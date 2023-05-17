Последний звонок в школах ХМАО 2023: когда будет, даты и формат проведения

Фото: администрация Ханты-Мансийска

Для всех старшеклассников Ханты-Мансийского автономного округа скоро прозвенит «Последний звонок». Традиционно датой проведения последних звонков считается 25 мая. Однако каждая школа может устанавливать свои правила и устраивать завершающую школьную линейку в любой удобный день. Рассказываем, когда и в каком формате пройдет последний звонок в школах ХМАО 2023.

Департамент образования Югры озвучил рекомендованные даты проведения торжественных мероприятий для выпускников школ.

- Рекомендованными датами для проведения последних звонков являются 22 или 23 мая, – сообщил директор департамента образования и науки региона Алексей Дренин.

Фото: администрация Ханты-Мансийска

Последний звонок для старшеклассников Ханты-Мансийска прозвенит через неделю. Информацию подтверждает Городской информационный центр. В школах окружной столицы для учеников 9 и 11 классов последний звонок прозвенит 23 мая. А во второй половине дня одиннадцатиклассников ждет традиционное городское мероприятие «Дорога к храму». Это праздничное общегородское мероприятие, которое проходит на площади возле Кафедрального Собора во имя Воскресения Христова. Выпускники 11 классов со всех школ города в память об этой встрече запустят в небо голубей и воздушные шары, как символ добрых стремлений и надежд. Священнослужителями Храма будет отслужен молебен, в том числе и об успешном прохождении экзаменов.

Старшеклассники Сургута попрощаются со школой 22 и 23 мая. В эти дни, по информации департамента образования города, состоятся торжественные линейки в школах. Но кроме торжественных мероприятий в школах никаких общегородских событий в эти дни не запланированы. Но в июне ожидается праздник выпускников средних общеобразовательных школ «Алые паруса». Это яркое и масштабное событие для одиннадцатиклассников, которое поможет запомнить последний вечер в качестве школьников. О точной дате его проведения станет известно позднее.

Все мероприятия в школах региона пойдут в очном формате, без ковидных ограничений. О точном времени проведения торжественных линеек каждая школа информирует дополнительно. А выпускные запланированы на 23-24 июня.

Но после линеек школьницам расслабится не получится, так как ответственный период у выпускников еще впереди – сдача государственной итоговой аттестации. ОГЭ молодежь начнет сдавать с 24 мая, ЕГЭ – с 26 мая.