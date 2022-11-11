В Нефтеюганске горит крупный торговый центр на площади 1000 квадратных метров

Фото: Светлана Соболева

В Нефтеюганске горит крупный торговый центр «Привоз» – огнем охвачено около тысячм квадратных метров. В соцсетях распрастроняется фото и видео от очевидцев. Сейчас дым от одноэтажного панельного здания летит прямо на жилые дома 10-го микрорайона. Люди успели вовремя выбежать на улицу, и никто не пострадал. По словам сотрудников МЧС, пожар начался в пекарне по соседству. Тушением занимаются 33 спасателя.

Фото: Светлана Соболева

- В 18 часов 38 минут диспетчеру Нефтеюганского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании в торговом здании в 10 микрорайоне Нефтеюганска. Первые подразделения прибыли на место в происшествия через 3 минуты. Здание одноэтажное, размерами 25 на 40 метров, наружные стены из сэндвич-панелей. На момент прибытия наблюдалось горение на кровле – уточняют в ГУ МЧС России по ХМАО-Югре.

Фото: МЧС Югра

Работы по ликвидации огня и эвакуации людей продолжается. В ведомстве подтвердили, что пострадавших нет, а площадь горения составляет около тысячи квадратных метров (по всей площади здания). Сейчас пожар локализован.

По неподтвержденной пока информации, взорвался газовый баллон в отделе игрушек.

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