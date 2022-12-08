В Сургуте врачи извлекли из желудка 12-летней девочки огромный клубок волос

Фото: телеграм-канал директора департамента здравоохранения

Детские хирурги Сургутской городской больницы прооперировали девочку с синдромом Рапунцель. Этой историей поделился глава департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский.

Под красивым названием в честь сказочной героини с длинными волосами скрывается крайне опасное эмоциональное отклонение, часто обостряющееся на фоне стресса. В основном этот синдром свойственен девочкам. Из-за привычки жевать кончики волос и глотать их в желудочно-кишечном тракте образуются сгустки волос - трихобезоары. Если привычка жевать волосы сохраняется длительное время, трихобезоар, постепенно увеличиваясь в размерах, заполняет всю полость желудка, приводя, к развитию опасных осложнений – язве желудка, желудочному кровотечению, непроходимости кишечника. Из-за больших размеров этого волосяного сгустка единственным методом лечения является операция.

- Двенадцатилетняя девочка поступила с жалобами на боли в животе, многократную рвоту. При сборе анамнеза медики узнали о многолетней привычке ребенка жевать кончики волос. Операцию провела бригада детских хирургов и анестезиологов в составе: заведующего детским хирургическим отделением №1 Максима Смоленцева, врача-хирурга Владислава Шамушина и врача-анестезиолога Валерии Савинкиной - сообщил Алексей Добровольский.

Врачи провели ребенку открытую операцию на желудке - и извлекли трихобезоар размером приблизительно 20 на 12 см. Сейчас девочка чувствует себя хорошо и уже готовится к выписке.

Фото: телеграм-канал директора департамента здравоохранения

Стоит отметить, что такой синдром это не баловство или каприз, а самое настоящее заболевание, при котором люди не думают о том, что необходимо выдернуть волосы и съесть их. Обычно те, кто страдает этим, не задумываясь о последствиях и действиях, делают это. Психиатры считают, что трихофагия связана с обсессивно-компульсивным расстройством.

Похожий случай произошел в Челябинске, там хирурги спасли 12-летнюю девочку с таким же синдромом.