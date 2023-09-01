Семья учителя математики и информатики из Югры разбилась на трассе в жутком ДТП с фурой

Фото: Госавтоинспекция Каргаполья

Семья учителя математики и информатики Мускури Якубова из Радужного разбилась на трассе Шадринск - Ялуторовск в жутком ДТП. Жуткая авария произошла на участке ремонта моста в селе Камышевка 31 августа. В салоне находились муж с женой и трое детей. К сожалению, женщина скончалась, а за жизнь детей и главы семейства борются врачи.

- Водитель автомобиля «Форд», двигаясь со стороны Шадринска в сторону Тюмени, врезался в стоящий грузовой автомобиль. Причиной того, что водитель не заметил грузовой автомобиль «Shaanqi», могла стать плохая видимость из-за сильного тумана - сообщили ГИБДД Каргапольского района (Курганской области).

Фото: Госавтоинспекция Каргаполья

Благодаря спасателям, пострадавших удалось вытащить из покореженной машины, их доставили в Шатровскую больницу, на помощь к местным врачам экстренно выехали анестезиолог и хирург из Каргапольской больницы.

- Мы проезжали эту аварию. Грузовая машина стояла на мосту, так как ремонт капитальный шел, полмоста не было, и слева была дорога в объезд. Дорога плохая была там очень. Мы, когда увидели, подумали, что в такой аварии вряд ли кто-то выжил — рассказала очевидица ДТП.

Мускури Якубова знают многие жители Радужного. Сейчас горожане собирают деньги для помощи семье, сбор открыл дядя Якубовой Марии. Корреспондент «Комсомольской правды - Югра» пообщалась с Эльмирой — тетей погибшей девушки. Она рассказала, что очень любила свою племянницу, они были близки.

- У них прекрасная молодая семья, трое детей остались без любимой мамы, ей всего 30, это ужасная авария забрала её у нас. Я ее очень люблю, не знаю как нам пережить эту трагедию только с помощью Всевышнего, - сообщила нашему корреспонденту Эльмира.

Женщина отметила, что точно не знает о состоянии детей и мужа Марии, так как находится в дороге - едет на похороны племянницы. Ей точно известно, только то, что дети находятся в реанимации.

Фото: Госавтоинспекция Каргаполья

KP.RU также удалось связаться с коллегой Мускури Якубова. Она рассказала, что семья у них очень положительная.

- Хорошая семья, он очень умный математик, к работе относится ответственно. Последнее время работал в колледже, а так во многих школах он работал. А супруга работала в городской стоматологии. Их младшая дочка ходила с моим сыном в детский сад. Очень жаль, что такое случилось — рассказала коллега мужчины.

Напомним, ранее «Комсомольская правда - Тюмень» писала, что на тюменской «трассе смерти» погиб предприниматель с женой и трое его детей.