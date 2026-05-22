ЧП произошло 21 мая в лифте 17-этажного дома на улице Крылова в городе Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. У девушки, после того, как она вошла лифт и нажала нужную кнопку, взорвался пауэрбанк. Видео происшествия, которое записала камера в лифте, оказалось в местных пабликах.

Все произошло в несколько секунд. На кадрах видно, как худощавая девушка в джинсах с сумкой на плече входит в лифт, двери которого закрываются. В тот же момент происходит взрыв и из сумочки, где находился пауэрбанк, вырывается большой поток пламени и густой дым. Сумка девушки с летела с плеча и упала на пол, где продолжала гореть. Сургутянка отчаянно машет руками и жмет на все кнопки, чтобы выйти из ловушки, но безуспешно. Все действие происходит чуть меньше одной минуты. Лифт остановился лишь на нужном ей этаже. К счастью, девушка не пострадала.

- У моей одноклассницы тоже самое было, ток в Пыть-Яхе в казарме, – комментирует событие в «ЧП Сургут» Ислам.

В пресс-службе МЧС России по ХМАО-Югре подтвердили факт взрыва зарядного устройства и и что девушка не пострадала.

- В соцсетях распространяется видео возгорания в лифте в Сургуте. На кадрах - задымление в кабине лифта на улице Крылова. Причина - вспыхнул портативный аккумулятор в сумке девушки. К счастью, серьёзных последствий не наступило. Сообщений по этому случаю на номер 112 не поступало, – отметили в ведомстве.

Если пожар или задымление случились в лифте, не стоит поддаваться панике. Нужно кричать и звать на помощь соседей. Открывать двери лифта самостоятельно нельзя, кабина может оказаться между этажами. Если возможно, стоит отвернуться от источника возгорания, закрыть рот и нос тканью и ждать помощи.

МЧС напоминает:

- покупай только сертифицированные портативные аккумуляторы и зарядные устройства;

- используй только подходящие по характеристикам кабели и адаптеры;

- не оставляй технику без присмотра во время зарядки;

- не допускай перегрева и механических повреждений;

- проводи с детьми беседы о правилах безопасного использования электронных устройств.

- При любой чрезвычайной ситуации, если ты оказался в ней или стали свидетелем, немедленно звони 112.

Добавим, что в России зафиксировано уже несколько случаев, когда пауэрбанки воспламеняются в салоне самолета.

Что известно про запрет пауэрбанков в самолетах в России:

Министерство транспорта России и Росавиация опубликовали обновленные нормы провоза и использования пауэрбанков на борту самолета на 2026 год. Пассажирам российских авиалиний запретили брать в дорогу мощные пауэрбэнки. Кроме того, отныне заряжать устройства во время полета тоже запрещено. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России.

Причиной запрета стали литиевые батареи, которые могут воспламеняться при коротком замыкании или перегреве. В замкнутом пространстве салона самолета они являются серьезной угрозой для пассажиров, экипажа и самого самолета.

- Международная организация гражданской авиации (ИКАО) обновила положение о перевозке литиевых батарей и портативных электронных устройств пассажирами и членами экипажа (Технические инструкции, Doc. 9284, 2025–2026 годы). Это единый международный стандарт, направленный на безопасность всех, кто находится на борту, – говорит Минтранс.

С марта 2026 года на борт самолета можно проносить пауэрбанк емкостью до 100 Вт·ч (до 27 тыс. мА·ч). Допустимое к провозу количество изделий нужно заранее уточнять у авиакомпании. К примеру, некоторые лоукостеры разрешают провоз только одного зарядного устройства.

Для провоза устройств емкостью от 100 до 160 Вт·ч (от 27 тыс. до 43 тыс. мА·ч) необходимо заранее получить разрешение авиакомпании. Зарядные устройства свыше 160 Вт·ч (более 43 тыс. мА·ч), обычно такими пауэрбанками можно зарядить электросамокат, к перевозке запрещены. Эксперты не советуют покупать пауэрбанки больше 20 000 мАч и не экономить на покупке. Именно дешевые пауэрбанки чаще всего воспламеняются в самолетах.

Пауэрбанк разрешат перевозить в выключенном состоянии под сиденьем или в кармане кресла, но не на верхней полке. Перед посадкой на самолет необходимо заклеить разъемы устройства или положить его в заводскую упаковку или закрытый зип-пакет. Сдавать его в багаж запрещается – только ручная кладь. Воспользоваться устройством при взлете или посадке тоже нельзя. Запрещено заряжать его от бортовой розетки.

Добавим, что многие зарубежные авиакомпании вовсе отказываются от перевозки любых зарядных устройств.

