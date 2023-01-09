Погода в Югре на неделю с 9 января по 15 января 2023 года: морозы усилятся Фото: Юлия Кучеренко

В ближайшую неделю, с 9 января по 15 января 2023 года, в Ханты-Мансийском автономном округе столбик термометра не поднимется выше -8 градусов, минимальная температура составит -44 градуса, а средняя температура воздуха составит -27 градусов. При этом скорость ветра будет достигать 8 м/с, с возможными порывами до 16 м/с.

В понедельник, 9 января, днем столбик термометра поднимется до -25...-29 градусов. Будет преимущественно ясно, в некоторых районах возможен небольшой снег. Ожидается северо-западный ветер 7 м/с с порывами до 11 м/с. К вечеру снова сильно похолодает. Температура по ощущениям составит - 46 градусов.

Во вторник, 10 января, ночью температура воздуха будет около -35 градусов, а днем температура составит -36, будет преимущественно ясно. Порывы ветра будут достигать 9 м/с, но в некоторых районах будет дуть лишь легкий ветер. В Урае и Югорске ночью будет около -23 градусов, а днем потеплеет до -13 градусов, но при этом жителям сильно не разгуляться, так как помешает сильный ветер, порывы которого будут достигать 16 м/с.

В среду, 11 января, мороз отступит и от столицы региона. В Ханты-Мансийске также как в Урае, Югорске и Нягани воздух прогреется до -17... -21, а днем потеплеет до -12... -16 градусов. На остальных территориях округа ожидается сильный мороз до -44 градусов.

В четверг, 12 января, потеплеет практически во всех муниципалитетах региона. Ночью еще будет держаться морозная погода в среднем до -28 градусов. А днем потеплеет до -21, а местами и до -12 градусов. Исключением станет Радужный и близкие к нему территории, там мороз не отступит: ночью будет до -41, а дневная температура составит -28 градусов.

В пятницу, 13 января, в отдельных районах округа ночью температура воздуха будет около -14 градусов, а дневная температура составит -16 градусов. Ветер разгуляется до 9 м/с. Но в некоторых районах будет по-прежнему холодно. Также как и в четверг в Радужном будет очень холодно. В Нижневартовске, Когалыме и Лангепасе столбик термометра не поднимется выше 20 градусов.

Субботу, 14 января, станет самым теплым днем предстоящей недели. В большинстве муниципалитетов дневная температура составит -8...-15 градусов. Правда насладится потеплением помешает западный ветер, порывы которого у некоторых частях округа будут достигать 13 м/с. Из-за ветра при -9 будет ощущаться как -17.

В воскресенье, 15 января, в Югру вернутся морозы. Если ночью температура воздуха будет около -20 градусов, то днем похолодает до -33. Сильного мороза не прогнозируется лишь в Урае, Нягани и Югорске.