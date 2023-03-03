Прокуратура не нашла нарушений в словах губернатора Югры Комаровой: «Все в доле»

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Уже почти два месяца в ХМАО ведутся разговоры о высказывании губернатора ХМАО Натальи Комаровой, в котором она проронила фразу «все в доле». Эта тема рассматривается под различным углом, вызывая массу противоречий и споров. Речь идёт о видео с рабочей встречи губернатора Югры с главой Когалыма, председателем местной думы и депутатами. Фрагмент разговора распространили в интернете.

- У нас есть такая забава – мы проектно-сметную документацию разрабатываем сразу таким образом, чтобы через два месяца останавливать строительство и переделывать проектно-сметную документацию. Там все в доле - говорит губернатор Югры Наталья Комарова во время разговора со спикером думы Когалыма Аллой Говорищевой.

В различных СМИ писали, что Наталья Комарова раскрывает «популярную коррупционную схему», из-за которой в регионе появляются долгострои, но в департаменте общественных, внешних связей и молодёжной политики Югры сказали, что глава Югры обозначила не ситуацию в округе, а общую проблему для всей страны.

- Глава региона с очевидной степенью иронии обозначила наличие всеобщих, не только региональных, проблем при строительстве социальных объектов, связанных с проведением конкурсных процедур, - отметили в пресс-службе департамента.

Кроме того, в правительстве региона считают, что против губернатора развернута информационная атака с целью нанести удар по ее репутации. На некоторое время все забыли об этой истории, пока тему вновь не поднял депутат Евгений Ступин. Он сделал запрос в прокуратуру ХМАО, к которому приложил вышеупомянутое видео как основание, для мер прокурорского реагирования.

- Необходима отставка губернатора ХМАО Комаровой Н.В., заявившей, что у нее «все в доле». Направил письма в генпрокурору Краснову И.В. для проведения проверки в отношении губернатора; президенту Путину В.В. для увольнения губернатора в связи с утратой доверия - написал депутат в своем телеграм-канале.

На прошлой неделе Ступин получил ответ на свой запрос от прокуратуры ХМАО. И этот ответ его не удовлетворил. Прокуратора не увидела в словах губернатора оснований для принятия актов прокурорского реагирования. По мнению Евгения Ступина, этот ответ «удивительный» и он собирается обжаловать его в Генеральную прокуратуру.

- Прокурор ХМАО признал подлинность видеозаписи, сообщил о многих уголовных делах коррупционной направленности, возбужденных в округе как в отношении подрядчиков, так и в отношении заказчиков - пишет депутат Ступин.

Фото: телеграм-канал депутата Е. Ступина в соцсети

В надзорном ведомстве корреспонденту «Комсомольская правда - Югра» подтвердили подлинность данного документа и содержащейся в нем информации.