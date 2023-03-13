Погода в Югре на неделю с 13 по 19 марта 2023 года: порывы ветра будут достигать 24 м/с

Погода в Югре на неделю с 13 по 19 марта 2023 года Фото: Юлия Кучеренко

В течении следующих семи дней, с 13 по 19 марта 2023 года, в Ханты-Мансийском автономном округе столбик термометра поднимется до +5 градусов, минимальная температура опустится до -23 градусов, а средняя температура воздуха составит -6 градусов. Скорость ветра будет достигать 12 м/с, с возможными порывами до 24 м/с. Временами будет идти снег или снег с дождем.

Сегодня, 13 марта, днем столбик термометра поднимется до +6 °C, будет преимущественно облачно с прояснениями. Погоду испортит ветер, порывы которого будут достигать 18 м/с. Существенных осадков не прогнозируют, но местами возможен снег.

Во вторник, 14 марта, ночью столбик термометра опустится до -5 °C, а дневная температура будет около 0. В течении дня будет преимущественно облачно. Порывы юго-западного ветра будут достигать 11 м/с. Возможен снег и дождь со снегом.

В среду, 15 марта, ночью минимальная температура составит -16 градусов. Днем воздух прогреется до -2...+1 градуса. Ветер будет умеренный 2-7 м/с, но иногда порывы будут достигать 12 м/с.

В четверг, 16 марта, ночью температура воздуха будет около -9 градусов, а дневная температура составит 0 °C, будет преимущественно пасмурно. Ветер стихнет, его порывы будут достигать 5-8 м/с. Местами возможен небольшой снег.

В пятницу, 17 марта, ночью температура воздуха составит -3 градуса, а днем столбик термометра поднимется до +5 градусов, будет преимущественно облачно. Ветер будет юго-западный 6 м/с с порывами до 15 м/с.

Погода в субботу, 18 марта, испортится за счет сильного ветра, его порывы достигнут 24 м/с. Ночью температура воздуха будет около -1 °C, а днем похолодает до -8...-13 градусов. Возможен снег и дождь.

В воскресенье, 19 марта, похолодает -21 °C, а дневная температура составит -15 °C, будет преимущественно ясно. Ожидается западный ветер 3 м/с с порывами до 6 м/с.