маленькая. «Большой/Маленький» — очень уютный спектакль, где в нескольких историях мы поговорим с самыми маленькими о том, что хорошо просто быть в этом мире. Спектакль для самых маленьких от 2 до 5 лет. Цена билета: 450 рублей. 0+

16:00 - КТЦ «Югра-Классик». Спектакль «Малыш и Карлсон, который живет на крыше». Любимая история Астрид Линдгрен оживет в особенном формате сказки с оркестром. Это добрая и немного хулиганская постановка о дружбе и о вере в чудеса. Особую магию действию придаст художественное слово в исполнении профессиональных актеров. Роль Малыша исполнит артистка Московского академического театра сатиры Арина Кирсанова. Образ лучшего в мире привидения с мотором воплотит советский и российский актер театра и кино Заслуженный артист России Сергей Чурбаков. Цена билета: от 700 рублей. 6+

Воскресенье, 31 мая

12:00 - Музей геологии, нефти и газа. Чемоданчик в лето. Интерактивная программа для детей. 6+

14:00 - Государственный художественный музей. Детский праздник «Сказочная галерея». В программе различные интерактивные площадки. На музейной площади гостей будет ждать несколько интерактивных локаций. Площадка Природнадзор Югры «На службе у природы» будет посвящена экологии региона. Здесь главными героями станут ростовые куклы – обитатели югорской тайги, с которыми можно будет пообниматься и сфотографироваться на память. Для посетителей подготовлены увлекательные квесты по поиску следов лесных зверей, викторины на знание флоры и фауны родного края, подвижные игры и творческие мастер-классы по созданию поделок из природных материалов.

Изучить устройство настоящего патрульного автомобиля, примерить на себя роль полицейского и опробовать в действии спецсигналы можно будет на площадке ГАИ «Операция «Мигалка». Здесь же инспектор по пропаганде дорожного движения проведёт для юных исследователей серию игровых мастер-классов по правилам безопасного поведения на дорогах города.

Всех заглянувших в «Байкерский уголок» ждёт эффектная выставка современной мототехники. Посетители смогут пообщаться с представителями байкерского сообщества города, провести атмосферные фотосессии и на мгновение почувствовать себя частью дружной байкерской семьи.

Точкой притяжения молодёжи в здании музея станет косплей-фестиваль «ГИК: Герои сказок и книг». Это масштабное событие, популяризирующее отечественную книжную и сказочную культуру через искусство перевоплощения, продемонстрирует итоги конкурсов рисунков и костюмов, проходивших в онлайн-сообществе проекта. Посетители увидят эпичное гостевое дефиле, где участники продемонстрируют уникальные костюмы в номинациях «Косплей» и «Стилизация». Победители получат награды от экспертного совета.

На протяжении всего праздника в залах музея будет работать обширная игровая программа. Гостей ждут кроссворд по МЕМам, детективный квест «Найди мультгероя», сюжетно-ролевая настольная игра «Сказочное приключение», квизы «Союзмультфильм» и «Герои сказок и книг», а также игровая ретро-площадка «СССР». Свои интерактивные локации представят клуб настольных игр «Чердак» и Югорский кинопрокат. Ярким творческим аккордом праздника станет зажигательное выступление группы «Mash Market». Вход на все площадки свободный. 0+

СУРГУТ

Суббота, 30 мая

10:00 - Парк «За Саймой». Спортивные состязания «Тропа здоровья». Вход свободный. 0+

12:00 – Сургутская филармония. Мюзикл «Путь Олоко». Музыкально-пластическая сказка на местном фольклоре и колорите. Танцы, костюмы, оркестр. Мальчик Олоко из племени оленеводов убегает в тайгу, чтобы доказать свою самостоятельность. В пути его сопровождают подруга Лули и комичный помощник Ворона. Цена билета: от 600 рублей. 6+

12:00 – «Галерея кино». Игровая программа ко Дню защиты детей «Краски детства». Организаторы обещают яркий аквагрим, море активных игр и крутых конкурсов, фотозона для самых сочных кадров, бесплатный показ семейного фильма. Вход свободный. 0+

14:00 – Сургутский краеведческий музей. Музейная мастерская: мастер-класс «Узелковое искусство». Цена билета: 400 рублей. 12+

14:00 – Сургутская филармония. Видеотрансляция сказок с оркестром «Сказка о попе и о работнике его Балде» и «Сказка о золотом петушке». Вход свободный. 6+

17:00 – Парковка гипермаркета «Лента». Представление цирка-шапито «Скиф». Воздушные акробаты, головокружительные трюки с участием мощных автомобилей и тяжелой техники, завораживающие магические иллюзии, экстремальные номера, демонстрирующие невероятные возможности человека. Цена билета: от 1400 рублей. 0+

19:00 – РК «Вавилон». Концерт Коста Лакоста. Выступление популярного поп-исполнителя, работающего на стыке ретро-попа, хауса и хип-хопа, известного своим эластичным вокалом и стилем «сексуального» неонового поп-рэпа. Цена билета: от 2500 руб. 16+

20:00 – Рок-клуб 102 Db. проект «Поворот (в) не туда?». «На сцене банда, которая не знает жалости к барабанным перепонкам: LIQUEFACTION – группа, чей гитарный строй находится в самой преисподней!» – сообщают организаторы. Билеты: предпродажа – 400 рублей, в день концерта – 650 рублей, членам клуба – 550 рублей. 16+

Воскресенье, 31 мая

11:00 - Центральная площадь. Праздник «Самый детский день, или праздник — дело семейное», посвящённый Международному дню защиты детей, пройдет в Сургуте. Жителей ждет ярмарка и развлекательные зоны. В полдень начнется концертная программа.

На ярмарке можно будет попробовать горячую пиццу, бургеры, домашнюю выпечку и кондитерские изделия (печенье, пироги, которые пекут местные мастера), мороженое и лимонады, сахарную вату, попкорн и леденцы - то, без чего не обходится ни один детский праздник. Помимо торговли, гостей ждут концертная программа с участием творческих коллективов Сургута, игры и весёлые конкурсы с призами и без скучных правил. Будут работать интерактивные зоны для самых маленьких. С помощью аквагрима можно будет превратиться в любимого героя, а на мастер-классе сделать поделку своими руками. На яркой фотозоне получатся самые лучшие фотографии. Вход свободный. 0+

12:00 – Купеческая усадьба. Дом купца Г.С. Клепикова. Музейное занятие «Сказки дядюшки Буфета». Интересные истории об особенностях изготовления буфетов и значении в сургутской семье, о вещах, которые в них хранились в конце XIX – начале XX веков поведает дядюшка Буфет. Запись обязательна по телефону 51-68-17. Цена билета: 200 рублей. 3+

15:00 – Рок-клуб 102 Db. Шоу «Рок-детки». Забудьте про скучные утренники – посетите настоящее шоу для маленьких рокеров и их родителей. Билеты: до 13 лет – бесплатно, взрослые – 450 рублей. 6+

15.00, 19.00 – Исторический парк «Россия – моя история. Югра». Спектакль «Старик и море». Сургутский музыкально-драматический театр представляет театрализованную читку одноименной повести Эрнеста Хемингуэя. Билеты – 700 рублей. 16+

НИЖНЕВАРТОВСК

Суббота, 30 мая

11:00 – ТЮЗ. Спектакль «Мой пес Банкир». Однажды девочка находит на улице раненого лабрадора и приносит его домой. Оказывается, что пёс умеет разговаривать и к тому же является финансовым гением. От своего нового друга, получившего кличку Банкир, она узнает о том, как нужно правильно обращаться с деньгами и приумножать их. Постепенно герои спектакля, вместе со зрителями, начинают понимать, что необходимо изменить в своей жизни для того, чтобы претворить мечты в реальность. Яркий и поучительный спектакль в формате комикса, где мультипликационный мир соединится с реальностью. Цена билета: 500 рублей. 6+

18:00 – Драмтеатр. Спектакль «Пиковая дама». Центром нашей истории станут Германн и Лиза, а вокруг раскинется нуарно-гротескный мир, одновременно мистический и комический. Два юных создания, оказавшиеся вовлечёнными в вихрь взрослых страстей, затянутые в промозглую петербургскую зиму, без возможности зацепиться хоть за что-нибудь — цепляются друг за друга.Цена билета: 1000-1200 рублей. 16+

20:00 - Бар «Точка». Концерт Кати Чеховой. Электронный голос нулевых с хитами «Я робот», «Крылья», «Таю». Первый хит — 2005 год. Катю Чехову помнят по образу «голоса из компьютера». Вечер для зажигательных танцев. Цена билета: 2800 рублей. 18+

Воскресенье, 31 мая

13:00 – ТЮЗ. Спектакль «Приключения Буратино». Любопытный и озорной, как все мальчишки, Буратино постоянно сворачивает с прямой дорожки туда, где его поджидают ужасные опасности и страшные приключения. Только смелость, честность и любовь к своему папе Карло, помогают ему выдержать все испытания и получить волшебную награду — золотой ключик. Какую дверь откроет этот ключик и что находится за ней, узнаете, посмотрев этот спектакль. Цена билета: 350-550 рублей. 6+

13:00 - Автодром НПК. Meet Drift Series — встречайте первый этап мотосоревнований. Зрелище, от которого захватывает дух, даже если вы стоите у ограждения. Вход: дети до 12 лет - бесплатно. Студенты НПК - бесплатно (по студенческому). Билет «Стандарт» - 500 рублей. Фотосессия с пилотами после заездов. Билет «VIP» - 800 рублей. 0+

18:00 - Городской драматический театр. Спектакль «Ромео и Джульетта». Герои спектакля – обычные молодые люди, не подозревающие в себе героизма, вступившие в бой за свою любовь со всем пылом юности и им требуются неимоверные духовные силы, чтобы выстоять, и чтобы солнце Ренессанса вновь взошло на горизонте. Цена билета: 1300 рублей. 16+

ЛАНГЕПАС

Воскресенье, 31 мая

12:00 - Детский парк «Бегемот». Гостей ждёт масштабная развлекательная программа: игры, конкурсы и общение с весёлыми аниматорами; выступления творческих коллективов; работа спортивных и игровых площадок; мастер-классы, аквагрим и ярмарка; награждение победителей онлайн-флешмоба «Я и моя семья»; представление уличного театра. Завершит праздник пенная дискотека (при благоприятных погодных условиях). Вход свободный. 0+

СОВЕТСКИЙ

Воскресенье, 31 мая

13:00 - Этно-эко-парк «Лес Легенд». Сабантуй. В программе: скачки на деревянных лошадках; борьба с подушками; хороводы и чак-чак с чаем из самовара. Вход свободный. 0+