В Нижневартовске задержали самолет до Екатеринбурга почти на сутки из-за опоздания судна

Полет осуществляет авиакомпания «РусЛайн». Фото: Татьяна Коркина

Авиарейс, который следует по маршруту Нижневартовск – Екатеринбург, опоздал на 20 часов. Согласно данным электронного табло аэропорта Кольцово, самолет 7R-816 оказался задержан почти на сутки.

Полет осуществляет авиакомпания «РусЛайн». Из Нижневартовска самолет должен был вылететь накануне, 8 апреля, в 9 утра. Однако жители смогли улететь в Екатеринбург только на следующий день в воскресенье, 9 апреля, в 08:30. Информация на электронном табло говорит о том, что самолет уже вылетел в главный регион Урала.

Журналист издания «Комсомольская правда Югры» обратилась в справочную службу аэропорта Нижневартовска. Специалисты назвали причину задержки рейса.

- Самолет 7R-816 маршрута Нижневартовск – Екатеринбург прибыл в аэропорт с опоздание почти на 10 часов. Воздушное судно из Нижневартовска вылетело 9 апреля в 6 утра. Приносим свои извинения за задержку рейса, - сообщили корреспонденту в справочной службе.

Напомним, в Ханты-Мансийском автономном округе на 9 апреля 2023 года прогнозируются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. По данным синоптиков, порывы ветра усилятся в Югре до 12 метров в секунду, а местами – до 17 метров в секунду. Днем температура воздуха снизится до -15 градусов Цельсия.