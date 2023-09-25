Погода в Югре на неделю с 25 сентября по 1 октября 2023 года: с середины недели похолодает

Погода в Югре на неделю с 25 сентября по 1 октября 2023 года Фото: Юлия Кучеренко

В ближайшую неделю, с 25 сентября по 1 октября 2023 года, в Югре воздух прогреется до +22 градусов, а минимальная температура опустится до -1 градуса. Средняя температура воздуха составит +11 градусов. Скорость ветра будет достигать 6 м/с, с возможными порывами до 13 м/с. С середины недели начнутся холодные и дождливые дни.

В понедельник, 25 сентября, воздух прогреется до +21 градуса, но исключением станет Нижневартовск, Радужный и Мегион. В большинстве районов округа будет ясная погода, а в некоторых территориях небо затянут облака. Ветер юго-западный 5 м/с, с порывами до 12 м/с. К вечеру похолодает до +8...+14 градусов.

Во вторник, 26 сентября, похолодание придет во все муниципалитеты Югры. Ночью будет около +10 градусов, а днем столбик термометра не поднимется до +12 градусов. Будет облачно, возможен дождь. Ветер будет достигать 13 м/с.

Среда, 27 сентября, также будет прохладной, ветреной и дождливой. Ночью температура воздуха будет около +7 градусов, а дневная температура не превысит +13 градусов. Днем будет пасмурно, возможен дождь. Сильного ветра в этот день не ожидается, лишь местами порывы ветра будут достигать 10 м/с.

В четверг, 28 сентября, осень также будет удерживать свои позиции. Небо будет пасмурным, будут идти дожди. Температура воздуха ночью ожидается около +5 градусов, а днем не поднимется выше +12 градусов. Ожидается северо-западный ветер с порывами до 7-9 м/с.

Пятница, 29 сентября, не будет сильно отличаться от четверга. День будет пасмурным и дождливым. Ночью температура воздуха будет около +4 градусов, а днем около +12. В течение дня будет пасмурно. Ветер будет западный 5 м/с с порывами до 10 м/с.

Суббота, 30 сентября, окажется самым холодным днем недели. Ночью столбик термометра не поднимется выше +1 градуса, а дневная температура составит +4...9 градусов. Местами выглянет солнышко, но в течение дня ожидается значительная облачность. Ожидается северо-западный ветер 4 м/с с порывами до 6 м/с.

Воскресенье, 1 октября, будет теплее чем суббота, но существенного потепления не предвидится. Ночью столбик термометра не поднимется выше +6 градусов, а днем температура воздуха составит +11...16 градусов. Будет облачно с прояснениями, возможен дождь. Подует юго-западный ветер 7 м/с с порывами до 13 м/с.