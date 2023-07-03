В Нижневартовске водитель самоката свернул шею и погиб, перелетев через ограждение

Фото: ЧП в Нижневартовске

Жуткая и нелепая трагедия произошла 1 июля, на углу ул. Мира и Хантов в Нижневартовске. Мужчина, ехавший на электросамокате, не справился с управлением, упал и свернул шею. Травма оказалась настолько серьезной, что пострадавший скончался на месте происшествия. Фотографии с места происшествия опубликовали в телеграм-канале «Нижневартовск. Происшествия».

В посте жители города предполагают, что мужчине могло стать плохо с сердцем, однако эта информация не подтверждается.

Фото: ЧП в Нижневартовске

В УМВД по ХМАО-Югре рассказали, что смерть 48-летнего мужчины наступила практически мгновенно. По факту трагедии полиция проводит проверку.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Югра» сообщала о том, что в случайном ДТП в Сургуте виновным оказался мужчина, находящийся в федеральном розыске. Он отправится в колонию.