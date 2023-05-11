Югра
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Югра
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Югра
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия11 мая 2023 9:16

В Югре школьница покончила с собой после того, как ее парень инсценировал свою смерть

Трагедия произошла 2 мая
Юлия Кучеренко
Российская школьница покончила с собой после инсценировки смерти ее парнем

Российская школьница покончила с собой после инсценировки смерти ее парнем

Фото: Татьяна Коркина

В Лянторе Ханты-Мансийского автономного округа 15-летняя школьница покончила с собой после того, как узнала о смерти возлюбленного. Но оказалось, что парень инсценировал свою смерть. Так жестокая шутка обрела действительно трагичный финал.

Сообщается, что школьница вела переписку с 18-летним парнем. Она была влюблена в него, однако виделись молодые люди только один раз. Юноша окончил девять классов и жил у родителей. В какой-то момент молодой человек устал от внимания девочки и решил расстаться с ней, но выбрал для этого слишком жестокий способ - инсценировал свою смерть. Брат парня обо всем рассказал школьнице, и, на вечеринке у друзей, когда все сверстники уснули, девочка покончила с собой.

В пресс-службе УМВД России по ХМАО-Югре корреспонденту «Комсомольской правды - Югра» сообщили, что трагедия произошла еще 2 мая.

- По данному факту возбуждено уголовное дело. Все материалы находятся в следственном комитете - сообщила начальник отдела информации и общественных связей, подполковник внутренней службы Абмайкина Ольга Юрьевна.

Однако, комментировать произошедшее в пресс-службе СУ СК РФ по ХМАО-Югре нашему корреспонденту отказались, ссылаясь на то, что данное происшествие не комментируют.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Нижневартовске отчаявшиеся родители два года пытаются наказать медиков, по вине которых их сын-подросток скончался в больнице.

ЧППроисшествия: ЧП