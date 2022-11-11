Президент союза ММА России Федор Емельяненко открыл «Кубок Содружества» в Югре

Фото: Союз MMA России

Накануне в Югру приехал Президент союза ММА России Федор Емельяненко. Он приехал, чтобы посетить Международный турнир по смешанному боевому единоборству (ММА) «Кубок Содружества», который проходит в столице Югры с 9 по 13 ноября.

На турнир съехались сильнейшие атлеты России и зарубежья – Азербайджана, Египта, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана. А еще, в составе сборной России впервые после присоединения участвует команда Донецкой Народной Республики. За звание сильнейшего будут бороться обладатели кубков мира, победители и призеры мировых и национальных чемпионатов по ММА в шестнадцати весовых категориях.

Федор Емельяненко отметил профессионализм организаторов соревнований. Он посетил товарищеский матч между югорскими следж-хоккеистами и командой «АК Барс» из Казани. А также отметил, что федерация смешанных единоборств автономного округа является одной из лучших в стране.

Кстати, губернатор Югры Наталья Комарова предложила провести Чемпионат России по смешанным единоборствам 2023 года в столице ХМАО.