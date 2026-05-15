Мастер-классы, дискотеки, экскурсии и концерты: какой будет «Ночь музеев-2026» в Югре

Вечером субботы 16 мая по всему Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре распахнутся двери музеев – и останутся открытыми до темноты. Акция 2026 года посвящена теме «Родное» и Году единства народов России. В программе запланировано около 250 мероприятий. Посетителей музеев ждут выставки, экскурсии и исторические реконструкции, концерты, мастер-классы и камерные спектакли. Основная масса мероприятий стартует в 18 часов и продлится до 23 часов.

ХАНТЫ-МАНСИЙСК

В Музее Природы и Человека состоится ностальгическое путешествие в 1980-е. В «Торум Маа» пройдут традиционные игры народов Югры. В Художественном музее — спектакль, квесты и живая музыка. В Галерее Райшева будут рисовать космос и проверять знания в квизе. А в Музее геологии, нефти и газа соединят три поколения: бумеров, зумеров и миллениалов. Вход с 15:00 до 23:00 в зависимости от музея. 6+

Музей геологии, нефти и газа

19:00 - «БеЗуМно родные». Для и про бумеров: виниловые пластинки, диафильмы, макраме и прочие атрибуты советской эпохи.

Для и про миллениалов: атмосфера 90-х, анкеты друзей, кассетный плеер и фенечки.

Для и про зумеров: яркий аквагрим, модные браслеты из резиночек, слаймы и попрыгунчики. Собирайтесь всей семьёй вязать лоскутные коврики, пробовать Юпи, соревноваться в Сегу и делать нейрофото в стиле прошлых лет. Стоимость билетов от 100 до 300 рублей. Бесплатный вход для детей до 3 лет, детей-инвалидов, инвалидов с сопровождающими, многодетных, участников СВО и их семей, пенсионеров. Действует «Пушкинская карта».

Музей природы и человека

На один вечер музей превратится в большую ретро-площадку, наполненную музыкой, воспоминаниями и атмосферой, которую невозможно перепутать ни с чем. В программе живая музыка - хиты 80-х в исполнении сотрудников музея. Дворовые игры, знакомые каждому: «Вышибалы», «Классики», «Городки», «Море волнуется — раз!», «Испорченный телефон», скакалки, обручи и рисунки мелками на асфальте. Интерактивная экспедиция «Пещера-80: Нобелевский код» - о научном открытии в Денисовой пещере, которое спустя годы привело к Нобелевской премии. Викторина «Фантастика 80-х» - для тех, кто помнит культовые фильмы и книги о будущем. Пространство «На всё лето к бабушке» - лепка из солёного теста и вязание ковриков. Мастер-класс по созданию стенгазет -ватманы, вырезки из журналов, фломастеры и полное школьное погружение. «Переводки» с ностальгическими картинками «Назад в 80-е». «На деревню к дедушке» — полезные советы, настольные игры и уютные разговоры. «Салон красоты» — выставка предметов из фондов музея, аквагрим и ретро-преображения. «Дембельский альбом» на выставке «Легендарный Калашников» - тир, армейские истории, силовые состязания и сборка АК-47. Ретро-мастерская игрушек - создаём бумажные игрушки, о которых мечтали дети 80-х. И, конечно, главная точка притяжения вечера - «Дискотека 80-х»: «Ласковый май», «Мираж», «Кино», мировые звёзды диско и танцы до самого закрытия музея. 6+

Государственный художественный музей

Гид по «эпоХронике» - пространство, где время теряет свои привычные границы. От древнерусской иконописи до цифрового искусства, от семейного театра до профессиональных музыкантов – мы соединили разные эпохи и медиумы, чтобы каждый смог найти своё, родное. На все площадки акции в ГХМ действует единый входной билет (в том числе по Пушкинской карте). 6+

Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа»

Программа «Моё родное - Ма мўв м – Ам маа» - о главных ценностях народа, его традициях и родном языке, о том, что имеет особую ценность и не может быть заменено или отнято. Вас ждут экскурсия по постоянным и временным выставкам музея; интерактивная программа: словесные игры «Родной язык ханты и манси», урок этикета «Знаете ли вы?», интерактивный проект «Теневые сказки», VR-фильм «Детство. Лето», создание открыток; презентация выставки «Диалог с вечностью. Изобразительное творчество братьев Гришкиных»; «Музейная ночь. Игры на свежем воздухе», работа площадки «Плетем для СВОих»; площадка «Вкус родного края»; мастер-классы «Родные мотивы», «Родной орнамент», Тихие игры; концертная программа «Голоса родного края»; домашний кинотеатр и розыгрыш призов. 6+

СУРГУТ

С 18:00 до 00:00 все желающие смогут посетить три площадки Сургутского краеведческого музея по единому входному билету: Музейный центр (I-II этажи), «Купеческая усадьба. Дом купца Г.С. Клепикова», Мемориальный комплекс геологов-первопроходцев «Дом Ф.К. Салманова».

На I этаже Музейного центра Сургутский краеведческий музей приготовил для гостей специальную детскую программу «Палка, палка, человечек», экскурсии по выставкам «Дом, в котором я живу» и «Сургут в сюжетах: визиты ХIХ–ХХ вв.», а также творческие конкурсы, викторины, игровой «Домашний» марафон и многое другое.

На II этаже Музейного центра для участников акции будет организована экскурсия по выставке «Город С», историческое домино, викторина, мастер-классы для всей семьи и другие игровые активности. В рамках акции состоится презентация выставки «Югра до нашей эры» с подлинными находками останков млекопитающих мамонтовой фауны, которые обитали на нашей территории в Ледниковый период. Только в этот вечер для посетителей открывается музейная сокровищница – его фондохранилище. Эксклюзивные экскурсии познакомят гостей с многообразием музейных коллекций, уникальными и редкими музейными предметами, не задействованными в экспозициях, и особенностями их хранения.

На экскурсии в фонды необходимо записаться заранее, количество мест ограничено.

Одно из самых необычных в историческом и архитектурном плане зданий города - Купеческая усадьба (ул. Просвещения, 7) в рамках акции организует увлекательные пешеходные экскурсии «Сургутский Кремль» и «Сургут между прошлым и будущим». Всех гостей усадьбы ждёт концертная программа «Весна на Купеческой», мастер-классы, интерактивная экскурсия «К нам приехал граммофон!», мастер-классы, просмотр художественного фильма «Тайная дверь». 6+

В этот вечер в Мемориальном комплексе геологов-первопроходцев «Дом Ф.К. Салманова» состоится открытие выставки «Говорит Сургут», мастер-класс по рисованию нефтью «Нефтяная палитра», квест «Старатели чёрного золота», интерактивная игра «Вперёд, к звездам!», научно-популярная лекция «Её величество нефть». В течение всего вечера запланированы экскурсии по мемориальному комплексу.

Самых любопытных и стойких ждёт ночная экскурсия по Мемориальному комплексу геологов-первопроходцев «Дом Ф.К. Салманова» с посещением первой пробуренной в Сургуте разведочной скважины Р-1. 6+

Галерея современного искусства «Стерх»

С 15:00 до 20:00 в галерее «Стерх» программа начнется с арт-занятий для детей и взрослых. В течение двух часов можно заняться лепкой из воздушного пластилина, раскраской гипсовых фигурок тагильской росписью, сделать сувениры на память – глиняную свистульку и якутскую лошадку. Затем желающие могут принять участие в викторине «Назад в СССР». Ближе к вечеру гостей акции ожидают две музыкальные программы в исполнении сургутских музыкантов: «Разные истории» (флейта, саксофон, баян, рояль), «Книга Пустоты» (музыка для погружения). В течение всего вечера можно осмотреть экспозиции мастеров живописи: Юрия Шерова (г. Обнинск) – «Очерки провинциальной жизни» и Ольги Давыдовой (г. Москва) – «А живу в столице». 6+

Культурный центр «Порт»

С 16:00 до 22:00 в программе акции – мастер-классы, викторины, музыкальные выступления. На стенах «Порта» будет представлена экспозиция «Городские истории» – виды Сургута и других городов России в живописи и графике студентов Колледжа русской культуры им. А.С. Знаменского. Авторы проведут художественный перформанс «Портрет на бегу». Для детей запланированы: викторина «Югра многоликая», создание архитектурного панно, пластилинового города, мастер-классы по созданию открыток и лепке из глины. Для посетителей постарше – мастер-классы по леттерингу и созданию браслетов.

В вечерней программе – музыкальное выступление сургутской исполнительницы Розы Карим, творческая встреча с Екатериной Исаевой – автором мультфильма «Чёрный лис. Легенда о храбрости». Вход – 300 рублей. Дети до 12 лет – только в сопровождении родителей.

Мультимедийный исторический парк «Россия — Моя История. Югра»

С 17:00 до 23:00 для посетителей подготовлены эксклюзивные экскурсионные программы в «закулисье» работников парка – технические помещения, серверные, режиссерскую комнату. Также гостей ожидают мастер-классы, детский кукольный спектакль Ханты-Мансийского театра кукол, квартирник театра «ПЕРПЕНДИКУЛЯР», специальная «комната времени» и многое другое. 6+

НИЖНЕВАРТОВСК

Мероприятия пройдут в двух локациях – Нижневартовском краеведческом музее имени Т.Д. Шуваева и Музее истории русского быта. Для вартовчан и гостей города подготовили тематические программы.

Нижневартовский краеведческий музей имени Т.Д. Шуваева

Культурная программа «Родной Нижневартовск» 6+ – с 11:00 до 18:00 - свободное посещение экспозиций музея. С 18 часов в программе: экскурсия по уличной выставке «Югра: между шёпотом предков и гладью тысяч озёр»; мастер-класс по чеканке «Звёздный рельеф»; экскурсия по уличной выставке «Покорители космоса в Нижневартовске»: интеллектуальный тур по музыкальным инструментам разных народов «Мелодия дружбы», настольная игра «Открытый космос»; космическое «Поле чудес»; экскурсия по выставке «Открывая вселенную» и выступление вокально-инструментального ансамбля «ФИО» по мотивам песни В. Высоцкого «Марш космических негодяев». 6+

Музей истории русского быта

Интерактивная реконструкция «Родная пристань» 6+ перенесёт гостей в эпоху зарождения Нижневартовска — на оживлённую пристань. С 10:00 до 17:00 - свободное посещение музея. С 17 часов в программе: пешеходная экскурсия «Родная улица» (пешеходная экскурсия); иммерсивная экскурсия «Родной двор» и экскурсия по музею «Родной дом».6+

НЕФТЕЮГАНСК

Историко-художественный музейный комплекс

Посетители смогут совершить путешествие в прошлое Нефтеюганска, увидеть документальные фильмы о нефтяном освоении Югры, принять участие в творческих мастер-классах и разгадать исторические фото-ребусы. 6+

С 17:00 до 21:30 - работа постоянных и временных музейных экспозиций: «Город, рожденный нефтью», «СВО: стойкость, верность, отвага», «Жилой дом. Интерьер 1960-х гг.», «Мы – первые»; Мастер-класс «Сувенир Усть-Балыка». С 18 часов уличная поиск-игра «Нефтяная эпопея Югры»; интерактивные площадки: фото-ребус «Пятачок», игры (пазлы, карта, загадки); «Эко лото» и демонстрация тематических фильмов: «Рассказ геолога», «Запах нефти», «Город на заре».

Художественная галерея «Метаморфоза»

В программе мероприятия: экскурсии по выставкам «Люди севера», «Через века, через года. Помните!», «Русский коч XVII века. Освоение Сибири». Посетителей ждут творческие мастер-классы, аквагрим, а для детей и семей будет организована специальная интерактивная игровая программа 6+

С 17:00 - презентация выставки постеров Народного художника СССР В.А. Игошева «Люди севера»; интерактивная площадка «Аквагрим»; работа мастер-классов по декупажу, росписи и плетению браслетов. Далее - детская интерактивная программа; семейная интерактивная программа «Творчество наизнанку» и обзорные экскурсии по выставкам музея.

«Музей реки Обь»

В программе мероприятия: экскурсии по экспозициям и временным выставкам музея. Главным событием станет семейная интерактивная программа «Тропой охотника и рыболова», которая позволит погрузиться в традиционный быт и культуру края 6+

С 17:00 - презентация выставки «Мир детства. Веселая матрешка». Затем семейная интерактивная программа «Тропой охотника и рыболова». С 19 часов посещение экспозиций музея, с 21 часа экскурсии по выставкам музея. 6+

КОГАЛЫМ

С 20 часов музейно - выставочный центр приглашает жителей Когалыма принять участие в Музейном квесте - это увлекательная игра на выполнение логических и интеллектуальных заданий о разных фактах и событиях Когалыма. Игра направлена на приобщение к изучению истории края и города, а также на популяризацию музейной культуры. Для участия в квесте необходимо записаться по телефону: 2-88-58. 6+

СОВЕТСКИЙ

С 10 утра Музей истории и ремесел Советского района приглашает провести время по-настоящему душевно. Сотрудники музея подготовили для вас программу на любой вкус: С 10:00 до 13:00 погружаемся в атмосферу приключений, творчества и ностальгии: интерактивные площадки; работа кинозала и мастер-классы. С 14:00 до 17:00 - мероприятие «О тех, кто годы не считает», посвященное истории районного телевидения. Вход свободный. 6+

НИЖНЕВАРТОВСКИЙ РАЙОН

Межпоселенческий центр национальных промыслов и ремесел в поселке Аган приглашает гостей на экскурсионную программу «Тропою предков», посвященную основательнице музея Фекле Бондаренко. Для посетителей проведут квест-игру по залам музея и мастер-класс по изготовлению традиционной куклы-закрутки.

В краеведческом музее имени Великородовой в селе Вата жителей и гостей района познакомят с выставкой «История Югры в костюмах», проведут экскурсии по экспозициям «Русская изба» и «Река времени», а также организуют пешую прогулку «Здесь родины моей начало» и чаепитие.

Этнографический парк-музей в селе Варьёган подготовил программу «Мое родное – моя история». Участников ждут экскурсии по выставочным залам и территории парка, посещение дома-музея ненецкого поэта Юрия Вэллы, пешая прогулка по селу, мастер-классы, показ документальных фильмов о коренных жителях Югры, а также чаепитие в Таежной избе.

Музей-усадьба купца Кайдалова в селе Ларьяк приглашает на программу «Хороши Ларьякские дорожки». Здесь можно будет увидеть выставку семейных реликвий и книг местных авторов, посмотреть любительскую хронику разных лет, поучаствовать в записи воспоминаний старожилов в рамках акции «Бабушкин сундук», прочитать стихи о малой родине в открытый микрофон и попить чай в атмосфере купеческого быта.

Организаторы ждут всех, кто хочет прикоснуться к истории, традициям и культуре родного края. Подробности можно найти на официальных страницах музеев в социальных сетях. 6+

СУРГУТСКИЙ РАЙОН

Музейный центр «Барсова Гора»

«Ночь музеев на Барсовой Горе: связь времен и народов» 0+. Гостей с 17 часов ждут тематические экскурсии по экспозиционным залам и тропе «ЧелоВечность», творческие станции с мастер-классами и просмотр документального фильма о жизни маленькой хантыйской девочки. В программе: конкурс «Загадки тропы «ЧелоВечность», станция легоконструирования «Тропа открытий», библиотечная станция «Выставка журналов», мастер-класс по рисованию песком «В гостях у мамонтёнка»; обзорная экскурсия по экспозиционным залам музея; кинопоказ документального видео «Маленькая Катерина»; экскурсия «Жилище эпохи металла» и экскурсия «Тайны украшений прошлого».

Угутский краеведческий музей им. П.С. Бахлыкова Центральным событием станет открытие новой выставки «Угутская туземная больница». С 19 часов - экскурсии по музейным экспозициям; открытие выставки «Угутская туземная больница»; мастер-класс для самых маленьких «Хантыйские узоры»; игровая программа «Тось-чер-вой» и мастер-классы «Родные узоры» и «Неваляшка на удачу», разговор с главным хранителем «Страсти по фарфору». 6+

Русскинской музей Природы и Человека имени А.П. Ядрошникова

Главным событием станет презентация династий сельского поселения Русскинская и музыкально-литературная композиция о самых близких людях. С 16 часов начнутся экскурсии по постоянным экспозициям и новым выставкам. Затем «Связь поколений» — презентация семейных династий с.п. Русскинская; тематические познавательные игровые программы для детей и взрослых; демонстрация фильмов и роликов о семейных традициях, работа мастер-классов и творческих мастерских и дружеская встреча «В семейном кругу». 6+

Лянторский хантыйский этнографический музей Пространство музея с 19 часов превратится в центр семейного досуга и творчества: гостей ждут яркие выступления артистов, мастер-классы, знакомство с традиционной культурой ханты и ярмарка уникальных сувениров, а также свободное посещение экспозиций музея. 6+