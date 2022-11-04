В Нижневартовске разнервничавшийся мужчина поджег квартиру после ссоры с женой

Фото: «ЧП Нижневартовска». Пожар на ул. Менделеева, 4б.

В Нижневартовске банальная ссора межу супругами едва не закончилась трагедией: обидевшись на жену глава семейства пригрозил ей поджечь квартиру, а спустя пару часов воплотил слова в жизнь.

- Сообщение о пожаре в пятиэтажном доме №4б по ул. Менделеева поступило 4 ноября в 00:12 ночи. На место незамедлительно выехали 12 человек личного состава и 4 единицы спецтехники. На момент прибытия наблюдалось сильное горение балкона, при этом уже частично загорелась спальня, - прокомментировали в ведомстве.

Чтобы справиться с огнем, спасателям понадобилось всего 15 минут - пламя потушили в 00:27.

Фото: «ЧП Нижневартовска». Пожар на ул. Менделеева, 4б.

Однако не все прошло так гладко, как кажется на первый взгляд. Поджегший квартиру мужчина заперся изнутри и не открывал дверь пожарным, поэтому им пришлось срезать замки и насильно вытаскивать его на улицу. А за пол часа до поджога вартовчанин сломал унитазный бачок и затопил соседей снизу.

К счастью, в этом происшествии никто не погиб и не пострадал. Тридцать жильцов эвакуировались самостоятельно, помощь медиков им не понадобилась.

Напоминаем, что похожий случай произошел в городе Ноябрьск Ямало-Ненецкого автономного округа. Там горе-отец спалил квартиру, в которой жили его 9-летняя дочь и бывшая супруга. Они чудом успели выскочить наружу и спастись, но все, что было нажито непосильным трудом, сгорело.