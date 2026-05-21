Полгода житель Сургута вынашивал план мести — он был твёрдо убеждён: только кровавая расправа загладит вину обидчика. История, потрясшая весь город, закончилась трагически: 4 апреля 2024 года на проспекте Мира прозвучали выстрелы. Но не менее поразительным оказался финал — убийцу поймали меньше чем за сутки. Детали расследования изданию «Комсомольская правда – Тюмень» раскрыл старший следователь первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по ХМАО-Югре Дмитрий Кныев.

Ссора в кафе — начало большой вражды

По версии следствия, всё началось в сентябре 2023 года в кафе «Маракеш». Мужчины встретились, чтобы выяснить финансовые разногласия: речь шла о невозвращённом долге и споре вокруг аренды строительной техники. Разговор на повышенных тонах быстро перерос в драку — один из оппонентов жестоко избил другого на глазах у посетителей. Лицо 38-летнего пострадавшего посинело от ударов.

Физические раны зажили, но обида осталась, и он решил отомстить. Начал следить за обидчиком: ходил за ним по пятам, изучал расписание и привычки. Все эти действия попали на камеры наблюдения — первые улики уже начали накапливаться.

План убийства: организатор и исполнитель

Месть, вынашиваемая полгода, превратилась в тщательно продуманную операцию. Обиженный мужчина не стал марать руки сам — он привлёк к преступлению знакомого, готового взяться за «грязную работу». Тот зависел от покровительства «босса» и потому оказался послушным инструментом в его руках. К тому же у исполнителя имелись нужные навыки — он умел обращаться с огнестрельным оружием.

Организатор подошёл к делу со всей серьёзностью: просчитал каждый шаг, предусмотрел детали, которые могли бы выдать замысел. Для начала снял комнату в хостеле — там исполнитель должен был переждать время подготовки к преступлению, скрыв свои планы от близких. Затем купил автомобиль ВАЗ 21099: на этой машине киллер должен был передвигаться до и после совершения расправы.

Всё сработало почти безупречно. В спешке исполнитель потерял патрон в хостеле: эта мелочь позже стала одной из ключевых улик. А в салоне купленного ВАЗ 21099 следователи обнаружили гильзу — ещё одно прямое доказательство, связавшее машину и преступление.

Так, шаг за шагом, два человека готовили убийство — рассчитывая, что всё сойдёт им с рук. Но они не учли одного: каждая деталь, каждый их шаг уже попадал в поле зрения тех, кто позже соберёт эти фрагменты в единую картину преступления.

День расплаты

Утро 4 апреля выдалось для исполнителя расчётливо спокойным. Он появился возле дома на проспекте Мира, где жил его жертва, — неприметный мужчина в одежде дворника. На лице — медицинская маска, в руках — метла и лопата, будто бы для уборки. Целый день он слонялся поблизости, время от времени подметая тротуар, но на самом деле внимательно изучал обстановку: следил за входом в подъезд, приглядывался к прохожим.

Ближе к вечеру напряжение нарастало. И вот к дому подъехал автомобиль, из него вышли трое — мужчина, его жена и маленькая дочка. Отец бережно держал девочку за руку, что то ей говорил. Киллер, до того почти незаметный, вдруг сорвался с места.

Он стремительно подбежал к жертве и, не говоря ни слова, в упор выпустил пять пуль из пистолета Макарова. Пули попали в грудь и живот. 44-летний мужчина рухнул на асфальт. Всё случилось за считаные секунды.

Рядом застыли жена и дочь убитого. Женщина была в шоке, но даже в этом оцепенении она сумела собраться: достала телефон и набрала номер экстренных служб.

А ещё она запомнила главное — глаза стрелявшего и его телосложение. Лицо скрывала маска, но этот взгляд, отпечатавшийся в памяти, женщина не забыла.

Расследование: 24 часа на поимку

Правоохранители взялись за дело без промедления — первым делом подняли записи с камер видеонаблюдения возле подъездов и магазинов. И техника не подвела: чёткая картинка буквально по кадрам воспроизвела весь маршрут убийцы после совершённого злодеяния.

Сначала камеры зафиксировали жуткую сцену у подъезда и как преступник бросается к машине и срывается с места. Дальше маршрут лежал в хостел: объектив зафиксировал, как он заходит в здание, поднимается в номер, а спустя какое то время выходит уже в другой одежде. Следующие кадры — мужчина выбрасывает в мусорный бак синий пакет: похоже, там были улики, которые могли его выдать. Наконец, он садится в такси и стремительно покидает район.

Но это было только начало погони. Отъехав от хостела, он направился домой, где взял машину своей сожительницы, и двинулся в сторону Мегиона — к сестре. Он уже почти поверил, что ушёл от возмездия, что след простыл. Но не тут то было. Был объявлен план перехват — и около 10:00 утра злоумышленника задержали прямо на улице города. Он выглядел растерянным и явно не ожидал столь быстрого разоблачения. Всё таки современные технологии и профессионализм оперативников сыграли решающую роль.

– С момента убийства до задержания прошло меньше суток, — комментирует следователь Дмитрий Кныев. — Он не думал, что видеокамеры его так хорошо отследят. Оперативные сотрудники очень хорошо сработали.

Уже на следующий день подозреваемый стоял перед женой жертвы — на опознании. Женщина, потерявшая мужа на глазах у маленькой дочери, взглянула в лицо человеку, который не имел никаких претензий к ее мужу – «просто убил по заказу». Она его сразу узнала.

Заказчик не спрятался

Убийца рассчитывал сохранить имя заказчика в тайне — он не собирался его выдавать. Но оперативники и без его признаний быстро вышли на след организатора.

Расследование пошло по чёткой цепочке: сначала следователи выяснили, кто приобрёл автомобиль для исполнителя. Простая проверка документов и данных о сделке дала первую зацепку. Затем сыщики отработали следующий этап — установили, кто бронировал номер в хостеле, где киллер готовился к преступлению. Каждое бронирование оставляет цифровой след — всё это помогло сузить круг поиска.

Но самые убедительные доказательства нашлись позже. В телефоне «работодателя» оперативники обнаружили фотографии, прямо подтверждающие его причастность к покупке машины и бронированию хостела. Картинка сложилась — стало ясно, кто финансировал подготовку к убийству.

Мотив тоже перестал быть загадкой. Шаг за шагом следователи восстановили историю конфликта: давняя ссора, финансовые разногласия, избиение в кафе и долгие месяцы затаённой обиды.

– Практически всегда преступник уверен, что всё продумал до мелочей, — говорит Дмитрий Кныев. — А на деле каждая мелочь и работает против него. Сегодня скрыть что то почти невозможно: камеры, телефоны, банковские операции — всё умеет говорить. Главное — уметь слушать и складывать факты в единую картину.

Дело в суде: 20 томов улик

Расследование первого отдела по расследованию особо важных дел подошло к концу — кропотливая работа длилась целый год. Теперь дело готово к судебному разбирательству: уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Один фигурант обвиняется в организации убийства, второй — в совершении преступления с особой жестокостью. Чтобы собрать неопровержимую доказательную базу, следователям пришлось проделать колоссальный объём работы.

Они скрупулёзно допросили около 80 свидетелей — среди них были знакомые фигурантов и потерпевшего, а также жители района, где произошло преступление. Люди вспоминали мельчайшие детали, делились наблюдениями, помогали восстановить хронологию событий. Каждый рассказ мог стать той самой ниточкой, которая приведёт к разгадке.

Следователи не упустили из виду ни одной технической возможности. Они провели целый комплекс экспертиз: изучили видеозаписи с камер наблюдения, сопоставили баллистические данные, сняли отпечатки пальцев, провели генетический анализ улик. Не обошли стороной и психолого психиатрическую экспертизу обвиняемых — важно было понять мотивы и состояние фигурантов в момент совершения преступления.

Особое внимание уделили цифровым следам: специалисты тщательно проанализировали данные телефонных соединений, восстановили цепочку звонков и сообщений. Каждая деталь, каждый фрагмент информации складывались в единую картину — как кусочки сложного пазла. В итоге собранные доказательства заняли 20 томов уголовного дела.

Присяжные заседатели уже вынесли обвинительный вердикт организатору преступления, которое потрясло весь Сургут. Теперь слово за судом, который в ближайшее время огласит приговор.

