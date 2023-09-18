Погода в Югре на неделю с 18 по 24 сентября 2023 года: неделя будет ветреной и дождливой Фото: Юлия Кучеренко

В ближайшую неделю, с 18 по 24 сентября 2023 года, в Ханты-Мансийском автономном округе температура воздуха поднимется до +18 градусов, минимальная температура будет до -1, а средняя температура воздуха составит +9 градусов. Скорость ветра будет достигать 7 м/с, с возможными порывами до 16 м/с. Почти вся неделя окажется пасмурной и дождливой.

В понедельник, 18 сентября, столбик термометра не поднимется выше +19 градусов. В большинстве районов округа в течение дня будет не большая облачность, существенных осадков синоптики не прогнозируют. Ветер будет около 3-7 м/с, а к вечеру порывы усилятся до 12 м/с, что принесет похолодание до +8 градусов, а в ночные часы до +3 градусов.

Во вторник, 19 сентября, погода будет переменчивой, в большинстве районов температура воздуха днем будет достигать +14 градусов, но в некоторых муниципалитетах воздух прогреется до +18 градусов. Будет преимущественно облачно с прояснениями, местами возможен дождь. Также в этот день будет довольно ветрено, порывы будут достигать 10-14 м/с.

Среда, 20 сентября, окажется довольно холоднее вторника, причем похолодание ожидается во всем регионе. Столбик термометра в дневные часы не поднимется выше +15 градусов, а в среднем днем будет +9...+12 градусов. Небо в этот день затянут облака, временами будет идти дождь, а порывы ветра будут достигать 16 м/с.

В четверг, 21 сентября, снова немного потеплеет, но не во всех муниципалитетах региона. Средняя дневная температура воздуха составит +14 градусов, а максимальная +17. Местами выглянет солнышко, но периодически будет прятаться за облаками. В течение дня возможен дождь и сильный ветер, порывы которого будут достигать 16 м/с.

Пятница, 22 сентября, будет холодной, ветреной и дождливой. Температура воздуха снизится до +10 градусов, будет облачно с прояснениями, по всему региону ожидаются дождь. Ветер северо-западный 5 м/с с порывами до 15 м/с.

В субботу, 23 сентября, в округе существенно похолодает, днем температура воздуха не поднимется выше +10 градусов, а местами понизится до +2 градусов. Будет довольно пасмурно, временами возможен дождь, причем довольно сильный. В этот день северо-западный ветер будет достигать 16 м/с.

В воскресенье, 24 сентября, в большинстве муниципалитетов Югры будет довольно холодно, температура воздуха снизится до +1 градуса, будет пасмурно, дождливо и также ветрено как в другие дни недели. Но исключением станут города: Ханты-Мансийск, Нягань, Урай, Югорск. На этих территориях при ясной погоде днем воздух прогреется до +18 градусов.