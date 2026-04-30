Концерты, спектакли, выставки и кино: афиша мероприятий с 1 по 3 мая 2026 в Югре

Самый масштабный концерт на 1 мая пройдет в Ханты-мансийске

В Ханты-Мансийском автономном округе с размахом отпразднуют первомай. Пройдут больше 200 мероприятий в 22 муниципалитетах региона. Праздник Весны и Труда в этом году посвятили теме единства народов России. Где еще можно отдохнуть и какие мероприятия посетить, читайте в нашей афише.

ХАНТЫ-МАНСИЙСК

Пятница, 1 мая

12:00 – Центральная площадь. концертная программа «Трудовую доблесть славим!» с участием местных творческих коллективов, в которой поучаствуют порядка 3 000 человек. Вход свободный. 3+

12:00 - Музей геологии, нефти и газа. Мастер-класс - яркое панно «Бумажный букет». Вход в музей бесплатный. 6+

15:00 – Ханты-Мансийский театр кукол. Спектакль «Кабо-Верде». На малой сцене театра развернётся притча об острове разбитых кораблей. Действие разворачивается на фоне сурового, почти безжизненного пейзажа Кабо-Верде. Через образы, музыку и визуальные решения спектакль говорит о надежде, ожидании и внутренней силе человека. Цена билета: 500 рублей 12+

18:00 – Ханты-Мансийский театр кукол. Пьеса Николая Коляды «Лгунья». В центре сюжета — история девушки, чья жизнь превращается в запутанный клубок выдумок и иллюзий. Пьеса исследует природу лжи, её причины и последствия, заставляя задуматься о грани между правдой и вымыслом, искренностью и притворством. Это смелое и современное произведение, которое раскрывает актуальные темы человеческих отношений и самообмана. Цена билета: 300 рублей. 16+

Суббота, 2 мая

18:00 - КТЦ «Югра-Классик». Музыкальный спектакль «Василий Тёркин». Историю героя Александра Твардовского расскажет камерный духовой оркестр «Сибирь-Брасс» и Заслуженный артист России Станислав Губанищев. Его пронзительное художественное слово перенесёт вас в те далёкие сороковые. А камерный духовой оркестр «Сибирь-Брасс» наполнит зал бессмертными мелодиями: «Священная война», «Тёмная ночь», «Смуглянка». Ждем вас на вечере, который тронет ваше сердце. Цена билета: 500-700 рублей. 12+.

Воскресенье, 3 мая

11:00 и 13:00 – Ханты-Мансийский театр кукол. Спектакль «Непослушная снежинка». Непослушными бывают не только дети, но даже снежинки. Одна из них не слушалась взрослых и попала в большие неприятности. И только маленькие зрители помогут Снежинке спастись и понять, что врединой быть совсем не весело. Цена билета: 350 рублей. 0+

Все выходные

С 1 по 3 мая Югорский кинопрокат предлагает сеансы как для детей, так и для взрослых. В репертуаре — драмы, комедии, мультфильмы и фэнтези. 1 мая в 14.00 здесь пройдёт показ фильма «Мы — дети 41-го года» (12+). 3 мая в 16.00 покажут картину «Это было в разведке». Вход на оба сеанса свободный (6+).

СУРГУТ

Пятница, 1 мая

20:00 - Дом культуры «Невесомость». METAL FEST, где группы PARTY KILLERS и LIQUEFACTION зарядят всех энергией и хорошей музыкой. Цена билета: до мероприятия 350 рублей, на входе 500 рублей. 16+

Фото: афиша Сургута

20:00 - Концертная площадка «Компромат». Концерт-медитация с видеопроекциями «Sage». Виртуозное исполнение на диджериду и его экспериментальных разновидностях, уникальное звучание голоса в широком диапазоне включая горловое и обертонное пение, русское традиционное пение. Концерт пройдет в сопровождении авторских видеопроекций на большом экране. Цена билета: в день мероприятия 1 500 рублей, парный билет 2 000 рублей. 12+

Суббота, 2 мая

12:00 - Сургутский краеведческий музей. Лекторий «Красный чум» на тему «Парады Победы 1945 года». Экскурсовод первой категории Елена Дьяченко расскажет гостям и жителям Сургута о четырех военных парадах с участием Красной Армии, проведенных в честь победы в Великой Отечественной и Второй мировой войнах. Особое внимание на лекции будет уделено главному параду, состоявшемуся 24 июня 1945 года в Москве, когда армия победителей триумфально прошла по Красной площади, сложив к кремлевской стене вражеские знамена. Вход свободный. 12+

14:00 - Сургутский художественный музей. Мультимедийное занятие-диалог «Листая дневники блокады…». На занятии дети и их родители познакомятся с историями блокадного Ленинграда глазами детей. Цена билета: детский 100 рублей, взрослый 120 рублей. 6+

19:00 - Сургутская филармония. Торжественное закрытие XIV Молодежного фестиваля искусств «Зеленый шум». Симфонический оркестр Сургутской филармонии под управлением дирижера Станислава Дятлова исполнит известную Кармен-сюиту Бизе от композитора Родиона Щедрина. Помимо этого, заслуженная артистка России Екатерина Мечетина подарит зрителям музыкальное произведение «Концерт №3 для фортепиано с оркестром Сергея Рахманинова». Цена билета: 900 рублей. 6+

Воскресенье, 3 мая

11:00 и 13:00 - Сургутская филармония. Спектакль «Жил-был Лёша». Главный герой произведения умеет превращаться во все, что пожелает: в грузовик или самолет, космонавта, пирог, летающую тарелку, голубя, пылесос. Делает это Леша из любопытства, а иногда чтобы кому-нибудь помочь. Цена билета: 600 рублей. 6+

Фото: афиша Сургута

12:00 - Центр патриотического наследия. Музейное занятие «Звезда Победы». Посетители узнают историю наград периода Великой Отечественной войны, а также создадут авторскую работу в технике «канзаши». Цена билета: 200 рублей. 0+

14:00 - Сургутский художественный музей. Игра-викторина «Секрет генерала». В преддверии Дня Победы в Великой Отечественной войне для горожан подготовили игру-викторину для всей семьи. Цена билета: детский 100 рублей, взрослый 120 рублей. 6+

19:00 - Сургутская филармония. Концерт фолк-рок-группы «Мельница». Зрители услышат новую программу «Крапива», которая является переходом от «Символа Солнца» к будущему альбому. Цена билета: от 2 500 рублей. 12+

НИЖНЕВАРТОВСК

Суббота, 1 мая

11:00 - Дворец культуры Октябрь. Гала-концерт открытого военно-патриотического фестиваля «Нам дороги эти позабыть нельзя». Прозвучат лучшие песенные и художественные произведения в исполнении участников Фестиваля, а также станут известны имена победителей Цена билета: 150 рублей. 0+

12:00 - площадь Нефтяников. Праздник «Мир. Труд. Май» - старт майских торжеств! Вас ждут: интерактивные площадки на любой вкус; атмосферная театрализованная постановка; концерт с участием творческих коллективов Нижневартовска. Вход свободный. 0+

15:00 - Дворец культуры «Октябрь». Праздничный концерт, посвященный празднованию 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Вход свободный. 0+

Фото: афиша Нижневартовска

18:00 - Городской драматический театр. Спектакль «Пиковая дама». Центром нашей истории - станут Германн и Лиза, а вокруг раскинется нуарно-гротескный мир, одновременно мистический и комический. Два юных создания, оказавшиеся вовлечёнными в вихрь взрослых страстей, затянутые в промозглую петербургскую зиму, без возможности зацепиться хоть за что-нибудь - цепляются друг за друга. Цена билета: 1000-1200 рублей. 16+

18:30 - Центр национальных культур. Концерт группы «Синий туман из Москвы. В программе прозвучат песни композитора Вячеслава Добрынина. Цену билета можно уточнить на месте. 0+

Суббота, 2 мая

11:00 - Центральная детская библиотека. Выставка «Медиа Азбука». Будут представлены книги об истории создания радиоприемника. Из статей читатели узнают, кто и когда придумал первый радиоприемник, где применялся, внутреннее устройство, эволюция развития. Предметы: радиоприемники «Москвич», «Океан - 214», «Турист - 212», «Балтика», «Селга – 405». Вход свободный. 6+

12:00 - Дворец культуры «Октябрь». Театрализованное представление «Помнить сердцем». Праздничный концерт, посвященный празднованию 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Вход свободный. 0+

15:00 - Городская библиотека №1. Мастер-класс «Ворона - вестница весны». Дети своими руками создадут главный символ пробуждения природы - ворону. Через творчество ребята узнают о народных приметах и старинных традициях встречи весны, развивая воображение и любовь к родному краю в атмосфере праздника. Вход свободный. 6+

18:00 - Городской драматический театр. Спектакль Лопе де Вега «Собака на сене». Богатая и знатная сеньора Диана терзается сомнениями: ей нужно выбрать между достойными её руки женихами и личным секретарем — красавцем и ловеласом. А тот, в свою очередь, не может решить, кто ему больше по сердцу — его обворожительная хозяйка или её прелестная служанка...Интрига любовного треугольника расцвечивается страстными испанскими песнями, зажигательным фламенко. Мулеты, шали, кастаньеты задают ритм всему спектаклю. Цена билета: 1000-1200 рублей. 16+

Воскресенье, 3 мая

Фото: афиша Нижневартовска

11:00 - Городской драматический театр. Спектакль для семейного просмотра «Кентервильское привидение». Когда мистер Отис покупал Кентервильский замок, все твердили ему, что он делает большую глупость, ведь было доподлинно известно, что в замке водится привидение. Но в этот раз всё пошло не так.

Отисы и особенно их дочь Вирджиния не только не испугались призрака Саймона, прожившего в замке 300 лет, но и помогли ему избавиться от проклятья.

Саймон открыл Вирджинии что такое Жизнь, и что такое Смерть, почему Любовь сильнее Жизни и Смерти. Цена билета: 400-500 рублей. 6+

15:00 - Центр национальных культур. Благотворительный концерт «Мы вместе». Благотворительный фонд «Добро без границ» организует проведение концерта, посвященного Году единства народов России. Собранные средства будут направлены на нужды специальной военной операции. Цену билета можно уточнить на месте. 0+

18:00 - Городской драматический театр. Спектакль-концерт «На том же месте, в тот же час…». В одном далёком-далёком городе N наступила зима… Когда за окном белая пустыня захватила весь земной шар до самого горизонта, когда мороз проник в каждый уголок и кажется, что так будет всегда...

Собирайтесь в стаю и летите в сторону театра, мы уже нагрели чайник, достали варенье с запахом лета и готовы делиться запасами солнца...

Артисты театра будут петь для вас самые нежные песни, рассказывать тёплые истории, шутить горячие шутки и обязательно расскажут, как «дотянуть» до весны. Цена билета: 1000-1200 рублей. 16+

1 и 2 мая

10:00- 18:00 - МФК «Green Park». Выставка «Мир, труд, май».

На выставке будет представлен широкий ассортимент рыбной и молочной продукции, колбасных изделий, мясных полуфабрикатов, хлебобулочных и кондитерских изделий от местных товаропроизводителей, а также будут представлены товары ручной работы местных мастеров. Приглашаем Вас посетить выставку! Вход свободный. 0+