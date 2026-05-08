Спектакли, выставки и кино: афиша мероприятий на 9, 10 и 11 мая 2026 года в Югре

В День Победы в Югре запланирована масса мероприятий во всех муниципалитетах округа. О местах проведения и времени рассказывает каждая администрация городов и поселков. А Национальный центр «Россия» в Ханты-Мансийске приглашает на День Победы и подготовил большую праздничную программу. Для посетителей организуют мастер-классы, где расскажут, как сохранить старые фотографии и семейные реликвии. В центре пройдут показы военных фильмов с обсуждением. Для детей проведут творческие занятия по росписи керамических значков и созданию памятных магнитов.

Здесь будет работать «Полевая почта», где желающие напишут письма ветеранам и участникам СВО. Акция «Вальс единства» соберет гостей в большом хороводе.

Вечером состоится праздничный концерт «9 песен Победы».

ХАНТЫ-МАНСИЙСК

Суббота, 9 мая

12:00 – Окружная библиотека Югры. «Победный май». Здесь вас ждут творческие мастер-классы, концерт вокального ансамбля «Факел», кинопоказ в рамках акции Югорского кинопроката «Киноленты, обожженные войной», интерактивная игра и многое другое. Вход свободный. 0+

13:00 и 15:00 – Ханты-Мансийский театр кукол. Спектакль «Бах-Бах-Бах. Главный герой - маленькая цирковая собака Витя. Его хозяин ушёл на фронт. Он не понимает, куда тот исчез, почему вокруг грохот и что значит быть героем, если это забирает самого близкого друга. Витя отправляется на его поиски. По пути встречает тех, кто тоже остался один: козу Катю, гуся Гусятникова, дворового пса Кешу. Вместе они учатся выживать, делиться последним и держаться друг за друга. Им предстоит многое осмыслить и многое принять. И сохранить самое важное - любовь, верность и способность прощать. Цена билета: 400 рублей. 12+

15:00 – «Югра Классик». Песни Победы. По кровавым дорогам войны песни шли вместе с солдатами, вместе с ними они возвращались домой. Эти песни — музыкальная летопись войны. Они не просто звучат, они рассказывают историю мужества и надежды. 6+

Воскресенье, 10 мая

12:00, 14:00 - Ханты-Мансийский театр кукол. Жила-была семья. Все в доме хотели спать и ходили сонные. Все, кроме кошки Мурзилки, которая всегда спала, как захочется и где придётся. А всё потому, что глазки у девочки Аси никак не хотели закрываться, она не понимала: «Ну КОМУ нравится ночь?». Как же Ася нашла свои сны и о чём грезит кошка Мурзилка? - узнаем из нашего путешествия в удивительный мир ночи и сновидений. Цена билета: 500 рублей. 0+

Понедельник, 11 мая

11:00, 19:00 - Дом-музей народного художника СССР В. А. Игошева. «Мелодии детства» - экспозиция, организованная в рамках юбилейного проекта музея «15–25–30», посвящена теме детства в отечественном изобразительном искусстве XX века. Цена билета: 100 рублей. 0+

СУРГУТ

Суббота, 9 мая

11:40 – акция «Читающий автобус». Автобус №17 превратится в машину времени. Через подлинные архивные письма с фронта пассажиры познакомятся с судьбами местных фронтовиков. Пассажиров ждет викторина на знание истории, чтение стихов и исполнение песен времен Великой Отечественной войны. Участие в мероприятии примут члены литературного объединения «Северный огонек», артисты театральных клубов и местные музыканты. 12+

20:00 – клуб 102 Db. Праздничный «Свободный микрофон». В программе вечера – выступления местных поэтов и музыкальных коллективов, посвященные Дню Победы. В завершение мероприятия организаторы угостят гостей традиционной солдатской кашей. Цена билета: 400 рублей. 18+

Воскресенье, 10 мая

11:00,13:00 – Сургутская филармония. Спектакль «Крайний случай». На большой сцене развернется история о стойкости русского человека, его жертве ради Победы и важности в любой ситуации оставаться человеком. Цена билета: 600 рублей. 6+

12:00 – ЦКиД Камертон. Конкурс «Вальс победы». На соревнованиях по танцевальному спорту выступят воспитанники студии бального танца «Даймонд», зрители же получат возможность насладиться их яркими номерами. 12+

12:00 – Центр патриотического наследия. Музейное занятие «Военные профессии: снайпер». Организаторы приглашают всех желающих изучить стрелковое оружие и элементы экипировки бойца, а также отработать навыки меткости в игровой форме. Цена билета: 200 рублей. 6+

12:00 – ДИ «Нефтяник». Игра «Верю в Победу!». На патриотическом квесте участников ждут испытания на ловкость, силу и меткость – настоящая полоса препятствий. Также ребята познакомятся с военными профессиями и потренируют командную работу. Цена билета: 350 рублей. 12+

14:00 – Сургутский художественный музей. Музейное занятие «Волшебник сцены». В экспозиции представлены элементы декораций и бутафории, макет сцены с реквизитом, видеофрагменты постановок, а также манекены с подлинными сценическими костюмами. Цена билета: от 50 рублей. 6+

15:00 – Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина. Интерактивная встреча «Приятно познакомиться». Участники узнают, как устроены мемы, почему они так нравятся взрослым и детям и что ждет их в будущем с развитием нейросетей и ИИ. Вход свободный. 12+

20:00 - «Пивная №1», ТРЦ «Вершина». Концерт группы «Воровайки» с программой «Новое поколение». Прозвучат проверенные временем хиты: «Хоп мусорок», «Девчонка рыжая», «Не воровка, не шалава», «Наколочки» и многие другие! Море энергии, зажигательного драйва от трех ураганных девчонок зажгут ваши сердца огнем безудержной «воровайской» энергетики! На концерте вы окунетесь в незабываемый восторг от живого исполнения, качественного звука и света! Потанцуем вместе с группой «Воровайки»!В нее войдут известные хиты коллектива и новые песни. Цена билеты: 3200-4500 рублей. 18+

Понедельник, 11 мая

15:00 – Библиотека №21 им. Н. М. Рубцова. Встреча «Ловушка зависимости: где найти выход». Посетители увидят и обсудят короткометражный фильм режиссера Виктора Бабинцова «Абьюзер». Картина заставит зрителей задуматься о проблемах морального и физического насилия в отношениях. Вход свободный. 16+

НИЖНЕВАРТОВСК

Суббота, 9 мая

11:00 - Обзорная экскурсия по выставочным залам Нижневартовского краеведческого музея. Здесь расскажут о природе Нижневартовского района и ХМАО – Югры, о культуре и быте коренных народов Севера, об истории города Нижневартовска с XVIII по XX века. В зале «В краю урманов и болот» экскурсанты познакомятся с современной фауной края, а также с животным миром мамонтовой фауны. В зале «Между Вахом и Аганом: земля Анки-Пугос» гости узнают о традиционных занятиях ханты и ненцев – охотой, рыболовством, оленеводством и др. История города Нижневартовска раскрывается в третьем выставочном зале – где посетители услышат о Вартовских юртах, пристани и селе Нижневартовском, жизни села в годы войны и, конечно, познакомятся с историей открытия Самотлорского месторождения нефти и строительства города. Цена билета: 150-225 рублей. 0+

11:00 - Музей истории русского быта. Здесь можно познакомиться с русской крестьянской избой конца XIX – начала XX веков, увидеть убранство комнаты торговых людей начала XX века, а также комнаты 1930 – 1950-х годов. Бережно сохраняемые надворные постройки (амбар, стайка, завозня) дадут посетителям музея представление о том, как велось крестьянское хозяйство в Среднем Приобье. Цена билета: 100-150 рублей. 0+

18:00 - Городской драматический театр. Спектакль «В поисках любви». Абсолютно разные женщины, волею судеб собранные в одной коммунальной квартире вспоминают светлые и печальные моменты за эти двадцать лет. Их жажда жизни и сила духа помогли преодолеть все невзгоды - инвалидность, нищету, склоки-сплетни-дрязги. И мы понимаем, что эти чужие друг для друга люди стали невероятно близкими. Этот спектакль - как послание от людей, переживших страшные лишения в годы Великой Отечественной войны нам, живущим сегодня о том, что великая созидающая сила - любовь помогает не сломаться духовно и не опустить руки. Цена билета: 1000-1200 рублей. 16+

Воскресенье, 10 мая

14:00 - Городской драматический театр. Спектакль «…до лампочки!» о приручении электрического света. Начинается он с учёных Александра Лодыгина и Павле Яблочкова. Они были пионерами электрического освещения не только в России, но и в мире. А заканчивается разбором устройства светодиода, который есть в кармане каждого ребёнка. Опыты, проведённые совместно с детьми, познакомят их с основами физики и других естественных наук. Цена билета: 700 рублей. 12+

18:00 - Городской драматический театр. Спектакль «Дон Кихот». В доме культуры села Верхней Ламанчи Мадридской области празднуют 500-летний юбилей Сервантеса. На всей земле не найдётся места, где писателя любят больше. Ответственная директриса Валенсия Реал Мадридовна, фермер Педро Петрович Петров, библиотекарша Евдокия Тобольтовна готовы день и ночь рассказывать гостям о подвигах знаменитого литературного персонажа. Но что, если живой Дон Кихот вдруг окажется среди них? А если среди нас? Цена билета: 1000-1200 рублей. 16+

Понедельник, 11 мая

18:00 - Городской драматический театр. Спектакль «Ромео и Джульетта». Никто не помнит, с чего началась взаимная ненависть семей. Бессмысленная вражда всем опостылела, но уже не остановится. За глупость отцов неизменно расплачиваются дети – искренние, любящие и настоящие. Герои спектакля – обычные молодые люди, не подозревающие в себе героизма, вступившие в бой за свою любовь со всем пылом юности и им требуются неимоверные духовные силы, чтобы выстоять, и чтобы солнце Ренессанса вновь взошло на горизонте. Цена билета: 1300 рублей. 16+