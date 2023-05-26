Важные ответы на вопросы будущих студентов

Фото из архива НИУ «БелГУ»

Процесс поступления, бесспорно, волнует и абитуриентов, и их родителей. Чтобы вникнуть в тонкости, мы обратились в приемную комиссию Белгородского государственного национального исследовательского университета.

Представляем ТОП-10 вопросов и ответов, которые помогут сделать полезный для себя выбор.

- Какие направления подготовки сегодня наиболее популярны?

- По итогам приемных кампаний вуза последних лет лидируют медицинское и педагогическое образование, инженерные и IT-специальности. Повышенным спросом пользуются также международные отношения и юридические специальности. Всего реализуется более 180 направлений подготовки.

В НИУ «БелГУ» многоуровневая система образования. В структуре вуза 9 институтов и 2 колледжа – медицинский и инжиниринговый. Кроме этого, действует филиал вуза в г. Старый Оскол.

- Сегодня в регионе непростая ситуация. Как организовано дистанционное обучение?

- Схема взаимодействия со студентами в дистанционном формате отработана практически до автоматизма. НИУ «БелГУ» в таком режиме реализует все специальности и направления подготовки. Проще говоря, получать качественные знания можно, находясь в любой точке страны.

Полноценный процесс обучения организован в информационно-образовательной среде вуза СЭО «Пегас» в режиме online. Занятия проходят с помощью сервиса Bigbluebutton. Все происходит также, как и во время очного обучения: идет общение с преподавателем, даются задания, презентуются проекты, принимаются экзамены.

Фото из архива НИУ «БелГУ»

- Есть ли в этом году изменения правил приёма документов?

- Да, и их много. Например, при подаче документов в вуз абитуриенты должны выделить в заявлении приоритеты среди выбранных направления подготовки и специальностей. Поступающим на бюджетную основу не нужно предоставлять своё согласие на зачисление, достаточно оригинала документа об образовании или его электронной копии из Суперсервиса. Изменены сроки приема документов и зачисления в вуз.

Подробнее ознакомиться с актуальными правилами можно на сайте университета.

- Каковы правила экзаменов для выпускников колледжей?

- Выпускники средних профессиональных заведений либо могут представить для поступления результаты ЕГЭ (тогда больше экзаменов сдавать не придется), либо сдать профессиональные вступительные испытания, перечень которых размещен на сайте вуза.

- Что изменилось в учете индивидуальных достижений абитуриента?

- Помимо традиционных, в перечень добавлены и новые достижения - волонтерство, знак «Доброволец Белгородчины». Увеличено количество баллов по каждому из достижений. Максимально их может быть 10.

Фото из архива НИУ «БелГУ»

- Как происходит процесс оплаты за обучение?

- Максимально удобно для абитуриента: оплата в университете поделена на два семестра, вносить всю сумму за год не обязательно. Оплачивать обучение можно частями - до 1 сентября и до 1 февраля.

- Что такое договор целевого обучения?

- В НИУ «БелГУ» на данный момент насчитывается порядка 270 организаций, которые являются базой для заключения договора о целевом обучении. Схема проста: организация вкладывает средства в обучение студента, а он, по завершении образования, должен отработать в ней не менее 3-х лет.

Целевой договор можно заключить как в процессе поступления в вуз, так и в ходе обучения. Из плюсов: оплата проезда и проживания, выплата дополнительной стипендии, гарантированное место трудоустройства. Подробности можно уточнить в отделе сопровождения целевого обучения: 8(4722) 24-54-41.

- Поможет ли университет с трудоустройством?

- По данным Министерства науки и высшего образования, более 90% выпускников НИУ «БелГУ» трудоустраиваются по специальности. А более 70% студентов уже во время учёбы имеют оплачиваемую работу.

В университете существует Центр профессиональной карьеры, который занимается продвижением молодых специалистов на рынке труда. Многие выпускники работают в таких крупных организациях как Министерство юстиции, Газпром, Сбербанк, ВТБ, Сколково.

Фото из архива НИУ «БелГУ»

- Как университет организовывает внеучебную жизнь своих студентов?

- В НИУ «БелГУ» функционирует более 20 студенческих объединений творческой, общественной и спортивной направленности. Действует несколько спортивных комплексов, собственная конноспортивная школа, Молодёжный культурный центр.

- Какие существуют подготовительные курсы?

- В НИУ «БелГУ» их действует несколько: курсы для учащихся 11-х классов по подготовке к сдаче ЕГЭ, для поступающих по вступительным испытаниям вуза и по подготовке к творческому испытанию по направлению 42.03.02 Журналистика. Записаться на курсы можно в будние дни, а вся подробная информация – на сайте университета.

Дополнительную информацию узнавайте по телефону 8(4722)30-18-26, e-mail Courses@bsu.edu.ru, а также через форму «Вопрос-ответ» на сайте вуза.

Добро пожаловать в НИУ «БелГУ»!

Приемная комиссия: 308007, г. Белгород, ул. Студенческая, 14.

Тел.: 8 (4722) 30-18-80, е-mail: Exam@bsu.edu.ru

Фото из архива НИУ «БелГУ»

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