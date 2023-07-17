В ХМАО руководителя компании осудят за неуплату налогов и преднамеренное банкротство Фото: Татьяна Коркина

Бывший руководитель коммерческого предприятия предстанет перед судом по обвинению в преднамеренном банкротстве и уклонении от уплаты налогов, сообщает следственный комитет Югры.

- После уведомления налоговыми органами о планируемой проверке деятельности предприятия, обвиняемый умышленно стал выводить активы на аффилированных лиц и заключать сделки по отчуждению имущества организации на заведомо невыгодных условиях, что привело к прекращению производственно-хозяйственной деятельности, неспособности удовлетворять требования кредиторов по обязательствам и исполнять обязанность по уплате обязательных платежей. В результате предприятие признано несостоятельным и в отношении него открыто конкурсное производство - сообщает СУ СК РФ по ХМАО-Югре.

Мужчина решил не платить больше 88 миллионов рублей налогов. На стадии следствия удалось вернуть в бюджет государства свыше 47 миллионов рублей. Для возмещения оставшейся суммы ущерба на имущество, которое предприниматель специально переоформил, стоимостью свыше 400 миллионов рублей, наложен арест.

Расследование уголовного дела завершено. Материалы переданы в суд.