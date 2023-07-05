В Югре с 26 июня ищут пропавшего в тайге вахтовика

Специалисты используют квадрокоптеры. Фото: Татьяна Коркина

В Югре больше недели ищут пропавшего в тайге вахтовика. Последний раз мужчину видели в Сургутском районе ХМАО. На место происшествия направили дополнительную группу сотрудников МЧС, а также специалистов с квадрокоптерами. Дополнительные силы помогут ускорить поиски вахтовика.

Напомним, сотрудник компании исчез еще 26 июня 2023 года во время нахождения на месторождении. Он жил на вахте вместе с женой, мужчина направился на поиски подходящего места для рыбалки. А когда он не вернулся, супруга сразу обратилась к волонтерам и полиции. Поиски вахтовика стартовали пару дней назад, но добраться до места дислокации волонтерам было трудно, только по небу, на вертолете или вездеходах. Падчерица пропавшего мужчины заявляет, что поисками занимаются только специалисты «Центроспас».

Сейчас к поискам мужчины присоединились десятки людей. На место прибыли сотрудники МЧС с необходимой аппаратурой.

— Вчера на месте находилась группа «Центроспас-Югория» в составе шести человек, специальная техника — КамАЗ-болотоход. Вчера обследовали шесть километров лесного массива. Поиски результатов не принесли. 5 июля в 6 часов утра на место выехала дополнительная группа спасателей от МЧС, пять человек (два спасатели из Ханты-Мансийска, два из Нижневартовска и один специалист с квадрокоптером). Происки продолжаются, — рассказали редакции «КП» в Главном управлении МЧС России по ХМАО-Югре.

На месте также работают полицейские, точное количество оперативников неизвестно, но они делают все необходимое. Основные поиски, уточняют в МВД России, ведутся по линии МЧС.

Напомним, в Югре спасатели разыскивают мужчину, который пропал, спасая тонущих детей. Он отдыхал на берегу вместе с другом и внезапно услышал крики о помощи. Не раздумывая, мужчины сразу же кинулись в реку и спасли ребят, но один из них так и не выплыл на берег.