Жители Югры приняли активное участие в литературном конкурсе «Читать сердцем»

Айрат Вильсурович Ишмурзин, генеральный директор компании «Газпром переработка». Фото: предоставлено организатором конкурса.

В Югре подвели итоги литературного конкурса «Читать сердцем», посвященного подвигу народа в Великой Отечественной войне. Мероприятие было организовано компанией «Газпром переработка» при поддержке объединенной первичной профсоюзной организации «Газпром переработка профсоюз». Проект собрал 842 конкурсные работы от сотрудников дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром», а также членов их семей.

Задачей конкурса было объединить сотрудников большой компании, поддержать традиции семейного чтения и популяризировать ораторское искусство.

Соревнования проходили в шести номинациях: «Проза. Работники», «Поэзия. Работники», «Семейное чтение», «Коллективное чтение», «Проза. Дети» и «Поэзия. Дети».

- В нашем конкурсе приняло участие более 1000 человек. Когда мы начинали, то не думали, что он окажется таким востребованным. Настоящая литература всегда была голосом людей, выражала их чувства и мысли, оплакивала утраты и воспевала победы. И то, как участники прочитали произведения, не может оставить равнодушным. Благодарю всех за то, что вложили в проект частичку себя и свою душу, - подчеркнул Генеральный директор компании «Газпром переработка» Айрат Вильсурович Ишмурзин.

В конкурсе приняли участие люди самых разных возрастов. Самым юным участником в номинации «Семейные чтения» стал 10-месячный Никита. Пока, конечно, он не читал с другими членами семьи, но весьма активно присутствует в кадре. А самым мудрым — Нина Никитична из села Варзуга.

Самой популярной номинацией стала рубрика «Поэзия. Дети». На конкурс в этой категории было подано 463 заявки. А в номинации «Поэзия. Сотрудники» участники декламировали Высоцкого, Твардовского, Рождественского и других знаменитых поэтов.

- Проект действительно очень важен и востребован именно сейчас. Он заставил вспомнить о значимости слова, культуры русского языка. И нам кажется, что мероприятие послужит весомым вкладом в поддержку и развитие жанра художественного чтения. Конкурс получился действительно массовым. Цифры говорят сами за себя, - рассказал заместитель генерального директора по персоналу и организационному развитию «Газпром энергохолдинг» Сергей Павлович Варзаев.

По общему количеству заявок, поданных сотрудниками и их детьми, были определены самые читающие компании. «Золотым амбассадором» стало Общество «Газпром переработка». Его сотрудники прислали на конкурс 274 заявки. Второе место занял коллектив «Газпром энергохолдинга», от компании было подано 80 работ. Третье место было присуждено компании «Газпром трансгаз Нижний Новгород», от которой поступило 52 заявки.

Участники номинации «Коллективное чтение». Андрей Филиппов, начальник транспортного цеха Сургутского ЗСК (в центре) со своими сотрудниками. Фото: предоставлено организатором конкурса.

Также были подведены итоги по общему количеству заявок от филиалов и подразделений. В тройку самых читающих филиалов вошел Сургутский завод по стабилизации конденсата. Коллектив предприятия подал 65 заявок и стал обладателем почетного звания «Серебряное сердце».

- Очень приятно получать высокую оценку нашего вклада в общее дело сохранения памяти о Великой победе. Благодарю организаторов конкурса «Читать сердцем» за отличную идею и масштаб события. Несколько неожиданным стало для меня, что работники показали высокую активность, что подтверждает востребованность данного проекта. Здорово, что все мы еще раз перечитали литературу о поколении победителей, о тех, кто подарили нам эту жизнь, - прокомментировал победу директор Сургутского завода по стабилизации конденсата Андрей Борисович Дорощук.

Андрей Борисович Дорощук, директор Сургутского завода по стабилизации конденсата. Фото: предоставлено организатором конкурса.

Оценивало видеоролики компетентное жюри, в состав которого вошли известные деятели культуры и искусства. Среди них - писатель-фантаст Дмитрий Емец, режиссер Илья Михайлов-Соболевский, актеры Андрей Филиппак и Константин Соловьев, режиссер-документалист Роман Померанцев, актрисы Ольга Митрофанова и Маргарита Бабушкина, многие другие.

Напряженная борьба развернулась и за «Приз зрительских симпатий». Победителем в голосовании в соцсети ВКонтакте стала Евгения Дупленко из Орла. За нее проголосовало 3,5 тысячи человек.

Также голосование прошло и на корпоративной платформе «Выбор пользователей ГИД». Здесь победа досталась коллективу «Газпром добыча Уренгой». Команда из 12 человек прочитала в видеоролике стихотворение Юрия Шмидта «Вечный огонь».

Церемония награждения победителей состоялась 5 мая. К ней подключилось более 3 000 зрителей в социальной сети ВКонтакте. Участники, занявшие призовые места, получили ценные призы.

Организаторы поздравляют и благодарят каждого, кто принял участие в конкурсе. Ознакомиться с полным списком победителей конкурса и их работами можно на сайте читатьсердцем.рф в разделе «Победители — 2023».