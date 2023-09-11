Погода в Югре на неделю с 11 по 17 сентября 2023 года: до выходных будет довольно тепло и без осадков

В Югру постепенно приходит осень Фото: Юлия Кучеренко

В ближайшую неделю, с 11 по 17 сентября 2023 года, в Ханты-Мансийском автономном округе температура воздуха прогреется до +21 градуса, минимальная температура опустится до +6, а средняя температура воздуха составит +13 градусов. Скорость ветра будет достигать 8 м/с, существенных осадков не ожидается, лишь в конце недели пройдет небольшой дождь.

В понедельник, 11 сентября, столбик термометра не поднимется выше +19 градусов. В течение дня будет облачно с прояснениями, осадков синоптики не прогнозируют. Ветер 3 м/с с порывами до 6 м/с. К вечеру похолодает до +8 градусов.

Во вторник, 12 сентября, дневная температура составит +20 градусов. в некоторых муниципалитетах днем столбик термометра покажет +16. Будет преимущественно облачно с прояснениями, местами солнце будет прогревать землю. Сильного ветра и осадков не ожидается.

Среда, 13 сентября, окажется довольно теплой, столбик термометра поднимется до +21 градуса. Будет преимущественно ясно. Западный ветер усилится до 4 м/с.

В четверг, 14 сентября, максимальная температура воздуха по округу составит +21 градус. В течении дня будет ясно, дождя не предвидится. К вечеру похолодает до +12 градусов. Ветер будет западный с порывами до 6 м/с.

Пятница, 15 сентября, будет также теплой. Столбик термометра днем покажется +20 градусов, а ночью +11 градусов. В течение дня будет облачно с прояснениями, но усилится ветер до 8 м/с.

В субботу, 16 сентября, в округе похолодает, днем температура воздуха не поднимется выше +18 градусов, а средняя температура воздуха по региону составит +12 градусов. Будет довольно пасмурно, временами возможен дождь. Ветер северных направлений с порывами до 8 м/с.

В воскресенье, 17 сентября, будет прохладно, облачно, температура воздуха по региону составит около +15 градусов. К вечеру похолодает до +8. Ветер усилится до 7 м/с.