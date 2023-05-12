В Югре сын-тхэквондист шваброй избил свою пожилую мать из-за пакета насвая

Женщина обратилась в больницу, сняла побои и написала заявление в полицию. Фото: Татьяна Коркина

В Лангепасе сын-тхэквондист шваброй избил свою пожилую мать. Мужчина подумал, что она украла его пакетик с насваем. 30-летний Руслан проживает в квартире со своей мамой, раньше он занимался единоборствами и часто злоупотреблял некурительными смесями.

Почти все карманные деньги он тратил на пакетики с зелеными гранулами, а когда они пропадали, был зол и вымещал агрессию на близких. Однажды он оставил пакет с насваем на кухне, а когда вспомнил о нем, то не заметил на оставленном месте. Мужчина пришел в ярость и обвинил во всем собственную маму. Внезапно он схватил швабру, попавшуюся ему под руку, и несколько раз ударил ей по голове родственницы.

Женщина обратилась в больницу, сняла побои и написала заявление в полицию. Инцидент произошел 24 апреля 2023 года. В пресс-службе УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу журналисту «КП-Югры» подтвердили информацию.

— 24 апреля женщина написала заявление, 8 мая было возбуждено уголовное дело по статье 115 УК РФ. Причинение легкого вреда здоровью. Ему грозит наказание в виде штрафа в размере до 40 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода, осужденного за период до 3-х месяцев, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо исправительными работами на срок до 1 года, либо арестом на срок до 4-х месяцев, — рассказали в полиции.

Отметим, пакет некурительной смеси мужчина все-таки нашел на столе уже после конфликта и драки с матерью.